A nyúlszoba, a panko morzsa és a Zs terv

A fél ország napok óta egy üres szobáról készült képet bámul megkövülten. És ezzel át is léptünk egy másik dimenzióba. A felvétel a zseniális filmrendező, David Lynch világát idézi, de nem a vörös szobát a Twin Peaksből, hanem a mester utolsó alkotói korszakát, amelyben időjárásjelentéseket osztott meg a nézőkkel, és feltámadt az érdeklődése a nyulak iránt.

A Rabbits című szürreális, egyszerre vicces és nyomasztó sorozatában láthatunk egy hasonló helyiséget, amelyben néha feltűnik néhány nyúljelmezbe bújt szereplő. Néhány évvel később a University of British Columbia kutatói pszichológiai tesztelésekhez használták a szériát, méghozzá azért, hogy egzisztenciális szorongást váltsanak ki a kísérleti alanyokból, akiknek levetítettek néhány epizódot. Teljes sikert arattak. Úgy egyébként pedig azt vizsgálták, hogy egy egyszerű, paracetamol tartalmú fájdalomcsillapító miként hat az egzisztenciális krízisre. Maguk is meglepődtek, amikor azt tapasztalták, hogy jelentős mértékben enyhíti a létezés elviselhetetlen könnyűségét, illetve terheit.

Ezen a mi képünkön egyelőre nincsenek nyulak (add, Uram, hogy később se bukkanjanak fel állatok), látható viszont egy bevetetlen ágy, ami arra utal, hogy akik utoljára használták, meglehetősen pacuhák, és mellette egy tálca, azon meg valami homályos porszerű dolog, ami lehetne akár panko morzsa is, és tényleg csak Angelo Badalamenti zenéje hiányzik a gesamkunsthoz.

Már éppen felocsúdnánk a műélvezetből, amikor megjelenik a színen (nem a képen) a szektavezető úr, és megelőző csapást mér az idegeinkre, egyben bemutatja, miként fest a valóságban az a kifejezés, hogy nemzetbiztonsági kockázat. Többek között kijelenti, hogy ott volt a híressé vált lakásban, ahol számára ismeretlen személyek tartózkodtak, akadt némi alkohol és némi kábítószer kinézetű anyag (ezek szerint nem panko morzsa), de ő ezekhez nem nyúlt (senki nem állította, hogy nyúlt volna), viszont konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített az őt a lakásba hívó és akkor állítólag már hónapok óta zsaroló Vogel Evelinnel.