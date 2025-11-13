Rendkívüli

Kitálalt az ukrán határőrség, így szökött el Zelenszkij korrupt üzlettársa

Kitálalt az ukrán határőrség, így szökött el Zelenszkij korrupt üzlettársa

Az ukrán korrupciós botrány tovább eszkalálódik Timur Mindics körül. A férfi Volodimir Zelenszkij egykori üzlettársa és a Kvartal 95 stúdió társalapítója. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) akciója során feltárták, hogy egy bűnszervezet legalább 100 millió dollárt sikkasztott el az állami Energoatom nukleáris energiavállalattól. Az ukrán háborús maffia így égeti el az európai adófizetők pénzét.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 10:02
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősíti: Timur Mindics törvényesen lépte át az ország határát. Zelenszkij haverja még azelőtt lelépett Ukrajnából, hogy őrizetbe vehették volna. Fülest kaphatott.

Ursula von der Leyen kedvenc demokráciájában Zelenszkij elnök emberei elsüllyednek a korrupcióban (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen kedvenc demokráciájában Zelenszkij elnök emberei elsüllyednek a korrupcióban (Fotó: AFP)

Zelenszkij embere elmenekült

A közleményt a szolgálat sajtóosztálya bocsátotta ki, miután jelentős közfigyelem kísérte az ügyet.

Az ellenőrzést követően megerősítjük, hogy az érintett állampolgár határátlépése törvényes volt. A kilépést Ukrajnából az egyik határátkelőhelyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően hivatalosan lebonyolították. Minden, a hadiállapot idején a határátlépéshez szükséges dokumentum rendben volt

 – áll a határőrség közleményében.

A szolgálat hangsúlyozta, hogy Mindicsre az adott időpontban semmilyen utazási korlátozás nem vonatkozott, így nem volt jogalap a kiutazás megtagadására.

A hatóság belső vizsgálatot folytatott le az ügyben, hogy tisztázza a határátlépés körülményeit.

Mindics, a Kvartal 95 stúdió társalapítója és Volodimir Zelenszkij egykori üzlettársa, hatalmas korrupciós botrány középpontjába került. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) 15 hónapos nyomozása során feltárták, hogy egy bűnszervezet mintegy 100 millió dollárt sikkasztott el az állami Energoatom nukleáris energiavállalattól.

A nyomozók szerint Mindics állt a szervezet élén. A rendszer úgy működött, hogy a vállalkozóknak 10-15 százalékos kenőpénzt kellett fizetniük a szerződésekért, különben késleltették a kifizetéseket vagy kizárták őket a tenderekből. A lehallgatások több mint 1000 órányi anyagot tartalmaznak, és érintettek magas rangú tisztviselőket, köztük a korábbi energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkót, aki most igazságügyi miniszter.

November 10-én reggel a NABU razziát tartott Mindics kijevi lakásaiban (a Grusevszkij utcában), de addigra ő már elhagyta Ukrajnát. Négy és fél órával a razzia előtt, november 10-én hajnali 2.09-kor lépte át a lengyel határt a Grusiv átkelőnél.

 Források szerint már november 7-én tudhattak a tervezett akciókról.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

