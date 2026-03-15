rakétatámadásBelgorodorosz-ukrán háború

Brutális csapás Belgorodra – leállt az áram, nincs víz és fűtés

Ukrajna rakétatámadást hajtott végre Belgorod városa és a belgorodi járás ellen. A támadásoknak nem voltak halálos áldozatai, ugyanakkor az energetikai infrastruktúrában jelentős károk keletkeztek. A városban és a járás több településén emiatt áram-, víz- és fűtéskimaradások alakultak ki.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 20:07
Illusztráció: Rakéta az égbolton (Fotó: AFP)
Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Belgorod egyik épületében tűz ütött ki, egy lakóház ablakai megrongálódtak a becsapódások és a robbanások okozta lökéshullámok következtében – számolt be az Origo.

Belgorodot támadta Ukrajna – illusztráció (Fotó: EPA)
Korábban a Belgorodi régió Sebekinszki járásában, Rzsevka faluban egy férfi megsérült, amikor egy FPV drón megtámadott egy autót. A drón a járműbe csapódott, amely az ütközést követően kigyulladt, majd teljesen kiégett és megsemmisült. A sérült férfit a helyszínen ellátták, majd további orvosi vizsgálatra szállították

 – írja a Life.ru.

Korábban arról is írtunk, ukrán támadás ért több orosz katonai repülőteret és légi bázist a Fekete-tengeri térségben. Robbanásokat jelentettek a Majkop közelében lévő Hanszkaja katonai repülőtéren, valamint a Krímben egy katonai repülőtér és egy közeli repülőbázis közelében. 

A közösségi médiában megjelent felvételeken tűzgömbök láthatók az éjszakai égbolton, miközben a légvédelmi rendszerek működésbe léptek. 

Borítókép: Rakéta – illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu