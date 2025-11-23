A Midász--ügy: korrupció a háború árnyékában

Az elmúlt hetekben kirobbant korrupciós botrány először az Enerhoatom körül kialakult pénzszivattyút tárta fel. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint egy, az államfő belső köréhez köthető hálózat mintegy százmillió dollárnyi összeget csatornázott ki a vállalat szerződéseiből. A helyzetet súlyosbítja, hogy Ukrajna a tél küszöbén áram- és fűtéskimaradásoktól tart, a fronton pedig akadozik a katonák ellátása. A Timur Mindics luxuslakásában folytatott házkutatás során ráadásul több millió dollár készpénzt találtak amerikai banki csomagolásban, ami szakértők szerint kizárja, hogy magánforrásból származzon. Zelenszkij továbbra is hivatalában tartja Andrij Jermak kabinetfőnököt, aki a botrány központi szereplőjévé vált, bár bizonyítékok még nincsenek ellene, ám ez komoly politikai következményekkel járhat számára.

Ukrajnát soha nem látott korrupciós botrány rázza meg: Zelenszkij is mélyen benne van Fotó: AFP

A Midász-ügy: hangfelvételek, fedőnevek, külső felügyelők

A Midász kódnevű vizsgálat kimutatta, hogy a teljes energiaszektort átszövi a korrupció. A NABU és a SAPO 15 hónapon át gyűjtött mintegy ezerórányi hangfelvételt egy „magas szintű bűnszervezet” tevékenységéről. A nyilvánosságra került felvételek szerint a szereplők álneveket – például „Ali baba” és „Che Guevara” – használtak, miközben a pénzek útjáról egyeztettek. A hatóságok szerint a hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta.

A Mindics ingatlanaiban történt házkutatások során a hatóságok mintegy négymillió dollárnyi, vonalkóddal ellátott és amerikai városnevekkel – például „Atlanta” és „Kansas” – megjelölt bankjegyköteget találtak.

A jellegzetes csomagolás szakértők szerint kizárja, hogy a pénz magánszemélyektől származik: ilyen bankjegyeket ugyanis kizárólag bankok rendelhetnek nagy mennyiségben, közvetlenül az Egyesült Államokból. Nagy feltűnést keltett és óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában az a fotó, amely Mindics luxuslakásában készült, és egy aranyvécé és -bidé látható rajta.