Zelenszkij Donald Tuskkal egyeztetett a csatlakozásról

Volodimir Zelneszkij urkán elnök nemrég bejegyzést tett közzé, amelyben Donald Tusk, lengyel kormányfővel való beszélgetését részletezte. Az írás azonban csak újabb bizonyíték: az EU Ukrajna gyorsított csatlakozását erőlteti.

Az EU valóban megpróbálja megkerülni hazánkat. Fotó: AFP/Genya Savilov

Megegyeztünk Donald Tusk lengyel elnökkel, hogy az első tárgyalási csoportot Moldova és Ukrajna számára egyszerre kell megnyitni

– írta Zelenszkij a bejegyzésében.

Ez azonban tulajdonképpen felér egy beismeréssel az ukrán elnök részéről.

I spoke with Prime Minister of Poland @DonaldTusk. We discussed many issues: our work for peace, joint defense production, support of Ukrainians, and the negotiation process on Ukraine’s EU membership.



I informed about my conversations with President Trump and European… pic.twitter.com/DorcULzbhR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2025

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Brüsszelben már megszületett egy terv Magyarország megkerülésére Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatban.

Az EU kihagyná hazánkat

A dán EU-elnökség és az Európai Bizottság egy példa nélküli jogi megoldást dolgozott ki Magyarország teljes kizárására, amely rendszeresen blokkolta Ukrajna csatlakozását. A mechanizmus lényege, hogy párhuzamos tárgyalásokat folytatnak, ahol 26 EU-tagállam tárgyal Ukrajnával, míg Moldova hivatalos elismerést kap. Amikor Moldova megnyitja a tárgyalási klasztereket, a 26 állam nyilatkozatokat adott volna ki, megerősítve, hogy Ukrajna is elvégezte ugyanazt a munkát, és csak Magyarország vétója akadályozza a jogi előrelépést.

A terv több forrás szerint is jogilag támadható, azonban mire a bírósághoz fordulna hazánk, addigra már könnyen lehet, hogy Ukrajna meg is kapná a tagstátuszt.

Ezek mellett az is látszik már most, hogy az EU el kívánja magát adósítani Ukrajna kedvéért.

Megjelent ugyanis az új európai védelmi hitelprogram, a SAFE (Security Assistance Facility for Europe), amely akár 150 milliárd eurót is biztosít a védelmi képességek megerősítésére. A hitel pedig kelendő, már több európai ország is jelezte igényét. Ezen a téren azonban senkinek ne legyenek illúziói, ezen pénzek egy jelentős része az ukrán védelmi képességek növelésére fog elmenni. Mint ismeretes Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég megállapodott Donald Trump elnökkel. A vámtárgyalások legnagyobb vesztese azonban az EU lett, miután a bizottság elnöke ígéretet tett, hogy az európai országok amerikai fegyvereket vásárolnak, amelyeket aztán továbbadnak Ukrajnának.