Kitálalt az ukrán határőrség, így szökött el Zelenszkij korrupt üzlettársa

Az ukrán állami határőrszolgálat hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősíti: Timur Mindics törvényesen lépte át az ország határát. Zelenszkij haverja még azelőtt lelépett Ukrajnából, hogy őrizetbe vehették volna. Fülest kaphatott.
Zelenszkij embere elmenekült
A közleményt a szolgálat sajtóosztálya bocsátotta ki, miután jelentős közfigyelem kísérte az ügyet.
Az ellenőrzést követően megerősítjük, hogy az érintett állampolgár határátlépése törvényes volt. A kilépést Ukrajnából az egyik határátkelőhelyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően hivatalosan lebonyolították. Minden, a hadiállapot idején a határátlépéshez szükséges dokumentum rendben volt
– áll a határőrség közleményében.
A szolgálat hangsúlyozta, hogy Mindicsre az adott időpontban semmilyen utazási korlátozás nem vonatkozott, így nem volt jogalap a kiutazás megtagadására.
A hatóság belső vizsgálatot folytatott le az ügyben, hogy tisztázza a határátlépés körülményeit.
Mindics, a Kvartal 95 stúdió társalapítója és Volodimir Zelenszkij egykori üzlettársa, hatalmas korrupciós botrány középpontjába került. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) 15 hónapos nyomozása során feltárták, hogy egy bűnszervezet mintegy 100 millió dollárt sikkasztott el az állami Energoatom nukleáris energiavállalattól.
A nyomozók szerint Mindics állt a szervezet élén. A rendszer úgy működött, hogy a vállalkozóknak 10-15 százalékos kenőpénzt kellett fizetniük a szerződésekért, különben késleltették a kifizetéseket vagy kizárták őket a tenderekből. A lehallgatások több mint 1000 órányi anyagot tartalmaznak, és érintettek magas rangú tisztviselőket, köztük a korábbi energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkót, aki most igazságügyi miniszter.