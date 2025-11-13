UkrajnaTimur Mindicskorrupciós botrányZelenszkij

Zelenszkij közvetlen környezete arany WC-n ül, míg az ukrán fiatalok a fronton halnak meg

Ukrajnát újabb súlyos korrupciós botrány rázza meg. A Zelenszkij elnök egykori üzlettársa, Timur Mindics vezette bűnszervezet több száz millió dollár kenőpénzt szedhetett az Energoatom szerződéseiből – miközben orosz rakéták rombolják az ország energiaellátását, milliókat hagyva hidegben és sötétben. A nyomozás olyan magas rangú tisztségviselőket érint, mint a volt védelmi és energiaminiszterek, a gyanúsítottak pedig titkos felvételeken fenyegetőztek és beceneveket használtak. A botrány nemcsak a háborús morált, hanem a nyugati támogatásba vetett bizalmat is veszélyezteti. Lebukott az ukrán háborús maffia.

Arany WC is előkerült az ukrán korrupciós botrányban (Forrás: X)
Ukrajnát hatalmas korrupciós botrány rázza meg, amelyben a gyanúsítottak állítólag millió dolláros kenőpénzekről tárgyaltak az energia-infrastruktúra védelmével kapcsolatban. Nemcsak a vádak bicskanyitogatók, hanem a szereplők névsora is: a kormány legmagasabb szintjein mozognak, középpontban Volodimir Zelenszkij elnök egyik régi, közeli munkatársával.

Zelenszkij Brüsszelben fényezi magát (Fotó: AFP)
Zelenszkij Brüsszelben fényezi magát (Fotó: AFP)

Zelenszkij elnökig vezetnek a szálak

Ráadásul a nyomozást azok a korrupcióellenes intézmények folytatják, amelyeket Zelenszkij nyáron megpróbált megfékezni – de a háború óta legnagyobb utcai tüntetések kényszerítették visszavonulásra. A korrupció kulcskérdés Ukrajna nemzetközi megítélésében.

A folyamatban lévő nyomozás több embert érint. 

A fő gyanúsított Timur Mindics, a Kvartal 95 nevű komikus társulat társtulajdonosa, amelyet Zelenszkij is tulajdonolt elnöksége előtt. Ez a vállalkozás segítette Zelenszkijt népszerűséghez jutni komikusként és színészként, mielőtt politika színpadára lépett.

A 46 éves Mindics üzleti kapcsolatban állt a milliárdos Ihor Kolomojszkijjal is, aki támogatta Zelenszkij 2019-es kampányát. Kolomojszkij 2023 óta előzetes letartóztatásban van csalás és pénzmosás vádjával.

Jogi források szerint Mindics november 10-én, nem sokkal otthona razziája előtt hagyta el Ukrajnát. 

Viktor Csumak, egykori katonai főügyész (2019–2020) elmondta: 

Teljesen lehetetlen, hacsak nem segítenek a rendvédelmi szervek tisztjei, hogy valaki gyorsan kijusson az országból a háborús utazási korlátozások mellett.

Timur Mindicsnél még a WC is aranyból van. Erről is írt a lapunk korábban. Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található. 

Egy másik kulcsfigura Herman Haluscsenko, akit november 12-én felfüggesztettek igazságügyi miniszteri posztjáról. Haluscsenko bíróságon védené magát a vádak ellen, miszerint „személyes előnyöket” kapott Mindicstől a kenőpénzrendszerben.

Belekeveredett Rusztem Umerov volt védelmi miniszter (jelenleg a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára) és Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes is. Umerov tagadja az érintettségét, Csernisov ellen júniusban külön korrupciós vádakat emeltek.

A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) felvételein a gyanúsítottak beceneveket használtak: Mindics „Karlson”, Csernisov „Che Guevara” volt.

November 12-én Szvitlana Hrincsuk energetikai miniszter benyújtotta lemondását Zelenszkij kérésére, hangsúlyozva, hogy nem sértett törvényt.

Mik a vádak?

A NABU és a SAPO (Speciális Korrupcióellenes Ügyészség) szerint egy „magas szintű bűnszervezet” 100 millió dolláros visszaélést követett el az energiaszektorban. A fókuszban az állami nukleáris üzemeltető Energoatom áll, amelynek éves bevétele kb. 4,7 milliárd dollár. 

A gyanúsítottak állítólag 10–15 százalékos kenőpénzt szedtek a magán-alvállalkozóktól a szerződések meghosszabbításáért.

A NABU 70 házkutatást végzett és 1000 óra titkos hangfelvételt készített.

A következmények óriásiak lehetnek. Milliók szenvednek a orosz invázió negyedik évfordulójához közeledve: gyakori áramkimaradások, miközben Oroszország az energia-infrastruktúrát támadja a háborús erőfeszítések gyengítésre és a morál rombolása céljából. A tél közeledtével ez egyre rosszabb.

Timofij Milovanov november 11-én lemondott az Energoatom felügyelőbizottságából, mert javaslatait figyelmen kívül hagyták. Úgy fogalmazott: 

Minden hrivnya, amit nem hatékonyan költenek el – legyen az lopott vagy egyszerűen rosszul elköltött –, életeket vesz el a fronton.

Az EU külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas „rendkívül szerencsétlennek” nevezte a botrányt, hangsúlyozva, hogy Kijevnek komolyan kell vennie azt.

A vádak Zelenszkijhez érnek. Nyáron megpróbálta korlátozni a NABU és SAPO függetlenségét – éppen akkor, amikor a 15 hónapos nyomozás már előrehaladott volt. Ez tüntetésekhez vezetett, egyik transzparensen az állt: 

Ez nem az a jövő, amiért a bátyám meghalt.

Nyugati partnerek nyomására Zelenszkij 72 órán belül visszavonta a törvényt.

Borítókép: Arany WC is előkerült az ukrán korrupciós botrányban (Forrás: X)

