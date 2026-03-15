Brutális csapás Belgorodra – leállt az áram, nincs víz és fűtés

Korábban a Belgorodi régió Sebekinszki járásában, Rzsevka faluban egy férfi megsérült, amikor egy FPV drón megtámadott egy autót. A drón a járműbe csapódott, amely az ütközést követően kigyulladt, majd teljesen kiégett és megsemmisült. A sérült férfit a helyszínen ellátták, majd további orvosi vizsgálatra szállították