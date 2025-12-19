Oroszország örömmel üdvözölte, hogy az Európai Unió nem hajtotta végre Friedrich Merz és Von der Leyen Ukrajna finanszírozására vonatkozó javaslatát. Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja szerint a brüsszeli határozat egyértelműen az uniós „háborús uszítók” kudarcát bizonyítja – írja a Die Welt.

Kirill Dmitrijev nyíltan gúnyolta ki Ursula von der Leyent és Friedrich Merzt (Fotó: AFP)

A törvény és a józan ész egyelőre győzött

– jelentette ki Dmitrijev az X-en közzétett bejegyzésében. Megfogalmazása szerint az uniós döntés „súlyos csapás volt a háborús uszítóknak”, akik közé egyértelműen Ursula von der Leyent és Friedrich Merzet sorolta. Mint írta, „politikai tőkéjüket illegális intézkedésekre használták fel Oroszország tartalékai ellen – és kudarcot vallottak”.