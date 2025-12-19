kirill dmitrijevUrsula von dr LeyenFriedrich Merzuniós csúcstalálkozó

„Látványos kudarc” – gúnyolja Merzet és Von der Leyent a Kreml tárgyalója

A brüsszeli csúcstalálkozó után nem sokáig kellett várni az orosz reakcióra: Vlagyimir Putyin egyik legközelebbi bizalmasa nyíltan gúnyolta ki Ursula von der Leyent és Friedrich Merzet, a brüsszeli döntést pedig látványos politikai kudarcként értékelte.

Sebők Barbara
2025. 12. 19. 19:29
„Látványos kudarc” – gúnyolja Merzt és von der Leyent a Kreml tárgyalója Forrás: AFP
Oroszország örömmel üdvözölte, hogy az Európai Unió nem hajtotta végre Friedrich Merz és Von der Leyen Ukrajna finanszírozására vonatkozó javaslatát. Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja szerint a brüsszeli határozat egyértelműen az uniós „háborús uszítók” kudarcát bizonyítja – írja a Die Welt.

Dmitrijev nyíltan gúnyolta ki Ursula von der Leyent és Friedrich Merzt
Kirill Dmitrijev nyíltan gúnyolta ki Ursula von der Leyent és Friedrich Merzt (Fotó: AFP)

A törvény és a józan ész egyelőre győzött

– jelentette ki Dmitrijev az X-en közzétett bejegyzésében. Megfogalmazása szerint az uniós döntés „súlyos csapás volt a háborús uszítóknak”, akik közé egyértelműen Ursula von der Leyent és Friedrich Merzet sorolta. Mint írta, „politikai tőkéjüket illegális intézkedésekre használták fel Oroszország tartalékai ellen – és kudarcot vallottak”.

Putyin bizalmasa külön kitért arra, hogy az uniós vezetők korábban azt mondták, hogy nem lenne más lehetőség Ukrajna finanszírozására az elkobzott orosz jegybanki eszközökön kívül. 

Úgy tűnik, mégis van

– fogalmazott Dmitrijev, majd hozzátette: „Az egész világ tanúja volt annak, hogy nem tudtatok másokat törvényszegésre kényszeríteni.” A Kreml tárgyalója ennél is tovább ment: lemondásra szólította fel az unió két meghatározó vezetőjét. 

Ursulának és Merznek le kellene mondania

– írta, majd indoklásként hozzátette: „Kimerítették minden politikai tőkéjüket, eredményeket ígértek – és látványos kudarcot vallottak.”

Az EU vezetői péntek kora reggel végül abban állapodtak meg, hogy Ukrajnának a következő két évben kilencvenmilliárd eurós hitelt nyújtanak. A finanszírozás közös uniós adósságkibocsátással történik, Magyarország azonban kimarad a hadikölcsönből. Az a terv azonban, amely szerint a befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz jegybanki tartalékot használták volna fel, megbukott.

Dmitrijev szerint „néhány józan észre épülő hang az EU-n belül eddig megakadályozta, hogy Oroszország tartalékait illegálisan Ukrajna finanszírozására használják fel”. 

Moszkva régóta panaszkodik állami vagyonának potenciális „ellopása” miatt, és rendszeresen azzal fenyegetőzik, hogy válaszul nyugati pénzeszközöket – elsősorban magánbefektetők és vállalatok vagyonát – saját céljaira fordítja. Nemrég maga Putyin is élesen támadta az európai vezetőket, amikor „európai disznóknak” nevezte az uniós állam- és kormányfőket.

Borítókép: Kirill Dmitrijev, Putyin különmegbízottja (Fotó: AFP)

