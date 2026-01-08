Szalah pórul járhat, a Manchester United sztárja keresztbe tehet neki + videó

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistája alapján Afrikában így néz ki az erősorrend az első nyolc helyen: Marokkó (11.), Szenegál (19.), Algéria (34.), Egyiptom (35.), Nigéria (38.), Tunézia (41.), Elefántcsontpart (42.) és Mali (53.). A nyári, amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságra kilenc afrikai csapat juthatott ki, de a felsoroltak közül Nigéria és Mali is elvérzett a kvalifikációban. Ott lesz viszont a vb-n a Dél-afrikai Köztársaság (61.), a Zöld-foki Köztársaság (67.) és Ghána (72.), a Kongói Demokratikus Köztársaság (56.) pedig majd az egyik interkontinentális pótselejtezőn lesz érdekelt. A vb-résztvevők közül az Afrika-kupára a Zöld-foki-szigetek és Ghána nem jutott ki. Nigériában, Maliban, no meg Kamerunban (57.) természetesen hatalmas a csalódás, hogy nem lesznek ott a világbajnokságon, és úgy kezdték az Afrika-kupát, hogy megmutatják, ott lenne a helyük. Mohamed Szalah számára pedig az a motiváció, hogy végre megnyerje az Afrika-kupát. Bár Egyiptom az ANK rekordbajnoka hét sikerrel, Szalah még csak két elveszített döntőben játszott.

Mohamed Szalah Zimbabwe ellen is betalált a kapuba (Fotó: AFP/Franck Fife)

Brahim Díaz, Osimhen és Szalah is termeli a gólokat

A tornán a három legértékesebb játékoskeret Marokkóé (435 millió euró), Szenegálé (405 millió) és a címvédő Elefántcsontparté (370 millió), utánuk viszont Nigéria (281 millió) és Kamerun (256 millió) jön. A nigériai válogatottban ott van Victor Osimhen, a Galatasaray légiósa 75 milliót ér – csak a marokkói Achraf Hakimi (PSG) előzi meg 80 millióval –, és Nigéria eddig parádésan szerepel. Mind a három csoportmeccsét megnyerte, Tunézia ellen 3-2-re győzött, a nyolcaddöntőben pedig 4-0-ra kiütötte Mozambikot. Ezen a meccsen Osimhen duplázott, három találatával a góllövőlistán a második helyet foglalja el, de hetes holtversenyben. Az élen egyedül a négygólos Brahim Díaz, a Real Madrid szélsője áll a marokkói válogatottból, azonban a házigazda nem nyerte meg minden meccsét, a csoportjában 1-1-re végzett Mali ellen. Miként Osimhen, Mohamed Szalah, a Liverpool csillaga is háromgólos, és Egyiptom is ott van a legjobb nyolc között, de csak hosszabbításban nyert 3-1-re Benin ellen.