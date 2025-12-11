Rendkívüli

Nagyszerű fordítás után újabb Fradi-győzelem az Európa-ligában

Ukrajna EU-csatlakozásaUkrajnaOrbán ViktorZelenszkijmagyar vétó

Megkerülik Magyarországot: titkos hátsó ajtón gyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását

Miközben Magyarország továbbra is fenntartja vétóját Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szemben, Brüsszelben mégis olyan megoldást fabrikáltak, amely lényegében megkerüli a magyar álláspontot. Az Európai Unió és Ukrajna ugyanis tízpontos cselekvési tervet fogadott el, amely – bár formálisan nem indítja el a csatlakozási fejezeteket – a technikai előkészítést lehetővé teszi, vagyis az uniós intézmények gyakorlatilag úgy tesznek, mintha a magyar vétó nem is létezne.

Sebők Barbara
2025. 12. 11. 20:57
Megkerülik Magyarországot: titkos hátsó ajtón gyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását Forrás: AFP
A Euronews beszámolója szerint a dokumentumot Marta Kos, az EU bővítési főképviselője, valamint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes jegyzi. Kos a Lvivben tartott informális miniszteri találkozón egyértelművé tette: Brüsszel politikai kérdésként kezeli Ukrajna felvételét, sőt az ukrán uniós tagságot a jövőbeni „európai biztonsági garanciák” alapkövének nevezte. Mint mondta, a csatlakozás „központi fontosságú lesz a békemegállapodás fenntarthatóságához”.

Brüsszel politikai kérdésként kezeli Ukrajna felvételét
Brüsszel politikai kérdésként kezeli Ukrajna felvételét Fotó: AFP

Titkos hátsó ajtón gyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását

A hivatalos tárgyalások megkezdéséhez mind a 27 tagállam egyhangú beleegyezése szükséges, ezt azonban Orbán Viktor miniszterelnök továbbra sem adja meg

A magyar álláspont világos: folyamatban lévő háború alatt nem támogatja Ukrajna felvételét, különösen úgy, hogy a csatlakozás súlyos biztonsági és gazdasági következményekkel járna az unió egésze, így Magyarország számára is.

Brüsszel azonban ahelyett, hogy érdemi politikai kompromisszumra törekedne, inkább új, informális kerülőutat épített. A terv értelmében Ukrajna a Bizottság támogatásával tovább folytathatja az úgynevezett technikai előkészületeket, mintha a tárgyalások már megkezdődtek volna. Marie Bjerre dán EU-ügyi miniszter még hozzátette: „Nem lehet örökké tartó blokád”, utalva arra, hogy szerinte a magyar álláspontot előbb-utóbb fel kell törni. Egy uniós tisztviselő pedig nyíltan beszélt arról, hogy „ne vesztegessük az időt”, vagyis 

Brüsszel mindenáron közelebb akarja vinni Ukrajnát a tagsághoz – még akkor is, ha ehhez egy tagállam szuverén döntését kell kijátszani.

Egyre nő az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen iránti elégedetlenség
Az EU bővítési politikája új lendületet kapott, Moldovát és Ukrajnát példátlan gyorsasággal tették hivatalos tagjelöltté Fotó: AFP

A háború kezdete óta az EU bővítési politikája új lendületet kapott, Moldovát és Ukrajnát példátlan gyorsasággal tették hivatalos tagjelöltté. Orbán Viktor viszont mindeddig ellenállt a nyomásnak, és világossá tette, hogy jelen körülmények között nem támogatja Ukrajna felvételét.

A most elfogadott tízpontos terv a Lvivben tartott informális találkozó eredménye. 

A Kyiv Independent beszámolója szerint a jelenlegi hangsúly az első, második és hatodik klaszterbe tartozó intézkedések végrehajtásán és átvilágításán van, amelyek a tisztviselők szerint a jogállamisághoz és a demokráciához, a belső piachoz, illetve a külkapcsolatokhoz kapcsolódnak. A dokumentum részletesen rögzíti, milyen reformokat várnak el Ukrajnától a következő egy évben, főként a korrupcióellenes intézményrendszer megerősítése terén. Az Európai Bizottság ugyanis élesen bírálta a kijevi kormányt, miután a nyáron benyújtottak egy törvényjavaslatot, amely aláásta volna két fő korrupcióellenes hatóság – a NABU és a SAPO – függetlenségét.

A terv első pontja ezért kimondja: Kijevnek „prioritásként” kell kezelnie e szervek megerősítését, joghatóságuk védelmét és kiterjesztését minden magas kockázatú területre. 

Emellett Ukrajna vállalta, hogy a jövő év második negyedévéig új korrupcióellenes stratégiát és programot fogad el. A bizottság szerint ugyanis az utóbbi időben visszaesés mutatkozik a korrupció elleni fellépésben – ezt a gyanús energetikai ügyek és az Enerhoatom vezetését érintő botrányok is jelzik.

A dokumentum érzékeny pillanatban született: az Egyesült Államok mind erősebb nyomást gyakorol Kijevre, hogy a finanszírozási bizonytalanságok miatt mielőbb jusson békemegállapodásra Oroszországgal. 

Sajtóértesülések szerint Zelenszkij átdolgozott, húszpontos béketerve 2027-re tenné Ukrajna EU-csatlakozását – vagyis Brüsszel mostani lépése e politikai határidő előkészítésének is tekinthető. 

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési főképviselője (Fotó: AFP)

