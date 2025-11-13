Zelenszkij közvetlen környezete arany WC-n ül, míg az ukrán fiatalok a fronton halnak meg

Ukrajnát hatalmas korrupciós botrány rázza meg, amelyben a gyanúsítottak állítólag millió dolláros kenőpénzekről tárgyaltak az energia-infrastruktúra védelmével kapcsolatban. Nemcsak a vádak bicskanyitogatók, hanem a szereplők névsora is: a kormány legmagasabb szintjein mozognak, középpontban Volodimir Zelenszkij elnök egyik régi, közeli munkatársával.

Zelenszkij elnökig vezetnek a szálak

Ráadásul a nyomozást azok a korrupcióellenes intézmények folytatják, amelyeket Zelenszkij nyáron megpróbált megfékezni – de a háború óta legnagyobb utcai tüntetések kényszerítették visszavonulásra. A korrupció kulcskérdés Ukrajna nemzetközi megítélésében.

A folyamatban lévő nyomozás több embert érint.

A fő gyanúsított Timur Mindics, a Kvartal 95 nevű komikus társulat társtulajdonosa, amelyet Zelenszkij is tulajdonolt elnöksége előtt. Ez a vállalkozás segítette Zelenszkijt népszerűséghez jutni komikusként és színészként, mielőtt politika színpadára lépett.

A 46 éves Mindics üzleti kapcsolatban állt a milliárdos Ihor Kolomojszkijjal is, aki támogatta Zelenszkij 2019-es kampányát. Kolomojszkij 2023 óta előzetes letartóztatásban van csalás és pénzmosás vádjával.