Zelenszkij vádaskodásba kezdett

Az ukrán elnök szerint az Európai Unió azzal próbál nyomást gyakorolni Kijevre, hogy a mintegy 90 milliárd eurós hitel folyósítását a Barátság kőolajvezeték helyreállításához kötné. Zelenszkij azt állítja: ha a pénzügyi támogatás vagy a fegyverszállítások feltétele az orosz olaj Európába irányuló szállításának újraindítása, az szerinte „zsarolás”.

Forrás: Bloomberg2026. 03. 15. 20:32
Zelenszkij kijelentette: személy szerint ellenzi az orosz olajszállítás helyreállítását, és hozzátette, ha a nyugati támogatások vagy a fegyverszállítások feltételéül szabják a vezeték működésének újraindítását, akkor „ez zsarolás”. Úgy fogalmazott: az európai partnereinek is jelezte, hogy szerinte ilyen feltételek mellett Ukrajna „tehetetlen” a kérdésben – számolt be róla a Bloomberg.

Zelenszkij zsarolással vádolja Brüsszelt a Barátság kőolajvezeték ügyében (Fotó: MTI)

Az ukrán elnök kijelentette:

Az olajszállítás helyreállításával kapcsolatban szeretném ha tudnák, hogy én ellenzem ezt.

Hozzátette: „Ha olyan feltételeket szabnak, hogy Ukrajna nem kap fegyvereket, akkor, elnézést, de ebben a kérdésben tehetetlen vagyok.” Ezt követően az ukrán elnök még tovább ment. Kijelentette:

Megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják.

A Nyugat-Ukrajnán áthaladó, Szlovákiába és Magyarországra olajat szállító csővezeték január végén sérült meg. A kijevi vezetés hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, és a javítás sok időt vesz igénybe, ám ez a magyarázat időközben összeomlott. A magyar kormány először műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a vezeték működőképes, és a leállásnak nincs műszaki oka, legfeljebb politikai. A héten Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, hogy nem tudott a látogatásról.

Szijjártó Péter is reagált, aki kijelentette:

Az ukránok újra elutasították azt, hogy a helyszínen külföldi szakértők, magyarok, szlovákok, uniósok nézzék meg, hogy mi a helyzet a vezetékkel. Most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszélnek. Nyilvánvalóan kilóg a lóláb, sőt az egész istálló gyakorlatilag, ez az olajblokád egyértelműen a magyar parlamenti választásnak szól. Ez egy egyértelmű beavatkozás a magyarországi választási folyamatba, annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék.

Zelenszkij úgy véli, az a döntés, hogy a szankcionált orosz olajat továbbra is Európába szállítsák a csővezetéken keresztül, „nem sokban különbözik attól, mintha az Egyesült Államok feloldaná az orosz olajra vonatkozó szankciókat”.

„Miért mondhatjuk az Egyesült Államoknak az egyik esetben, hogy ellenezzük a szankciók feloldását, miközben Ukrajnát arra kényszerítik, hogy újraindítsa az olajszállítást a vezetéken keresztül – ráadásul olyan politikai áron, amely gyakorlatilag az Európa-ellenes politika finanszírozását jelenti?” – fogalmazott. Az Egyesült Államok egy nappal korábban ideiglenesen enyhített a Moszkva elleni szankciókon. Washington ezzel az energiaárak emelkedését próbálja mérsékelni, amelyet a közel-keleti háború idézett elő.

A magyar kormány és a Mol szakemberei azonban már a kezdetektől kétségbe vonták ezt a magyarázatot. A vezeték ugyanis az állítólagos támadás után még egy ideig működött, ráadásul az ukrán fél különböző indokokra hivatkozva nem engedte be a magyar és szlovák szakértőket helyszíni ellenőrzésre. A magyar kormány álláspontját több ukrán megszólalás is erősíti, amelyek arra utalnak, hogy a szállítás leállítása mögött inkább politikai megfontolások állhatnak. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző például úgy fogalmazott

Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és az ezzel járó nyomásgyakorlás jó lépés volt az ukrán vezetés részéről.

Hozzátette, hogy a Barátság vezeték esetleges újraindítása is politikai alkuk részévé válhat, amely akár a magyar választások befolyásolását is szolgálhatja. Hasonló hangnemben nyilatkozott Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo – az Ukrajna villamosenergia-átviteli hálózatát működtető vállalat – vezetője egy interjúban. Mint mondta: 

Az egyetlen probléma a Barátság olajvezetékkel az, hogy eddig működött.

Czepek Gábor: Várjuk Kijev válaszát
Tizenhét ország képviselője volt kíváncsi Magyarország álláspontjára a Barátság kőolajvezeték ügyében. Czepek Gábor Kijevből jelentkezett be egy videóval a közösségi oldalán, amelyben az energetikai tárgyalások aktuális állásáról számolt be. Az egyeztetések során az Európai Bizottság képviselőivel is tárgyaltak, amelyet hasznos megbeszélésnek nevezett.

Volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel

– mondta. Czepek Gábor szerint a kérdésben az Európai Bizottság is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg: Brüsszelben a bizottság szóvivője világossá tette, a testület azt várja Kijevtől, hogy hozzanak létre egy tényfeltáró bizottságot az ügy tisztázására.

Most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van

– fogalmazott.

Zelenszkij tanácsadója a Barátság kőolajvezeték megsemmisítéséről beszélt

A Barátság kőolajvezeték megszüntetéséről beszélt egy videóban Szerhij Szternenkó, Volodimir Zelenszkij és az ukrán kormány főtanácsadója – írta az Ellenpont. A portál által megosztott felvételen a Jobb Szektorhoz köthető ukrán aktivista úgy fogalmazott: „a Barátság kőolajvezeték létezését be kell fejezni”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
