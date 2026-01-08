Afrikai Nemzetek KupájaAchraf HakimiVictor OsimhenliverpoolMohamed Ali Ben RomdhaneAfrika-kupaBen RomdhaneMohamed Szalah

Szalah pórul járhat, a Manchester United sztárja keresztbe tehet neki + videó

A Marokkóban zajló Afrikai Nemzetek Kupáján már csak nyolc ország labdarúgó-válogatottja van versenyben, és pénteken megkezdődnek a negyeddöntők. A tornán Mali–Szenegál, Kamerun–Marokkó, Algéria–Nigéria és Egyiptom–Elefántcsontpart meccseket játszanak a nyolc között. Így többek között egyelőre a marokkói Achraf Hakimi (PSG), a nigériai Victor Osimhen (Galatasaray) és az egyiptomi Mohamed Szalah (Liverpool) is bízhat benne, hogy jövő vasárnap magasba emelheti az Afrika-kupa győztesét megillető trófeát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 5:45
Mohamed Szalah nagyon szeretné már végre megnyerni az Afrika-kupát
Mohamed Szalah nagyon szeretné már végre megnyerni az Afrika-kupát Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistája alapján Afrikában így néz ki az erősorrend az első nyolc helyen: Marokkó (11.), Szenegál (19.), Algéria (34.), Egyiptom (35.), Nigéria (38.), Tunézia (41.), Elefántcsontpart (42.) és Mali (53.). A nyári, amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságra kilenc afrikai csapat juthatott ki, de a felsoroltak közül Nigéria és Mali is elvérzett a kvalifikációban. Ott lesz viszont a vb-n a Dél-afrikai Köztársaság (61.), a Zöld-foki Köztársaság (67.) és Ghána (72.), a Kongói Demokratikus Köztársaság (56.) pedig majd az egyik interkontinentális pótselejtezőn lesz érdekelt. A vb-résztvevők közül az Afrika-kupára a Zöld-foki-szigetek és Ghána nem jutott ki. Nigériában, Maliban, no meg Kamerunban (57.) természetesen hatalmas a csalódás, hogy nem lesznek ott a világbajnokságon, és úgy kezdték az Afrika-kupát, hogy megmutatják, ott lenne a helyük. Mohamed Szalah számára pedig az a motiváció, hogy végre megnyerje az Afrika-kupát. Bár Egyiptom az ANK rekordbajnoka hét sikerrel, Szalah még csak két elveszített döntőben játszott.

Mohamed Szalah Zimbabwe ellen is betalált a kapuba
Mohamed Szalah Zimbabwe ellen is betalált a kapuba (Fotó: AFP/Franck Fife)

Brahim Díaz, Osimhen és Szalah is termeli a gólokat

A tornán a három legértékesebb játékoskeret Marokkóé (435 millió euró), Szenegálé (405 millió) és a címvédő Elefántcsontparté (370 millió), utánuk viszont Nigéria (281 millió) és Kamerun (256 millió) jön. A nigériai válogatottban ott van Victor Osimhen, a Galatasaray légiósa 75 milliót ér – csak a marokkói Achraf Hakimi (PSG) előzi meg 80 millióval –, és Nigéria eddig parádésan szerepel. Mind a három csoportmeccsét megnyerte, Tunézia ellen 3-2-re győzött, a nyolcaddöntőben pedig 4-0-ra kiütötte Mozambikot. Ezen a meccsen Osimhen duplázott, három találatával a góllövőlistán a második helyet foglalja el, de hetes holtversenyben. Az élen egyedül a négygólos Brahim Díaz, a Real Madrid szélsője áll a marokkói válogatottból, azonban a házigazda nem nyerte meg minden meccsét, a csoportjában 1-1-re végzett Mali ellen. Miként Osimhen, Mohamed Szalah, a Liverpool csillaga is háromgólos, és Egyiptom is ott van a legjobb nyolc között, de csak hosszabbításban nyert 3-1-re Benin ellen.

Ami a további nyolcaddöntőket illeti, Marokkó is megszenvedett, csak 1-0-ra nyert Tanzánia ellen, Rabatban a 64 ezer néző jóval könnyebb meccsre számított, Kamerun 2-1-re verte a Dél-afrikai Köztársaságot, Szenegál 3-1-re Szudánt, Algéria hosszabbítás után 1-0-ra a Kongói Demokratikus Köztársaságot, Elefántcsontpart 3-0-ra Burkina Fasót, Mali pedig őrült meccsen, 1-1 után 11-esekkel 3-2-re Tunéziát. A 26. perctől emberelőnyben játszó észak-afrikaiak a 88. percben megszerezték a vezetést, de Mali a 96. percben egyenlített, s ugyan a büntetőpárbajban három kör után Tunézia vezetett 2-1-re, a negyedik és az ötödik lövője is hibázott. Az ötödik pedig nem más volt, mint Mohamed Ali Ben Romdhane, aki 2023 és 2025 között a Ferencváros játékosa volt, és tavaly nyáron igazolt az egyiptomi al-Ahly csapatához. Most a lövését védte Djigui Diarra kapus, és ennek komoly következménye lett. A tunéziai szövetség végrehajtó bizottsága döntött úgy, hogy felbontja a nemzeti csapat minden szakmai stábjának a szerződését, így Számi Trábelszi szövetségi kapitány hiába vezette ki a válogatottat a világbajnokságra, mennie kellett.

A korábbi FTC-játékos, Mohamed Ali Ben Romdhane sorsdöntő tizenegyest hibázott, Tunézia kiesett
A korábbi FTC-játékos, Mohamed Ali Ben Romdhane sorsdöntő tizenegyest hibázott, Tunézia kiesett (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Gabonban azonban még jobban bekeményítettek, miután még a csoportból sem jutottak tovább. Az ország kormánya (!) menesztette a szakmai stábot, a nemzeti csapat valamennyi játékosát eltiltotta, Bruno Ecuélé Mangát és Pierre-Emerick Aubameyangot pedig kizárták a nemzeti együttesből. Pedig Aubameyang a nemzet hőse, 2015-ben a legjobb afrikai labdarúgónak választották, volt Bundesliga- és Premier League-gólkirály is a Dortmund, illetve az Arsenal csapatában.

Mohamed Szalah Amad Diallo ellen

A negyeddöntőben a legrangosabb összecsapás a rekordbajnok, hétszeres Afrika-kupa-győztes Egyiptom és a címvédő, háromszoros győztes Elefántcsontpart meccse lesz, amelyet Mohamed Szalah és az ugyancsak háromgólos Amad Diallo párharcaként is beharangoznak: a Liverpool és a Manchester United sztárja szembekerül egymással. S Diallo azon lesz, hogy romba döntse Szalah álmait, a negyeddöntőbe jutás után a 23 éves játékos leszögezte: az a célja, hogy az Afrika-kupa győztesét megillető trófeát megint hazavigyék Elefántcsontpart fővárosába, Abidjanba.

A L’Equipe kiemeli, hogy az Elefántok eddig viszonylag visszafogottan szerepeltek a tornán, de a lehető legjobbkor lendültek formába. Elsősorban a fantasztikus támadóikra építhetnek –  Diallo mellett Diomandé, Guessand, Touré és Krasso is bevethető –, de a játékosai kiválóan egészítik ki egymást a középpályán is, Kessié, Sangaré és Oulai és remek triót alkot.

Afrikai Nemzetek Kupája, a negyeddöntők párosítása:

  • Mali–Szenegál, Tanger, péntek 17.00
  • Kamerun–Marokkó, Rabat, péntek 20.00
  • Algéria–Nigéria, Marrákes, szombat 17.00
  • Egyiptom–Elefántcsontpart, szombat 20.00

A drámai végjátékú Mali–Tunézia nyolcaddöntő összefoglalója:

