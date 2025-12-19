Európai Unióorosz vagyonkudarcThe New York Times

New York Times: kudarcba fulladt az orosz vagyon elkobzása, Merz és Von der Leyen terve elhasalt

A New York Times értékelése szerint komoly politikai kudarcba fulladt Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen terve az uniós csúcson. A befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására épülő konstrukció végül jogi és politikai akadályok miatt az utolsó pillanatban megbukott. A brüsszeli vezetők ezért egy gyors kompromisszumhoz nyúltak: Ukrajna támogatását közös uniós hitelfelvétellel oldanák meg, mintegy kilencvenmilliárd euró értékben, miközben Magyarország, Szlovákia és Csehország elérte, hogy ne kelljen részt vennie a hitelben.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 16:28
Uniós csúcs Brüsszelben Fotó: AFP
Az Európai Unió vezetői péntek hajnalban megállapodtak abban, hogy mintegy kilencvenmilliárd eurós – nagyjából 105 milliárd dolláros – hitellel biztosítják Ukrajna finanszírozását a következő két évre, ugyanakkor nem sikerült dűlőre jutniuk az orosz befagyasztott állami vagyon felhasználásáról – számolt be róla a New York Times, írja az Origo.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A New York Times szerint az orosz befagyasztott állami vagyonra épített finanszírozási elképzelés végül a brüsszeli csúcs utolsó óráiban omlott össze. A terv elsősorban Belgium ellenállásán bukott el: az ország attól tartott, hogy Moszkva jogi vagy pénzügyi ellenlépésekkel reagálna, ezért csak rendkívül erős és széles körű garanciák mellett lett volna hajlandó belemenni az eszközök felhasználásába. Ezeket a feltételeket azonban több tagállam – köztük Franciaország és Olaszország – nem vállalta volna fel saját parlamentjei előtt.

Az amerikai lap hangsúlyozza: 

a konstrukció bukása komoly politikai kudarcot jelent Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke számára is, mivel mindketten a terv legelszántabb támogatói közé tartoztak. Az ügy rávilágított arra is, mennyire megosztott az Európai Unió, és milyen nehézkesen jut közös nevezőre még válsághelyzetben is.

Miután a tárgyalások zsákutcába jutottak, az uniós vezetők egy gyorsabb és egyszerűbb megoldás felé fordultak. A B terv értelmében az EU közös kötvénykibocsátással, az uniós költségvetés garanciájával vesz fel hitelt Ukrajna számára. A megállapodás egyik kulcseleme volt, hogy 

Magyarország, Szlovákia és Csehország elérte, hogy mentesüljenek a hitel visszafizetéséből fakadó terhek alól, így nem vállalnak pénzügyi kötelezettséget a programban.

A New York Times szerint bár Brüsszel formálisan nem zárta ki, hogy a későbbiekben ismét napirendre kerüljön az orosz vagyon felhasználásának kérdése, politikailag ez jelenleg lezárt fejezetnek tekinthető. Az uniós döntéshozók most a közös hitelfelvételt tartják az egyetlen rövid távon kivitelezhető megoldásnak Ukrajna pénzügyi támogatására.

Borítókép: Uniós csúcs Brüsszelben (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

