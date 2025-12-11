Megkerülik Magyarországot: titkos hátsó ajtón gyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását

A Euronews beszámolója szerint a dokumentumot Marta Kos, az EU bővítési főképviselője, valamint Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes jegyzi. Kos a Lvivben tartott informális miniszteri találkozón egyértelművé tette: Brüsszel politikai kérdésként kezeli Ukrajna felvételét, sőt az ukrán uniós tagságot a jövőbeni „európai biztonsági garanciák” alapkövének nevezte. Mint mondta, a csatlakozás „központi fontosságú lesz a békemegállapodás fenntarthatóságához”.

Brüsszel politikai kérdésként kezeli Ukrajna felvételét Fotó: AFP

Titkos hátsó ajtón gyorsítanák Ukrajna EU-csatlakozását

A hivatalos tárgyalások megkezdéséhez mind a 27 tagállam egyhangú beleegyezése szükséges, ezt azonban Orbán Viktor miniszterelnök továbbra sem adja meg.

A magyar álláspont világos: folyamatban lévő háború alatt nem támogatja Ukrajna felvételét, különösen úgy, hogy a csatlakozás súlyos biztonsági és gazdasági következményekkel járna az unió egésze, így Magyarország számára is.

Brüsszel azonban ahelyett, hogy érdemi politikai kompromisszumra törekedne, inkább új, informális kerülőutat épített. A terv értelmében Ukrajna a Bizottság támogatásával tovább folytathatja az úgynevezett technikai előkészületeket, mintha a tárgyalások már megkezdődtek volna. Marie Bjerre dán EU-ügyi miniszter még hozzátette: „Nem lehet örökké tartó blokád”, utalva arra, hogy szerinte a magyar álláspontot előbb-utóbb fel kell törni. Egy uniós tisztviselő pedig nyíltan beszélt arról, hogy „ne vesztegessük az időt”, vagyis