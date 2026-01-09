Döbbenetes bíróbotrány az Afrika-kupán, a házigazdának látványosan segítenek

Pénteken már a negyeddöntőkkel folytatódik az Afrikai Nemzetek Kupája Marokkóban. Ma két meccset rendeznek, a felső ágon Mali és Szenegál csap össze 17 órától, majd este a házigazda Marokkó Kamerun ellen lép pályára. A torna legfontosabb szakaszához érve azonban az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) nem hazudtolja meg magát, olyan dolgot tett, amire korábban nem volt precedens.

Marokkó házigazdaként az egyik legnagyobb esélyese az Afrikai Nemzetek Kupája 2025-ös kiírásának Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Marokkó nyert, játékvezetőt cserélnek a negyeddöntő előtt

A francia L’Équipe írta meg, hogy a CAF mindössze 24 órával az elődöntők kezdete előtt két mérkőzés játékvezetőjét lecserélte. A 20 órakor kezdődő Marokkó–Kamerun mérkőzést eredetileg az egyiptomi Amin Mohamed Omar vezette volna, míg a videobíró-szobában algériai segítői lettek volna. A marokkói szövetség azonban a sportdiplomácia minden eszközét kihasználva tüntetett a CAF-nál, hogy az algériai játékvezető ne üljön a VAR mögött, a házigazda mindezt a két ország közti feszültséggel, illetve az egy ágon történő szerepléssel magyarázta. A Kamerun–Marokkó párharc nyertese az Algéria–Nigéria meccs győztesével találkozik az elődöntőben.

A CAF végül belement a cserébe, így mauritániai játékvezető lesz a negyeddöntőn, a videobíró szobában pedig társa, a kongói René Daniel Louzaya foglal helyet. Külön érdekesség, hogy a kongói bíró idáig Marokkó mid a négy meccsén videobíró volt, most jön az ötödik…

Kamerun háborog, Nigéria is csatlakozott hozzájuk

Marokkó ellenfelének pedig több sem kellett, a kameruniak már a meccs kezdete előtt csalást kiálltottak. A torna előtt nemrégiben megválasztott elnök, Samuel Eto’o panaszt tett a CAF-nál, mindehhez pedig a nigériai szövetség is csatlakozott, ugyanis az ő meccsükön is bírócsere történt. A szomáliai játékvezető eltávolításának oka még meghökkentőbb.

Omar Abdulkadir Artan 2018 óta a FIFA szervezetének tagja, a kontinensen az egyik legjobb bírónak is tartják, az afrikai Bajnokok Ligájában is számos meccset vezetett már. Csakhogy a kontinenstornán olyan cipőt viselt, amelynek gyártójával nem áll szerződésben a szövetség. Artant azonnali hatállyal eltiltották a tornától.

A nigériaiaknak nem csupán ezzel kell megküzdeniük, hanem belső ellentétek is vannak. Victor Osimhen és társai továbbra sem kapták meg a szövetségtől a megígért bónuszokat, csütörtökön már arról lehetett olvasni, hogy bojkottálják a szombati negyeddöntőt…