Zelenszkij Donald Tuskkal egyeztetett a csatlakozásról

Volodimir Zelenszkij bejegyzést tett közzé, amelyben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel való beszélgetéséből osztott meg részleteket. Az írás felér egy beismerő vallomással: valóban megpróbálja az EU és Ukrajna megkerülni hazánkat a csatlakozás kérdésében.

2025. 08. 08. 15:03
Volodimir Zelneszkij urkán elnök nemrég bejegyzést tett közzé, amelyben Donald Tusk, lengyel kormányfővel való beszélgetését részletezte. Az írás azonban csak újabb bizonyíték: az EU Ukrajna gyorsított csatlakozását erőlteti. 

Az EU valóban megpróbálja megkerülni hazánkat
Az EU valóban megpróbálja megkerülni hazánkat. Fotó: AFP/Genya Savilov

Megegyeztünk Donald Tusk lengyel elnökkel, hogy az első tárgyalási csoportot Moldova és Ukrajna számára egyszerre kell megnyitni

– írta Zelenszkij a bejegyzésében. 

Ez azonban tulajdonképpen felér egy beismeréssel az ukrán elnök részéről.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Brüsszelben már megszületett egy terv Magyarország megkerülésére Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatban. 

Az EU kihagyná hazánkat 

A dán EU-elnökség és az Európai Bizottság egy példa nélküli jogi megoldást dolgozott ki Magyarország teljes kizárására, amely rendszeresen blokkolta Ukrajna csatlakozását. A mechanizmus lényege, hogy párhuzamos tárgyalásokat folytatnak, ahol 26 EU-tagállam tárgyal Ukrajnával, míg Moldova hivatalos elismerést kap. Amikor Moldova megnyitja a tárgyalási klasztereket, a 26 állam nyilatkozatokat adott volna ki, megerősítve, hogy Ukrajna is elvégezte ugyanazt a munkát, és csak Magyarország vétója akadályozza a jogi előrelépést.

A terv több forrás szerint is jogilag támadható, azonban mire a bírósághoz fordulna hazánk, addigra már könnyen lehet, hogy Ukrajna meg is kapná a tagstátuszt. 

Ezek mellett az is látszik már most, hogy az EU el kívánja magát adósítani Ukrajna kedvéért.

Megjelent ugyanis az új európai védelmi hitelprogram, a SAFE (Security Assistance Facility for Europe), amely akár 150 milliárd eurót is biztosít a védelmi képességek megerősítésére. A hitel pedig kelendő, már több európai ország is jelezte igényét. Ezen a téren azonban senkinek ne legyenek illúziói, ezen pénzek egy jelentős része az ukrán védelmi képességek növelésére fog elmenni. Mint ismeretes Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég megállapodott Donald Trump elnökkel. A vámtárgyalások legnagyobb vesztese azonban az EU lett, miután a bizottság elnöke ígéretet tett, hogy az európai országok amerikai fegyvereket vásárolnak, amelyeket aztán továbbadnak Ukrajnának. 

Az EU kételkedett korábban 

Nemrég még közel sem volt ennyire biztos az ukrán EU-csatlakozás, miután a Volodimir Zelneszkij nemrég olyan törvényt hagyott jóvá, amely a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Specializált Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) függetlenségét lényegében felszámolta. Ennek azonban súlyos következményei lettek, Ukrajnában tömegtüntetések kezdődtek, míg az Európai Unió tisztviselői sorra fejezték ki aggodalmaikat. A lépést egyértelműen az európai integrációtól való eltávolodásként értékelte mindenki. Zelenszkij végül megfutamodott, és módosító javaslattal állt elő, ami a két hivatalt ismét függetlenné tette. 

Ezt most meg is köszönte a frissen kinevezett miniszterelnök. Julija Szviridenko miniszterelnök közösségi oldalán köszönetet mondott minden képviselőnek, aki megszavazta a törvényt, ezzel is megerősítve a korrupcióellenes hatóságok működését. 

Ez közvetlen és felelősségteljes válasz az ukrán társadalom és európai partnereink elvárásaira. Megerősíti Ukrajna elkötelezettségét a demokratikus kormányzás, a jogállamiság és az intézményi érettség iránt

– írta bejegyzésében a miniszterelnök. 

Borítókép: Volodimir Zelneszkij ukrán elnök és Donald Tusk lengyel kormányfő (Fotó: AFP)

