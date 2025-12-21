Andrij JermakUkrajnaZelenszkij

Korrupciós botrány ide vagy oda, Zelenszkij nem engedi el Jermak kezét

Az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetőjének hatalma továbbra is töretlen. A hírek szerint Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij elnök továbbra is naponta beszélnek, annak ellenére, hogy Jermak a korrupciós vádak miatt lemondott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 17:30
Fotó: OLIVER CONTRERAS Forrás: AFP
Sokan reménykedtek benne, hogy egy új korszak kezdődik az ukrán elnöki hivatal vezetőjének távozásával. Andrij Jermak hatalma azonban töretlen, a hírek szerint továbbra is napi kapcsolatban áll az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel – írja az Origo. 

Jermak továbbra is naponta beszél az ukrán elnökkel
Jermak továbbra is naponta beszél az ukrán elnökkel. Fotó: AFP

A ZN szerkesztője a véleménycikkében arról írt, hogy habár mindenki megkönnyebbült, amikor Andrij Jermak bejelentette a lemondását, azonban úgy fest, ez csak egy színjáték volt. Az ukrán elnöki hivatal vezetője azután távozott, miután a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak nála. 

Az információk szerint ugyanis Jermak, akit a nyomozati anyagok csak Ali Babaként emlegetnek, volt az egyik legnagyobb kedvezményezettje a Timur Mindics üzletembertől indult korrupciós botránynak. 

Jermak lemondott, amit többen örömmel fogadtak, miután egyre terebélyesedő hatalma már sokak szemét szúrta. 

Ez azonban egy színjáték része volt a cikk szerzője szerint, Jermak utódjának kiválasztásával ugyanis nem siet az ukrán elnök. A hírek szerint a két legesélyesebb jelölt már kosarat is kapott, Zelenszkijnek pedig eltökélt szándéka, hogy a hivatal korábbi feladatait kiszervezze, ezzel lényegében megfossza azt politikai hatalmától. 

Emellett már nem lehet meglepő az az értesülés sem, ami szerint az ukrán elnök és Jermak továbbra is naponta beszélnek. 

Azt pedig, hogy a dolgok mennyire nem változtak meg Jermak lemondásával, jól mutatja, hogy az elnöki hivatal által kinevezett regionális tisztviselők leváltását Zelenszkij folyamatosan eltolja magától. Korábban pedig arról szóltak a hírek, hogy a hatóságok már előre jelezték az elnöknek, hogy több kormánytag is érintett lehet a botrányban, azonban Zelenszkij a kisujját sem mozdította. 

Az ukrán elnök tehát továbbra sem kíván változtatni azon a struktúrán, amelyben a korrupció virágzott – és amelyben Jermak központi szerepet töltött be.

 

Borítókép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

