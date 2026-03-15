Tizenöten meghaltak egy légicsapásban + videó

A fűtőtesteket és hűtőket előállító gyárban munkások dolgoztak a becsapódás idején – jelentette a Fars hírügynökség. Az iráni állami televízió szombat este bejelentette, hogy Teherán újabb rakétasortüzet zúdított Izraelre, de részleteket nem közölt.
A kuvaiti polgári légiforgalmi hatóságok szerint szombat este több drón vette célba a kuvaitvárosi nemzetközi repülőteret, amelyek a megfigyelő radarrendszert találták el. A támadásban senki sem sebesült meg. Az észak-iraki Erbílben található Lanaz kőolajfinomítóban dróntámadás következtében tűz ütött ki, a munkát az oltás befejezéséig felfüggesztették – közölték Kurdisztán autonóm régió illetékesei – írta az MTI.
Borítókép: Egy iráni férfi sétál a tartományi kormányzói hivatal romjai között Iszfahánban, Iránban 2026. március 11-én. Képünk illusztráció. (Fotó: AFP)
