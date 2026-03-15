Zelenszkij vádaskodásba kezdett

Zelenszkij kijelentette: személy szerint ellenzi az orosz olajszállítás helyreállítását, és hozzátette, ha a nyugati támogatások vagy a fegyverszállítások feltételéül szabják a vezeték működésének újraindítását, akkor „ez zsarolás”. Úgy fogalmazott: az európai partnereinek is jelezte, hogy szerinte ilyen feltételek mellett Ukrajna „tehetetlen” a kérdésben – számolt be róla a Bloomberg.
Az ukrán elnök kijelentette:
Az olajszállítás helyreállításával kapcsolatban szeretném ha tudnák, hogy én ellenzem ezt.
Hozzátette: „Ha olyan feltételeket szabnak, hogy Ukrajna nem kap fegyvereket, akkor, elnézést, de ebben a kérdésben tehetetlen vagyok.” Ezt követően az ukrán elnök még tovább ment. Kijelentette:
Megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják.
