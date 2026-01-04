Mohamed Ali Ben RomdhaneAfrikai Nemzetek KupájaRobbie KeaneFerencváros FTCtizenegyespárbaj

A ferencvárosi Keane-éra első hőse hazájában bűnbak lett + videó

Drámai meccset hozott Mali és Tunézia nyolcaddöntője az Afrikai Nemzetek Kupáján. Tunézia korán emberelőnybe került, mégis csak a 88. percben szerzett vezetést. Mali a ráadásban büntetőből egyenlített, majd tizenegyespárbaj végén továbbjutott. A sorsdöntő hibát Mohamed Ali Ben Romdhane, az FTC korábbi játékosa követte el a szétlövésben. Mali Szenegál ellen játszik a negyeddöntőben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 6:49
A korábbi FTC-játékos, Mohamed Ali Ben Romdhane sorsdöntő tizenegyest hibázott Tunézia és Mali Afrikai Nemzetek Kupája-nyolcaddöntőjén Fotó: AFP/PAUL ELLIS
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mohamed Ali Ben Romdhane két évet húzott le az FTC-ben. A tunéziai játékos szerezte a Robbie Keane-éra első gólját, mielőtt tavaly nyáron Egyiptomba távozott. Ben Romdhane a legutóbbi világbajnokságon játszhatott a tunéziai válogatottban, s jó esélye lehet a 2026-os vb-kerettagságra is, habár Mali ellen, az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjében bűnbak lett.

Ben Romdhane még a kispadról figyelte, hogy Tunézia emberelőnybe került Mali ellen, végül mégis kiesett a volt FTC-játékos csapata
Ben Romdhane még a kispadról figyelte, hogy Tunézia emberelőnybe került Mali ellen, végül mégis kiesett a volt FTC-játékos csapata (Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen)

Ben Romdhane a csoportkörben egyszer kezdőként, kétszer csereként lépett pályára, a Mali elleni nyolcaddöntőt a kispadon kezdte.

Még fél óra sem telt el a meccsből, amikor Woyo Coulibaly durvasága után Tunézia emberelőnybe került.

Ennek ellenére sokáig nem született gól: Firas Chaouat 88. perces fejesekor viszont úgy tűnt, hogy Tunézia már a továbbjutást ünnepelheti.

Ben Romdhane: sárga lap, elrontott tizenegyes

Az első gól idején már Ben Romdhane is a pályán volt, majd a rendes játékidő hosszabbításában sárga lapot is kapott időhúzásért.

Mégis maradt elég ideje Malinak: a 96. percben büntetőből kiharcolta a kétszer tizenöt perces ráadást. Abban már nem született gól, majd a tizenegyespárbajban négy pár után 2-2 volt az állás.

Ekkor jött Ben Romdhane, de a lövését védte Diarra kapus. Tunézia nagyjából 100 perc emberelőnye ellenére kiesett, Mali játszhat Szenegál ellen az ANK-negyeddöntőben – utóbbi Szudán ellen nyert szombaton 3-1-re.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu