Létezés a határon

A Karsz nevű határváros a helyszíne Orhan Pamuk Hó című regényének, amelyben Ka, a költő, aki baloldali nézetei miatt az 1980-as katonai puccs után németországi emigrációba kényszerül, anyja halálakor hazatér Isztambulba, majd onnan elutazik a városba, ahol egykori egyetemi évfolyamtársnője, a szép és elvált Ipek él. A nő miatt megy oda, és hogy tudósítsa az isztambuli Köztársaság című lapot a közelgő helyhatósági választásokról, illetve kiderítse, mi lehet az oka, hogy a városban a fiatal lányok sorban vetnek véget önkezükkel az életüknek.

Karszban előretört a politikai iszlám. A lányok egy része vallása parancsának megfelelően kendővel fedi be fejét. Ám a szekularizált köztársaság tiltja a vallási jelképeket az oktatási intézményekben, s miután a diákok nem veszik le a kendőjüket, kizárják őket az iskolából, amivel elvész számukra a diploma megszerzésének, egy könnyebb és jobb életnek a lehetősége is. Vallás és világ, hit és élet nehezen feloldható ellentéte ez, s aki nem tud megbirkózni vele, a vallás tiltotta utat választja a menekülésre: az öngyilkosságot.

Karszot a folyamatosan hulló hó elzárja a külvilágtól, az utak járhatatlanná válnak, és az ellentétek szabdalta, szegénység és munkanélküliség sújtotta, a választások küszöbén álló, felfokozott feszültséggel terhelt település magára marad. Ka és Ipek egy teaházban tanúja lesz, amint egy iszlamista merénylő megöli a lányokat kitiltó pedagógiai intézet igazgatóját. A németországi magányban töltött évek után a boldogságot kereső költő lassan belegabalyodik a kusza viszonyokba, miközben igyekszik feltérképezni a városban uralkodó állapotokat, keresi a történések okait. Megismerkedik az imámképző álmodozó, hitbéli kétségeiket hangoskodással és színpadiassággal pótoló kamaszaival, Éjszeművel, a bujkáló fundamentalista terroristával, a városi potentátokkal, a pártvezetővel, az újságtulajdonossal, a rendőrfőnök-helyettessel.

Kikerekedik a település világa, amelyhez hozzátartozik a munkanélküliség, a nyomorúságukban napról napra a teaházakban ücsörgő férfiak ugyanúgy, mint a rendőrség és a titkosszolgálat foglalkoztatta besúgók és titkosrendőrök vagy az egykori szovjet tagköztársaságokból érkező szerencsétlenek, akik a nyomor elől menekülve keresnek itt munkát, bocsátják áruba testüket; az egykori harcos baloldali forradalmárok, akik időközben megöregedtek, s talán ezért lettek már a valamikor felforgatni kívánt köztársaság hívei. Sokféle kín, sokféle frusztráció és elsősorban sokféle válasz a bőven akadó problémákra. A városi televízió első élő adásában, melyet a nemzeti színházból közvetítenek, Szunaj Zaím, a félresiklott életű, konferansziéi szerepre és vándorlásra kényszerülő színész – hajdani katonai iskolás barátjával szövetkezve, a hadsereg ott tartózkodó egységeire támaszkodva – átveszi a hatalmat a városban. Letartóztatják, kínvallatásnak vetik alá az iszlamistákat, jó néhány embert kivégeznek. Ahogy a végletekig kiélezett történet elér a kifejletig, lassan kirajzolódik, hogy az egyébként sem nyugodt felszín – ha lehet ilyen – sokkal szövevényesebb, forrongó, ki nem mondott bűnökkel terhes, bármelyik pillanatban kitöréssel fenyegető, nyugtalan világot takar.