A Midász--ügy: korrupció a háború árnyékában

Ukrajnát soha nem látott korrupciós botrány rázza meg: a legfrissebb ügy nemcsak az elnöki hivatalhoz közel álló szereplőket érinti, hanem újra előtérbe helyezi a korábbi botrányokból már ismert neveket és módszereket is. Összefoglalónkban bemutatjuk, hogyan épült ki az a hálózat, amely mára az állami vállalatokat, a kormányzati személyzeti döntéseket, sőt az ukrán törvényhozás működését is megrengette.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 6:08
A "Midász" ügy: korrupció a háború árnyékában Forrás: AFP
Az elmúlt hetekben kirobbant korrupciós botrány először az Enerhoatom körül kialakult pénzszivattyút tárta fel. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerint egy, az államfő belső köréhez köthető hálózat mintegy százmillió dollárnyi összeget csatornázott ki a vállalat szerződéseiből. A helyzetet súlyosbítja, hogy Ukrajna a tél küszöbén áram- és fűtéskimaradásoktól tart, a fronton pedig akadozik a katonák ellátása. A Timur Mindics luxuslakásában folytatott házkutatás során ráadásul több millió dollár készpénzt találtak amerikai banki csomagolásban, ami szakértők szerint kizárja, hogy magánforrásból származzon. Zelenszkij továbbra is hivatalában tartja Andrij Jermak kabinetfőnököt, aki a botrány központi szereplőjévé vált, bár bizonyítékok még nincsenek ellene, ám ez komoly politikai következményekkel járhat számára. 

Ukrajnát soha nem látott korrupciós botrány rázza meg
Ukrajnát soha nem látott korrupciós botrány rázza meg: Zelenszkij is mélyen benne van Fotó: AFP

A Midász-ügy: hangfelvételek, fedőnevek, külső felügyelők

A Midász kódnevű vizsgálat kimutatta, hogy a teljes energiaszektort átszövi a korrupció. A NABU és a SAPO 15 hónapon át gyűjtött mintegy ezerórányi hangfelvételt egy „magas szintű bűnszervezet” tevékenységéről. A nyilvánosságra került felvételek szerint a szereplők álneveket – például „Ali baba” és „Che Guevara” – használtak, miközben a pénzek útjáról egyeztettek. A hatóságok szerint a hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta. 

A Mindics ingatlanaiban történt házkutatások során a hatóságok mintegy négymillió dollárnyi, vonalkóddal ellátott és amerikai városnevekkel – például „Atlanta” és „Kansas” – megjelölt bankjegyköteget találtak. 

A jellegzetes csomagolás szakértők szerint kizárja, hogy a pénz magánszemélyektől származik: ilyen bankjegyeket ugyanis kizárólag bankok rendelhetnek nagy mennyiségben, közvetlenül az Egyesült Államokból. Nagy feltűnést keltett és óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában az a fotó, amely Mindics luxuslakásában készült, és egy aranyvécé és -bidé látható rajta.

A korrupciós konstrukció megtervezésével Mindicset vádolják, a gyanúsítottak között pedig Zelenszkij-közeli szereplők tűnnek fel:

  • Olekszij Csernisov  volt miniszterelnök-helyettes,
  • Igor Mironyuk, korábbi energetikai tanácsadó,
  • Dmitrij Basov, az Enerhoatom fizikai védelmi vezetője.

A háttérben folyamatosan felmerül Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetőjének szerepe is.

Állami bank neve is felmerült

Az Ukrán Nemzeti Bank közlése szerint a bankoknak egyáltalán nem lett volna lehetőségük olyan nagy összegű készpénzes devizát kiadni, mint amilyenek a NABU „Midász hadműveletében” bemutatott fotókon szerepelnek – hiszen a háború kezdete óta szigorú készpénzfelvételi korlát van érvényben. A szabályok megsértését komoly bírságok és eltiltások követhetik, miközben 

az állami tulajdonú Sense Bankkal kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy érintett lehet az Enerhoatom körüli korrupciós ügyekben.

Lemondott a korrupcióellenes ügyészség helyettes vezetője

Az ügy november 10-én vett új fordulatot, amikor felmerült: kiszivárogtak adatok a Mindics elleni nyomozásból. Az oknyomozó újságírók szerint Andrij Szinyuk, a SAPO helyettes vezetője többször találkozott Mindics szomszédjával, Olekszij Menyiv ügyvéddel. A gyanú hatására Szinyuk lemondott.

A NABU közölte: előzetes nyomozás folyik a minősített információk kiszivárogtatásának ügyében. 

A SAPO vezetője belső vizsgálatot indított.

Ukrajna politikai érettsége és a korrupció felszámolása kulcsfontosságú a háború utáni helyreállításhoz
Zelenszkij válságban: frakciólázadás és botrányok a kormányon belül Fotó: AFP

Zelenszkij válságban: frakciólázadás és botrányok a kormányon belül

A botrány nyomán a törvényhozásban is repedések jelentek meg. A november 20-i frakcióülés nem hozott áttörést, a kormánypárti képviselők egy része Jermak menesztését követeli

Zelenszkij azonban közölte: kabinetfőnöke marad.

A helyzetet tovább rontja, hogy az elnök a botrány kirobbanása után menesztette ugyan az energetikai és igazságügyi minisztert, ám ez már nem akadályozta meg Mindics távozását az országból. Többen azt állítják, hogy Zelenszkij, vagy valaki hozzá közel álló személy előre figyelmeztethette őt.

Az ellenzék egységkormányt követel

A kormánypárton belül már tíz képviselő nyílt levélben tiltakozott az elnöki hivatal túlzott befolyása ellen, és akár harmincan is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Porosenko, Timosenko és a Holos pártok közösen követelik:

  • a jelenlegi kabinet lemondását,
  • egy nemzeti egységkormány felállítását,
  • és az elnöki hivatal vezetésének menesztését.

Elemzők szerint Zelenszkij csak jelentős kormányátalakítással őrizheti meg pozícióját, de a pártok közötti bizalmi válság miatt kétséges, hogy az egységkormány életképes lenne.

Nyugatról is érkezik a figyelmeztetés

A botrány nemzetközi szinten is kellemetlen helyzetet teremtett. David McAllister, az Európai Parlament külügyi bizottságának vezetője jelezte: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása szóba sem kerül, amíg nem teljesítik a szükséges feltételeket – köztük a korrupció felszámolását.

Több uniós tagállam – köztük Magyarország és Svédország – is fenntarthatatlannak tartja Ukrajna jelenlegi finanszírozását, miközben Ursula von der Leyen újabb támogatások jóváhagyását sürgeti.

A nyugati sajtó is egyre élesebben bírálja Kijevet, és elemzői értékelések szerint láthatóan fogy a türelem.

Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása szóba sem kerül
David McAllister: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása szóba sem kerül Fotó: AFP

Amerikai vizsgálat söpörheti el Zelenszkijt

Larry Johnson, a CIA egykori tisztje állítólagos belső iratokra hivatkozva azt mondta Andrew Napolitano YouTube-műsorában, hogy az ukrán elnök személyesen is érintett lehet egy eddig példátlannak mondott, mintegy 48 milliárd dolláros korrupciós ügyben. Johnson szerint ez akár az utolsó szög is lehet Zelenszkij politikai pályafutásának koporsójában. A volt CIA-tiszt véleménye szerint a nyilvánosságra került adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik. 

A most emlegetett százmillió dollár aprópénz ahhoz képest, amennyiről a háttérben beszélnek

– fogalmazott Johnson egy YouTube-interjúban.

Tüntetések a Majdanon – recsegnek az ukrán rendszer tartópillérei

A botrány hatására újra tüntetések kezdődtek a Majdan téren. A demonstrálók „Zelenszkij bűnöző” feliratú táblákat tartottak, és egyre többen beszélnek egy szélesebb kormányellenes tiltakozási hullám kezdetéről.

Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszál

Már az ukrán sajtónak is szemet szúrnak Zelenszkij korrupciós ügyei: a média arról ír, hogy az ukrán Fire Point vállalat, amely ma nagy hatótávolságú drónokat gyárt, korábban a filmiparban tevékenykedett, és közvetlenül kapcsolódik az elnök előző munkásságához. A cég idén már mintegy egymilliárd dollárnyi állami szerződést nyert el és Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává vált. A Fire Point technológiai vállalat – amely ma nagy hatótávolságú drónokat és Flamingo ballisztikus rakétákat gyárt – korábban film- és televíziós produkciók castingügynökségeként működött.

A cég olyan filmekhez biztosított szolgáltatásokat, amelyekben Volodimir Zelenszkij játszotta a főszerepet Forrás: AFP

2024 augusztusában a NABU nyomozást indított a Fire Point ellen. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal azután kezdett el vizsgálódni a vállalatnál, miután felmerült a gyanúja, hogy a Fire Point túlárazta az alkatrészeket és a hadseregnek szállított drónokat. Ennél a vizsgálatnál merült fel először Timur Mindics üzletember neve.

A Fire Point szinte a semmiből robbant be, az ukrán védelmi körökön kívül globálisan abszolút nem volt ismert. Ennek ellenére a védelmi minisztérium drónköltségvetésének egyik legnagyobb kedvezményezettje volt a vállalat. 

Zelenszkij uralma alatt eddig is virágzott a korrupció

A Kiel Institute júliusi adatai szerint 2025 áprilisáig a nyugati országok több mint 200 milliárd eurót mozgósítottak Ukrajna támogatására. Ennek jelentős része fegyverekre, hadianyagra és hadiipari fejlesztésekre ment. Mégis, mindeközben sorra érkeznek a hírek túlszámlázott drónokról, silány minőségű felszerelésekről és gyanús cégeknek juttatott szerződésekről. 

Az amerikai védelmi minisztérium főfelügyelője szerint 62,2 millió dollár értékű, úgynevezett EEUM-jelzésű hadifelszerelés – köztük éjjellátó eszközök, rakétaindító egységek és páncéltörő fegyverek – tűnt el Ukrajnában.

A Pentagon jelentése szerint a veszteségjelentések benyújtása átlagosan 301 napot késett, ami tízszerese a megengedett időnek. Eközben a Financial Times arról számolt be, hogy Ukrajna 2022 óta 770 millió dollárt fizetett ki előlegként olyan fegyverekért, amelyeket végül soha nem kapott meg. Egyes szerződések mögött kétes hátterű cégek is felbukkantak.

A serviceman of Ukraine's Khyzhak Patrol Police Special Unit carries a mortar shell while on a mission near Toretsk in the Donetsk region, Ukraine, on December 20, 2024. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)
Több mint 120 ezer hibás aknavető gránátot szállított a hadseregnek egy dnyipropetrovszki hadiüzem Fotó: AFP

Hibás gránátok és túlfizetett beszállítók

Több mint 120 ezer hibás aknavető gránátot szállított a hadseregnek egy dnyipropetrovszki hadiüzem, amely a Védelmi Beszerzési Ügynökséggel szerződött több mint 11 milliárd hrivnya (103 milliárd forint) értékben. 

A lövedékekhez alkalmatlan lőporkeveréket használtak, amely instabillá tette a tölteteket.

Egy egység katonái csupán tíz százalékban tudták rendeltetésszerűen felhasználni a szállítmányokat. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Egy lengyel beszállító esetében mintegy 90 millió dollár túlfizetés is napvilágra került. Arról is írtunk korábban, hogy az ukrán hadsereg logisztikai osztályának volt vezetőjét 12 millió hrivnya értékű jogtalan vagyonszerzéssel gyanúsítják

A férfi és családja 14 telket, lakást, autókat és állampapírokat vásárolt, annak ellenére, hogy hivatalosan nem volt bevételük.

Más esetekben repülőgép-alkatrészek költségeit hamisították meg, ezzel 662 ezer dollárt sikkasztva el. Az ukrán hadsereg főpszichiáterét egymillió dollár értékű illegális vagyonnal tartóztatták le. Lakásai, autói, telkei és több mint 150 ezer dollár készpénze volt, amit nem jelentett be.

A szegények harcolnak, a gazdagok fizetnek

Az ukrán toborzási rendszer szinte ipari méretű korrupciós hálózatot rejt. Odesszában egy katonai toborzótiszt 2500 dollár kenőpénzért cserébe ígért felmentést a frontszolgálat alól. 

A jelentések szerint a sorozóirodák, orvosok és hivatalnokok összejátszanak, hogy pénzért hamis igazolásokat és utazási engedélyeket állítsanak ki.

Egy másik esetben 60 fiktív katonát „soroztak be”, utánuk 7,7 millió hrivnya juttatást vettek fel, a megmaradt élelmiszert pedig eladták. Lviv megyében egy hátsó egységnél 35 millió hrivnya jogtalan „harci juttatást” fizettek ki.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

