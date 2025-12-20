Zelenszkij ragaszkodik a hatalmához

Vlagyimir Putyin pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

Erre reagálva Zelenszkij kijelentette:

Nem Putyin dönti el, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában.

Az ukrán elnök azt is kizárta, hogy az Oroszország által megszállt területeken választást tartanának.

Semmilyen ukrajnai választást nem lehet tartani az Oroszország által megszállt területeken

– hangsúlyozta. Mint mondta, a szavazási folyamatra csak akkor kerülhet sor, ha a biztonságot szavatolják.

Hozzátette, hogy az ukrán külügyminiszter mindazonáltal megkezdte az elsődleges munkálatokat a külföldön élő ukránok szavazásához szükséges infrastruktúrák kiépítésére.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek a Miamiban tartott találkozóján, ahová az orosz és az ukrán küldöttség azért utazott, hogy megtárgyalja az amerikaiakkal az ukrajnai béketervüket.