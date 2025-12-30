ukrán mirotvorecthuróczy richardhalállista

Újabb magyar került fel az ukrán halállistára

Thuróczy Richard a Facebookon jelentette be, hogy – elmondása szerint – felkerült az ukrán Mirotvorec halállistára. A Monaco Hadtest című dokumentumfilm készítőjét is megfenyegették az ukránok.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 9:12
Ukrajna, zászló Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az év kitüntetését is megkaptam: Most kaptam a hírt, hogy felkerültem az ukrán halállistára, a Mirotvorecre” – írta a digitális tartalomkészítő a Facebookon. Thuróczy Richard közreműködött a Monaco Hadtest című dokumentumfilm készítésében. A filmben Ábrahám Róbert nem csak azt mutatja be, hogy hogyan menekült az ukrán elit egy jelentős része Monacóba a háború kitörése után, de arra is rávilágít, hogy hogyan jutott el az ország a háború kitöréséig 2014-től kezdve. 

Thuróczy Richard a Facebookon jelentette be, hogy – elmondása szerint – felkerült az ukrán Mirotvorec halállistára (Forrás: képernyőfotó, Facebook)
Thuróczy Richard a Facebookon jelentette be, hogy – elmondása szerint – felkerült az ukrán Mirotvorec halállistára  (Forrás: képernyőfotó, Facebook)

„Az első szó a köszöneté. Az ember sokféle kitüntetést kaphat, de ezek a kitüntetések általában nem őszinték vagy nem érdektől mentesek. A mindenféle állami díj, egy-egy politikai kurzus vagy ideológia kiszolgálóinak is kijut, ritka, amikor valaki e nélkül kap állami díjat. Onnantól pedig, hogy pénzjutalom is van, pláne így van ez. A különféle alapítványi meg más gittegyleti díjaknál halmozottan hátrányos helyzetben vannak azok, akik nem azokat az értékeket vallják, amit a díjat odaítélők, hát például ezért pedálozhat a Nobel-békedíjért Trump ameddig csak nem rest” – olvasható a bejegyzésben.

A posztban felsorolja azokat a közéleti és kulturális szereplőket, akik szerinte szintén szerepeltek vagy szerepelnek a listán: 

Elon Musk, Roger Waters, Woody Allen, Zoran Milanovics, Orbán Viktor, Robert Fico, Henry Kissinger, Anatolij Sarij, Alekszej Aresztovics, Oliver Stone, Roy Jones Jr., Steven Seagal, Gérard Depardieu, Goran Bregovics és mások. Megjegyzi, hogy Donald Trump neve korábban szintén szerepelt a listán, de állítása szerint a második választási győzelme után „hirtelen letörlődött”.

„Sokféle díjat kaptam a szépkiejtési versenytől mindenféle rádiós meg zenei izéig, de ezek engem sosem érdekeltek és nem szoktam ilyesmire elmenni. (Gyerekként is csak azért mentem el ezekre, mert a szüleim elvittek.) Ám azt tudom, hogy díjátadókon ilyenkor szokták megköszönni a díjazottak a szüleiknek. Én sajnos már nem tudom nekik megköszönni, de egészen biztos vagyok abban, hogy ezért most nagyon büszkék lennének rám. Egy ilyen névsorba felkerülni őszintén szólva egyszerre meglepő és megtisztelő” – folytatta bejegyzését.

Igaz, a nevemet latin betűkkel nem sikerült eltalálni és az előző útlevelem száma sem stimmel tökéletesen, de ilyen apróságokon nem akadok fenn, a szándék a fontos. Ha pedig velem valami történne, akkor tudjátok, hogy soha nem akarnék öngyilkos lenni

– zárta posztját.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekglobalizmus

Autarkia

Czopf Áron avatarja

A félelem és gyanakvás mégsem elegendő ok arra, hogy figyelmen kívül hagyjuk a klasszikus politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu