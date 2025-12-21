Korrupciós botrány ide vagy oda, Zelenszkij nem engedi el Jermak kezét

Sokan reménykedtek benne, hogy egy új korszak kezdődik az ukrán elnöki hivatal vezetőjének távozásával. Andrij Jermak hatalma azonban töretlen, a hírek szerint továbbra is napi kapcsolatban áll az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel – írja az Origo.
A ZN szerkesztője a véleménycikkében arról írt, hogy habár mindenki megkönnyebbült, amikor Andrij Jermak bejelentette a lemondását, azonban úgy fest, ez csak egy színjáték volt. Az ukrán elnöki hivatal vezetője azután távozott, miután a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála.
Az információk szerint ugyanis Jermak, akit a nyomozati anyagok csak Ali Babaként emlegetnek, volt az egyik legnagyobb kedvezményezettje a Timur Mindics üzletembertől indult korrupciós botránynak.
