Korrupciós botrány ide vagy oda, Zelenszkij nem engedi el Jermak kezét

Sokan reménykedtek benne, hogy egy új korszak kezdődik az ukrán elnöki hivatal vezetőjének távozásával. Andrij Jermak hatalma azonban töretlen, a hírek szerint továbbra is napi kapcsolatban áll az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel – írja az Origo.

Jermak továbbra is naponta beszél az ukrán elnökkel. Fotó: AFP

A ZN szerkesztője a véleménycikkében arról írt, hogy habár mindenki megkönnyebbült, amikor Andrij Jermak bejelentette a lemondását, azonban úgy fest, ez csak egy színjáték volt. Az ukrán elnöki hivatal vezetője azután távozott, miután a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála.