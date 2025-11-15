Kiderült az igazság: így menekült el Timur Mindics Ukrajnából

A Midas nevű korrupcióellenes művelet során lebukott ukrán vállalkozó, Timur Mindics, Zelenszkij bizalmasa, november 10-én éjjel „VIP-taxi” segítségével távozott Ukrajnából. Erről számolt be a Radio Svoboda Schemata című műsora, saját forrásaira hivatkozva. Ukrajna legújabb korrupciós botrányáról újabb részletek derültek ki.
Információk szerint Mindics Ukrajnából való távozásához a lvivi prémium szállítási szolgáltató TimeLux szolgáltatásait vette igénybe – írta a Liga.net, amely arról számolt be, hogy sajtóinformációk szerint Mindics egy Mercedes-Benz S 350 autóval utazott Lengyelországba.
A határon való átkelésről szóló adatokhoz hozzáféréssel rendelkező forrásokból a újságírók megtudták az autó rendszámát. Ezt követően megtalálták az autót a közösségi médiában, és azonosították a tulajdonosok személyazonosságát.