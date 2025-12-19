vlagyimir putyinukrajnabékeoroszország

Vlagyimir Putyin: Oroszország kész befejezni a konfliktust

A moszkvai évzáró sajtóeseményen az orosz elnök azt mondta, Oroszország hajlandó lenne politikai eszközökkel lezárni az ukrajnai háborút. Vlagyimir Putyin úgy vélte, Ukrajna egyelőre nem nyitott a béketárgyalások megkezdésére.

Sipos Péter
2025. 12. 19. 11:42
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
Oroszország készen áll, és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján. 

Putyin készen áll a békére.
Putyin készen áll a békére. Fotó: AFP

Készen állunk, és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett

– mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város ötven százalékát. Úgy vélekedett, hogy a Donyecki régióban hamarosan el fogják foglalni Limant és Kosztyantinivkát.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

