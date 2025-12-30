Újabb magyar került fel az ukrán halállistára

„Az első szó a köszöneté. Az ember sokféle kitüntetést kaphat, de ezek a kitüntetések általában nem őszinték vagy nem érdektől mentesek. A mindenféle állami díj, egy-egy politikai kurzus vagy ideológia kiszolgálóinak is kijut, ritka, amikor valaki e nélkül kap állami díjat. Onnantól pedig, hogy pénzjutalom is van, pláne így van ez. A különféle alapítványi meg más gittegyleti díjaknál halmozottan hátrányos helyzetben vannak azok, akik nem azokat az értékeket vallják, amit a díjat odaítélők, hát például ezért pedálozhat a Nobel-békedíjért Trump ameddig csak nem rest” – olvasható a bejegyzésben.

A posztban felsorolja azokat a közéleti és kulturális szereplőket, akik szerinte szintén szerepeltek vagy szerepelnek a listán:

Elon Musk, Roger Waters, Woody Allen, Zoran Milanovics, Orbán Viktor, Robert Fico, Henry Kissinger, Anatolij Sarij, Alekszej Aresztovics, Oliver Stone, Roy Jones Jr., Steven Seagal, Gérard Depardieu, Goran Bregovics és mások. Megjegyzi, hogy Donald Trump neve korábban szintén szerepelt a listán, de állítása szerint a második választási győzelme után „hirtelen letörlődött”.

„Sokféle díjat kaptam a szépkiejtési versenytől mindenféle rádiós meg zenei izéig, de ezek engem sosem érdekeltek és nem szoktam ilyesmire elmenni. (Gyerekként is csak azért mentem el ezekre, mert a szüleim elvittek.) Ám azt tudom, hogy díjátadókon ilyenkor szokták megköszönni a díjazottak a szüleiknek. Én sajnos már nem tudom nekik megköszönni, de egészen biztos vagyok abban, hogy ezért most nagyon büszkék lennének rám. Egy ilyen névsorba felkerülni őszintén szólva egyszerre meglepő és megtisztelő” – folytatta bejegyzését.

Igaz, a nevemet latin betűkkel nem sikerült eltalálni és az előző útlevelem száma sem stimmel tökéletesen, de ilyen apróságokon nem akadok fenn, a szándék a fontos. Ha pedig velem valami történne, akkor tudjátok, hogy soha nem akarnék öngyilkos lenni

– zárta posztját.