Zelenszkij kifogásokat keres

Zelenszkij szavai szerint az ország számol azzal is, hogy a befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz vagyon egészét felhasználja – számolt be róla az Unian.

Zelenszkij csak feltételekkel fizetné vissza az eurómilliárdokat. Fotó: AFP

Zelenszkij csak feltételekkel fizetné vissza az eurómilliárdokat

Az elnök úgy fogalmazott: Ukrajna megkapta a 90 milliárd eurós hitelt a 2026–27-es időszakra, és világos elképzelése van annak sorsáról. Mint mondta,

ez a kölcsön csak akkor kerül visszafizetésre, ha Moszkva jóvátételt fizet Kijevnek.

Értékelése szerint ez nem pusztán pénzügyi kérdés, hanem geopolitikai és politikai győzelem is, amely azt bizonyítja, hogy az európai vezetők képesek „erőt és feddhetetlenséget” mutatni egy ilyen horderejű döntés meghozatalakor.