Oroszország készen áll, és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján.
Vlagyimir Putyin: Oroszország kész befejezni a konfliktust
A moszkvai évzáró sajtóeseményen az orosz elnök azt mondta, Oroszország hajlandó lenne politikai eszközökkel lezárni az ukrajnai háborút. Vlagyimir Putyin úgy vélte, Ukrajna egyelőre nem nyitott a béketárgyalások megkezdésére.
Készen állunk, és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett
– mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város ötven százalékát. Úgy vélekedett, hogy a Donyecki régióban hamarosan el fogják foglalni Limant és Kosztyantinivkát.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
