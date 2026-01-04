A ferencvárosi Keane-éra első hőse hazájában bűnbak lett + videó

Mohamed Ali Ben Romdhane két évet húzott le az FTC-ben. A tunéziai játékos szerezte a Robbie Keane-éra első gólját, mielőtt tavaly nyáron Egyiptomba távozott. Ben Romdhane a legutóbbi világbajnokságon játszhatott a tunéziai válogatottban, s jó esélye lehet a 2026-os vb-kerettagságra is, habár Mali ellen, az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjében bűnbak lett.

Ben Romdhane még a kispadról figyelte, hogy Tunézia emberelőnybe került Mali ellen, végül mégis kiesett a volt FTC-játékos csapata (Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen)

Ben Romdhane a csoportkörben egyszer kezdőként, kétszer csereként lépett pályára, a Mali elleni nyolcaddöntőt a kispadon kezdte.

Még fél óra sem telt el a meccsből, amikor Woyo Coulibaly durvasága után Tunézia emberelőnybe került.

Ennek ellenére sokáig nem született gól: Firas Chaouat 88. perces fejesekor viszont úgy tűnt, hogy Tunézia már a továbbjutást ünnepelheti.

Ben Romdhane: sárga lap, elrontott tizenegyes

Az első gól idején már Ben Romdhane is a pályán volt, majd a rendes játékidő hosszabbításában sárga lapot is kapott időhúzásért.