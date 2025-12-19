New York Times: kudarcba fulladt az orosz vagyon elkobzása, Merz és Von der Leyen terve elhasalt

Az Európai Unió vezetői péntek hajnalban megállapodtak abban, hogy mintegy kilencvenmilliárd eurós – nagyjából 105 milliárd dolláros – hitellel biztosítják Ukrajna finanszírozását a következő két évre, ugyanakkor nem sikerült dűlőre jutniuk az orosz befagyasztott állami vagyon felhasználásáról – számolt be róla a New York Times, írja az Origo.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A New York Times szerint az orosz befagyasztott állami vagyonra épített finanszírozási elképzelés végül a brüsszeli csúcs utolsó óráiban omlott össze. A terv elsősorban Belgium ellenállásán bukott el: az ország attól tartott, hogy Moszkva jogi vagy pénzügyi ellenlépésekkel reagálna, ezért csak rendkívül erős és széles körű garanciák mellett lett volna hajlandó belemenni az eszközök felhasználásába. Ezeket a feltételeket azonban több tagállam – köztük Franciaország és Olaszország – nem vállalta volna fel saját parlamentjei előtt.