Kiderült az igazság: így menekült el Timur Mindics Ukrajnából

Luxusautóval menekült el Mindics

Az újságírók állítása szerint az autó a 38 éves lvivi vállalkozó, Maksim Vovk tulajdonában van, aki a TimeLux vezetője és tulajdonosa. A YouControl szolgáltatás szerint a férfi három járműből álló autóflottával rendelkezik, amelyeket szállításra használnak: Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 és Hyundai Sonata.

A fent említett céget 2025 májusában, kevesebb mint fél éve regisztrálták Lvivben.

A cég tulajdonában nincs ingatlan vagy jármű, csak érvényes engedély belföldi és nemzetközi személyszállításra, és a közösségi médiából kitűnik, hogy már a hivatalos bejegyzés előtt is nyújtottak szolgáltatásokat, valószínűleg Maksim Vovk egyéni vállalkozása keretében. Az újságírók megállapították, hogy Vovk többször is kapott büntetést a Mercedes-Benz S 350-esével, főként sebességtúllépésért

– írja a Liga.net, amely arról is beszámolt, hogy a TimeLux reklámfilmjeiben szereplő luxusjármű utasterében bőrülések, külön klímaberendezés és prémium felszereltség található.

A szolgáltatás képviselői megjegyezték, hogy novemberben a Mercedes-Benz S-osztályú autóval Kijev és Varsó között történő utazás 1300 euróba kerül.

Újságírók kapcsolatba léptek Maksim Vovkkal, aki kijelentette:

A cég nem ellenőrzi az utasok dokumentumait. Ezzel a határátlépéskor a megfelelő állami szervek foglalkoznak.

A szolgáltatás weboldalán az áll, hogy a cég prémium osztályú fuvarozást kínál Lengyelországba, Moldovába és Romániába, a reklámfilmekben pedig gyors határátlépést, teljes körű kíséretet és az ügyfél kívánságaihoz igazodó egyéni útvonalakat ígér.