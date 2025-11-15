MindicsUkrajnaautó

Kiderült az igazság: így menekült el Timur Mindics Ukrajnából

Mindics egy Mercedes-Benz S-osztályú „VIP-taxi” segítségével távozott Ukrajnából. Sajtóértesülések szerint Zelenszkij bizalmasa egy lvivi prémium fuvarozási szolgáltatást vett igénybe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 21:30
Volodimir Zelenszkij bizalmasa szökésben van Fotó: MAGALI COHEN Forrás: Hans Lucas
A Midas nevű korrupcióellenes művelet során lebukott ukrán vállalkozó, Timur Mindics, Zelenszkij bizalmasa, november 10-én éjjel „VIP-taxi” segítségével távozott Ukrajnából. Erről számolt be a Radio Svoboda Schemata című műsora, saját forrásaira hivatkozva. Ukrajna legújabb korrupciós botrányáról újabb részletek derültek ki. 

Zelenszkij bizalmasa luxusautóval menekülhetett el Ukrajna területéről Fotó: MAGALI COHEN / Hans Lucas
Információk szerint Mindics Ukrajnából való távozásához a lvivi prémium szállítási szolgáltató TimeLux szolgáltatásait vette igénybe – írta a Liga.net, amely arról számolt be, hogy sajtóinformációk szerint Mindics egy Mercedes-Benz S 350 autóval utazott Lengyelországba.

A határon való átkelésről szóló adatokhoz hozzáféréssel rendelkező forrásokból a újságírók megtudták az autó rendszámát. Ezt követően megtalálták az autót a közösségi médiában, és azonosították a tulajdonosok személyazonosságát.

 

Luxusautóval menekült el Mindics

Az újságírók állítása szerint az autó a 38 éves lvivi vállalkozó, Maksim Vovk tulajdonában van, aki a TimeLux vezetője és tulajdonosa. A YouControl szolgáltatás szerint a férfi három járműből álló autóflottával rendelkezik, amelyeket szállításra használnak: Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 és Hyundai Sonata.

A fent említett céget 2025 májusában, kevesebb mint fél éve regisztrálták Lvivben.

A cég tulajdonában nincs ingatlan vagy jármű, csak érvényes engedély belföldi és nemzetközi személyszállításra, és a közösségi médiából kitűnik, hogy már a hivatalos bejegyzés előtt is nyújtottak szolgáltatásokat, valószínűleg Maksim Vovk egyéni vállalkozása keretében. Az újságírók megállapították, hogy Vovk többször is kapott büntetést a Mercedes-Benz S 350-esével, főként sebességtúllépésért

– írja a Liga.net, amely arról is beszámolt, hogy a TimeLux reklámfilmjeiben szereplő luxusjármű utasterében bőrülések, külön klímaberendezés és prémium felszereltség található. 

A szolgáltatás képviselői megjegyezték, hogy novemberben a Mercedes-Benz S-osztályú autóval Kijev és Varsó között történő utazás 1300 euróba kerül.

Újságírók kapcsolatba léptek Maksim Vovkkal, aki kijelentette: 

A cég nem ellenőrzi az utasok dokumentumait. Ezzel a határátlépéskor a megfelelő állami szervek foglalkoznak.

A szolgáltatás weboldalán az áll, hogy a cég prémium osztályú fuvarozást kínál Lengyelországba, Moldovába és Romániába, a reklámfilmekben pedig gyors határátlépést, teljes körű kíséretet és az ügyfél kívánságaihoz igazodó egyéni útvonalakat ígér.

A fejleményekről beszámoló hírportál megjegyzi, hogy a TimeLux másik társtulajdonosa Eldar Asadulaev, aki a nyugati regionális határőrizeti szolgálatnál dolgozott: az egyik számellenőrző alkalmazásban a férfi a határőrizeti szolgálat csempészés elleni osztályának vezetőjeként szerepel.

Amint arról korábban beszámoltunk, az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősített: Timur Mindics törvényesen lépte át az ország határát. Zelenszkij bizalmasa még azelőtt lelépett Ukrajnából, hogy őrizetbe vehették volna. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij bizalmasa szökésben van (Fotó: AFP)

