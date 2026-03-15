Belgorod egyik épületében tűz ütött ki, egy lakóház ablakai megrongálódtak a becsapódások és a robbanások okozta lökéshullámok következtében – számolt be az Origo.
Brutális csapás Belgorodra – leállt az áram, nincs víz és fűtés
Ukrajna rakétatámadást hajtott végre Belgorod városa és a belgorodi járás ellen. A támadásoknak nem voltak halálos áldozatai, ugyanakkor az energetikai infrastruktúrában jelentős károk keletkeztek. A városban és a járás több településén emiatt áram-, víz- és fűtéskimaradások alakultak ki.
Korábban a Belgorodi régió Sebekinszki járásában, Rzsevka faluban egy férfi megsérült, amikor egy FPV drón megtámadott egy autót. A drón a járműbe csapódott, amely az ütközést követően kigyulladt, majd teljesen kiégett és megsemmisült. A sérült férfit a helyszínen ellátták, majd további orvosi vizsgálatra szállították
– írja a Life.ru.
Korábban arról is írtunk, ukrán támadás ért több orosz katonai repülőteret és légi bázist a Fekete-tengeri térségben. Robbanásokat jelentettek a Majkop közelében lévő Hanszkaja katonai repülőtéren, valamint a Krímben egy katonai repülőtér és egy közeli repülőbázis közelében.
A közösségi médiában megjelent felvételeken tűzgömbök láthatók az éjszakai égbolton, miközben a légvédelmi rendszerek működésbe léptek.
Borítókép: Rakéta – illusztráció (Fotó: AFP)
