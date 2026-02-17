idezojelek
Vélemény

A nyúlszoba, a panko morzsa és a Zs terv

HETI AGYRÉMEK – A házibuli a legutolsó volt a tervek végtelen sorában.

Hegyi Zoltán avatarja
Hegyi Zoltán
Cikk kép: undefined
drogbulizáspiaMagyar Péter 2026. 02. 17. 5:55
Fotó: Havran Zoltán
0

A fél ország napok óta egy üres szobáról készült képet bámul megkövülten. És ezzel át is léptünk egy másik dimenzióba. A felvétel a zseniális filmrendező, David Lynch világát idézi, de nem a vörös szobát a Twin Peaksből, hanem a mester utolsó alkotói korszakát, amelyben időjárásjelentéseket osztott meg a nézőkkel, és feltámadt az érdeklődése a nyulak iránt.

A Rabbits című szürreális, egyszerre vicces és nyomasztó sorozatában láthatunk egy hasonló helyiséget, amelyben néha feltűnik néhány nyúljelmezbe bújt szereplő. Néhány évvel később a University of British Columbia kutatói pszichológiai tesztelésekhez használták a szériát, méghozzá azért, hogy egzisztenciális szorongást váltsanak ki a kísérleti alanyokból, akiknek levetítettek néhány epizódot. Teljes sikert arattak. Úgy egyébként pedig azt vizsgálták, hogy egy egyszerű, paracetamol tartalmú fájdalomcsillapító miként hat az egzisztenciális krízisre. Maguk is meglepődtek, amikor azt tapasztalták, hogy jelentős mértékben enyhíti a létezés elviselhetetlen könnyűségét, illetve terheit.

Ezen a mi képünkön egyelőre nincsenek nyulak (add, Uram, hogy később se bukkanjanak fel állatok), látható viszont egy bevetetlen ágy, ami arra utal, hogy akik utoljára használták, meglehetősen pacuhák, és mellette egy tálca, azon meg valami homályos porszerű dolog, ami lehetne akár panko morzsa is, és tényleg csak Angelo Badalamenti zenéje hiányzik a gesamkunsthoz.

Már éppen felocsúdnánk a műélvezetből, amikor megjelenik a színen (nem a képen) a szektavezető úr, és megelőző csapást mér az idegeinkre, egyben bemutatja, miként fest a valóságban az a kifejezés, hogy nemzetbiztonsági kockázat. Többek között kijelenti, hogy ott volt a híressé vált lakásban, ahol számára ismeretlen személyek tartózkodtak, akadt némi alkohol és némi kábítószer kinézetű anyag (ezek szerint nem panko morzsa), de ő ezekhez nem nyúlt (senki nem állította, hogy nyúlt volna), viszont konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített az őt a lakásba hívó és akkor állítólag már hónapok óta zsaroló Vogel Evelinnel.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Utóbbihoz egyébként kinek mi köze, de azt nem gondoltam volna, hogy élő ember használja a konszenzuális szexuális kapcsolat kifejezést, már amennyiben nem a bíróságon védekezik a vád ellen, amely szerint megerőszakolt egy fiatalkorú törpeuszkárt. Azt most hagyjuk, hogy a kamerát nyilván az oroszok, a kínaiak, Tóni, valamint a Fehér Ház bolgár vécésnénije helyezték el, kézen fogva, miközben átszellemült arccal dudorászták Laura Palmer zenei témáját.

Ám néhány nappal később váratlanul megjelent Abdoul (David, tudom, hogy feltámadtál, és ez a rendezői, vágatlan verzió), és kissé más megvilágításba helyezte a történetet. Az arab férfi elmondása szerint a sztori egy szórakozóhelyen kezdődött, ahol a Tisza Párt összejövetelén találkozott a Diákhitel Központ volt vezérigazgatójával, akivel korábban már többször összefutott, és amikor leült a buli, már csak négyen iszogattak tovább. Ők ketten, Evelin és egy barátnője. Aztán felmerült az ötlet, hogy máshol kellene folytatni, megjelent egy nagy fekete terepjáró egy testőrrel, de minden bezárt, maradt egy gyrosozó mint menedék, majd végső megoldásként a híressé vált kecó, ahol szeretettel fogadták őket.

A tálca a porral (most akkor panko vagy nem panko?) ekkor még a nappaliban tartózkodott (tisztára, mint A három testőr Afrikában elején), hogy miként került aztán a nyúlszobába, ahová már csak a The Man és Girl vonultak vissza, azt a franc se tudja, mindenesetre Abdoul lenyugodott, mert zavarta, hogy a cucc ott hever az üvegek mellett. Én ezt készséggel elhiszem, mert Woody Allen óta tudjuk, milyen kellemetlen, ha valaki beletüsszent a pankóba. Ezek után Abdoul felidézte, hogy már nem sokáig maradt az ötórai teán, hazakísérte a másik hölgyet, és neki ezzel véget is ért az afterezés.

Néhány dolgot viszont azóta sem ért. Többek között azt, hogy miként és miért kerülhetett oda a kamera (részéről a vécésnénit mint tettestársat kizárná, és valószínűleg nem gyanakszik David Lynchre sem), és vajon ki tudhatta az események alakulását előre. Hiszen a testőr úr megjelenésekor még úgy volt, hogy más helyeket keresnek majd fel, csakhogy azok sajnálatos módon már standoltak, mire odaértek. A házibuli a legutolsó volt a tervek végtelen sorában, nemhogy a B, de csupán a Zs terv. Itt tartunk most, a következő epizód elejére nagyjából ennyit lehet majd felidézni az előző részek tartalmából.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekbéke

Háborúznának, de békéről papolnak

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekgyűlöletpolitika

Az ellenzék kampánya undorító

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekmoralizálás

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Százéves terv Európa elpusztítására

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu