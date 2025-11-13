Az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősíti: Timur Mindics törvényesen lépte át az ország határát. Zelenszkij haverja még azelőtt lelépett Ukrajnából, hogy őrizetbe vehették volna. Fülest kaphatott.

Ursula von der Leyen kedvenc demokráciájában Zelenszkij elnök emberei elsüllyednek a korrupcióban (Fotó: AFP)

Zelenszkij embere elmenekült

A közleményt a szolgálat sajtóosztálya bocsátotta ki, miután jelentős közfigyelem kísérte az ügyet.

Az ellenőrzést követően megerősítjük, hogy az érintett állampolgár határátlépése törvényes volt. A kilépést Ukrajnából az egyik határátkelőhelyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően hivatalosan lebonyolították. Minden, a hadiállapot idején a határátlépéshez szükséges dokumentum rendben volt

– áll a határőrség közleményében.

A szolgálat hangsúlyozta, hogy Mindicsre az adott időpontban semmilyen utazási korlátozás nem vonatkozott, így nem volt jogalap a kiutazás megtagadására.

A hatóság belső vizsgálatot folytatott le az ügyben, hogy tisztázza a határátlépés körülményeit.

Mindics, a Kvartal 95 stúdió társalapítója és Volodimir Zelenszkij egykori üzlettársa, hatalmas korrupciós botrány középpontjába került. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) 15 hónapos nyomozása során feltárták, hogy egy bűnszervezet mintegy 100 millió dollárt sikkasztott el az állami Energoatom nukleáris energiavállalattól.

🇺🇦 BILLION DOLLAR THEFT: ZELENSKY BUSTED:



The reason for Zelensky’s attack on the anti corruption agency NABU, was a criminal case which was being prepared against one of Zelensky's closest associates and his business partner Timur Mindich.



-> There are wiretapping recordings… pic.twitter.com/oT22KEJiC0 — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 30, 2025

A nyomozók szerint Mindics állt a szervezet élén. A rendszer úgy működött, hogy a vállalkozóknak 10-15 százalékos kenőpénzt kellett fizetniük a szerződésekért, különben késleltették a kifizetéseket vagy kizárták őket a tenderekből. A lehallgatások több mint 1000 órányi anyagot tartalmaznak, és érintettek magas rangú tisztviselőket, köztük a korábbi energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkót, aki most igazságügyi miniszter.