Zelenszkij ragaszkodik a hatalmához

Nem az orosz elnök dönt az ukrajnai választásokról - jelentette ki szombaton Kijevben újságíróknak az ukrán elnök. Zelenszkij ismét talált kifogást, hogy miért nem tartanak választásokat Ukrajnában.

2025. 12. 20. 22:21
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Vlagyimir Putyin pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást. 

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix
Erre reagálva Zelenszkij kijelentette: 

Nem Putyin dönti el, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában.

Az ukrán elnök azt is kizárta, hogy az Oroszország által megszállt területeken választást tartanának. 

Semmilyen ukrajnai választást nem lehet tartani az Oroszország által megszállt területeken

– hangsúlyozta. Mint mondta, a szavazási folyamatra csak akkor kerülhet sor, ha a biztonságot szavatolják. 

Hozzátette, hogy az ukrán külügyminiszter mindazonáltal megkezdte az elsődleges munkálatokat a külföldön élő ukránok szavazásához szükséges infrastruktúrák kiépítésére. 

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek a Miamiban tartott találkozóján, ahová az orosz és az ukrán küldöttség azért utazott, hogy megtárgyalja az amerikaiakkal az ukrajnai béketervüket. 

 

Washington «új formátumot javasolt, ahogy én tudom, Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével»

– mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy európai képviselők is részt vehetnének ezen. A szombaton kezdődő floridai fordulón az Egyesült Államok Oroszország képviselőivel tárgyal. 

Kijev akkor dönt majd a formátumról, ha kedvezőek lesznek a pénteken kezdődött kétoldalú tárgyalások az amerikaiakkal

– mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy meg kívánja vitatni a kérdést az ukrán küldöttség vezetőjével, Rusztem Umerovval. Az ukrán elnök kijelentette: az odesszai kikötőben és térségében kemény a helyzet, amióta Oroszország fokozza a támadásait, hogy elzárja Ukrajnát a Fekete-tengertől – írta az MTI. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

