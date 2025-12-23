Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Az elmúlt hétvégén, a Somogy vármegyei Felsőmocsoládon kísérték utolsó útjára tapolylucskai és kükemezei Bánó Sándort, aki mindössze hat nappal a 94. születésnapja előtt távozott közülünk. Ő volt a család legidősebb férfitagja. Mozgalmas élete, sorsa jelzésértékű, újkori történelmünk egyfajta lenyomata, amennyiben ide számítjuk az egykor emigrációba kényszerült honfitársaink élettörténetét is.

Édesapja, ifjabb Bánó Iván 1888-ban a felvidéki Roskoványban született. Harcolt az első világháborúban, de sebesülése miatt leszerelték. 1916-ban feleségül vette daruvári Kacskovics Virgie-t. Ezután lett Felsőmocsoládon jómódú földbirtokos, illetve az igali választókörzet országgyűlési képviselője. Sándor és testvérei megfelelő körülmények között nevelkedtek a Kacskovics–Bánó-kastély évszázados falai között, de

a család – sok tízezer „osztályidegen” famíliához hasonlóan − 1945 után a kommunista hatalom célkeresztjébe került.

A második világháborúban Sándor két bátyját behívták a hadseregbe. Egyikük hadifogságba esett, a másik elveszítette a fél lábát. Sándor átélte Budapest ostromának borzalmas időszakát is. Ezt édesapjának letartóztatása, majd internálása követte. A földműveseivel emberséges Bánó Iván több ezer holdas birtokát elvették, mindössze száz holdat hagytak meg neki Örspusztán, de olyan adókkal sújtották, hogy 1949-ben 85 holdat oda kellett adnia a dalmandi állami gazdaságnak.

Kubik György helytörténész Hács története című művében (Zánka, 2011) közreadta, hogy

Felsőmocsoládon a kommunista hatalom 1949-ben mindössze huszonnégy órát adott arra, hogy a Bánó család elhagyja a kastélyt. A hatóság emberei nem engedték elszállítani a könyveket. A több ezer kötetet a gazdasági iratokkal együtt az udvarra hordták, majd a család és a fiatal Sándor szeme láttára elégették. Igen, a kommunisták is értettek a könyvégetéshez, nem csak a nácik!

A családot elűzték, a mocsoládi párttitkár pedig az elkobzott kastélyba költözött. Bánó Ivánt mindenéből kiforgatták, végül csupán három holdat hagytak meg neki, de ezzel még nem lett vége a zaklatásoknak. 1951 júniusában a Bánókat kitelepítették az alföldi Jászalsószentgyörgyre. A kitelepítés 1954 telén ért véget. Ezután előbb Érdre, majd Budakeszire költöztek, ahol Bánó Iván az erdészetnél dolgozhatott favágóként. Számára a nehéz élet 1961-ben ért véget.