Készen állunk, és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett

– mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város ötven százalékát. Úgy vélekedett, hogy a Donyecki régióban hamarosan el fogják foglalni Limant és Kosztyantinivkát.