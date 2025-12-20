Zelenszkijorosz vagyonBrüsszelközös hitelfelvételEurópai Unió

Zelenszkij kifogásokat keres

Az ukrán államfő a portugál miniszterelnökkel, Luis Montenegróval tartott közös sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy Kijev csak akkor törleszti a kamatmentes hitelt, ha Oroszország „ennek megfelelően” kártérítést fizet Ukrajnának.

Sebők Barbara
2025. 12. 20. 20:19
Egyre nyíltabban körvonalazódik az a brüsszeli pénzügyi konstrukció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zelenszkij szavai szerint az ország számol azzal is, hogy a befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz vagyon egészét felhasználja – számolt be róla az Unian.

Zelenszkij csak feltételekkel fizetné vissza az eurómilliárdokat
Zelenszkij csak feltételekkel fizetné vissza az eurómilliárdokat. Fotó: AFP

Zelenszkij csak feltételekkel fizetné vissza az eurómilliárdokat

Az elnök úgy fogalmazott: Ukrajna megkapta a 90 milliárd eurós hitelt a 2026–27-es időszakra, és világos elképzelése van annak sorsáról. Mint mondta, 

ez a kölcsön csak akkor kerül visszafizetésre, ha Moszkva jóvátételt fizet Kijevnek.

Értékelése szerint ez nem pusztán pénzügyi kérdés, hanem geopolitikai és politikai győzelem is, amely azt bizonyítja, hogy az európai vezetők képesek „erőt és feddhetetlenséget” mutatni egy ilyen horderejű döntés meghozatalakor.

Zelenszkij hangsúlyozta: a támogatás gyakorlati jelentősége megkérdőjelezhetetlen, és az nemcsak az állam működését segíti, hanem a lakosság és a hadsereg számára is kulcsfontosságú. 

Az ukrán elnök azt is kijelentette, hogy a pénzügyi segítség nemcsak most áll rendelkezésre, hanem a jövőben is folytatódni fog, ugyanakkor lényegében felszólította az EU-t, hogy teljes egészében Ukrajna támogatására használják fel a 210 milliárd eurónyi orosz vagyont.

Mette Fredriksen dán miniszterelnök, Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Mette Fredriksen dán miniszterelnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Fotó: AFP
Brüsszel, 2025. december 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba. Fotó: MTI/Fischer Zoltán

Orbán Viktor megvédte a magyarok érdekeit

A brüsszeli EU-csúcson Orbán Viktor elérte, hogy ne nyúljanak hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz, és biztosította, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad a háború finanszírozásából, így a magyar adófizetők pénze nem kerül Ukrajnába.

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira hadüzenetként értelmezhető, azonnal belerántott volna bennünket egy háborúba, ettől sikerült megóvni magunkat, ez egy nagyszerű siker

 – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben péntek hajnalban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Tusk (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna nem áll le

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Pofátlan tiszás

Bayer Zsolt avatarja

Névvel, képpel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu