Fegyvereket és szolgákat kapott Egyiptomban a Ferencváros csapatát elhagyó játékos

A 25 éves Mohamed Ali Ben Romdhane szerződése 2026 nyaráig szólt a Ferencvárosnál, és a magyar bajnok a hírek szerint kétmillió eurót kapott érte az Al Ahli csapatától. S így a zöld-fehérek nagyon jó üzletet hoztak össze. Már csak azért is, mert a középpályás 2023-ban a tunéziai Espérance-tól ingyen érkezett. A FTC-ben 74 meccsen nyolc gólt és tizenegy gólpasszt jegyzett. Az NB I-ben 42 mérkőzésen öt gólig és nyolc gólpasszig jutott. Romdhane nagy meccse az AZ Alkmaar elleni Európa-liga-találkozó volt, amelyen a Robbie Keane-éra első gólját szerezte.

Mohamed Ali Ben Romdhane az Al Ahli játékosa lett (Forrás: X/Al Ahly SC)

Romdhane máris igazi sztár Egyiptomban

Az Al Ahli kedden látványos, hollywoodi színvonalú, filmszerű show-val mutatta be. Ben Romdhane ókori harcosként jelent meg, fegyvereket és szolgákat kapott, a nép pedig tisztelgett előtte. A játékos az Al Ahli színeiben akár már a klubvilágbajnokságon is pályára léphet, ahol az egyiptomi sztárcsapat az Inter Miami, Lionel Messi is társai ellen kezdi a csoportkört – írja az Origo.