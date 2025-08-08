BMWalaperőműgyárnapelem

Naperőművel fedezi áramfelhasználása egy részét a BMW Debrecenben

A napokban hozzákezd és jövő márciusra végez is egy debreceni kiserőmű építésével a BMW Manufacturing Hungary Kft. A BMW a megújuló energiaforrásból nyert árammal várhatóan saját szükségletét fedezi elsősorban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 14:44
A napelemparkok számos intézmény, gyár energiaszükségletét képesek kisebb-nagyobb mértékben fedezni, nem véletlen, hogy utólag telepítik őket vagy a BMW esetében már eleve úgy épül meg az üzem, hogy napelemek is tartoznak hozzá Fotó: Bús Csaba Forrás: Bús Csaba / Petőfi Népe
A BMW Manufacturing Hungary Kft. kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A beruházás napokon belül, augusztus 18-án indulna, és 2026 február. 28-án zárulna a nyilvános közlés szerint – írja a Világgazdaság. Az elkészült erőmű rögtön meg is kezdené a termelést.

20 May 2019, Saxony, Leipzig: Employees at the BMW plant in Leipzig assemble an electrically driven i8. Federal President Steinmeier visited the plant on a company action day in Europe. He spoke in front of about 2500 employees and promoted a high turnout in the upcoming European elections... Photo: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Photo by JAN WOITAS / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
Napelemparkkal erősít a BMW, cél a saját áramszükséglet minél nagyobb arányú fedezése
Fotó: JAN WOITAS / dpa-Zentralbild

A magyarországi BMW további, hasonló beruházásra is készülhet annak alapján, hogy az erőmű neve Debrecen Carport 0260/1. A létesítmény visszwattos lesz, azaz olyan eszközzel fogják ellátni, amely megakadályozza, hogy az általa termelt villamos energia bekerüljön az országos villamosenergia-rendszerbe (VER). Ez azért érdekes, mert valójában a naperőművek és a fix ellátásra képes atom- illetve gázerőművek másfajta elven működnek, a megújulók decentralizáltak és inkább a helyi igényeket tudnák kiszolgálni, míg az úgynevezett alaperőművek centralizáltan termelnek, az áram bekerül az országos hálózatba, ahol „szétoszlik” a fogyasztók között. Ezért nem gazdaságos például a sivatagba napelemeket telepíteni.

A várt energetikai hatásfoka 20,70 százalék, ami igen kedvező adat annak fényében, hogy Magyarországon a naperőművek átlagos hatásfoka 16 százalék körüli. (A szélenergiaé idehaza ettől alacsonyabb.) 

Persze egy konkrét naperőmű hatásfoka függ a telepítés körülményeitől és az alkalmazott technológiától. Ez szintén különbség a kétféle erőműtípus között, az atomerőmű (ha nem számítjuk a kötelező karbantartást vagy a teljesítmény-visszaszabályzást) akár az év 365 napján képes százszázalékos kapacitással üzemelni. Nem véletlen tehát az sem, hogy a magyar energiamixben a napenergiának, valamint az atom- illetve gázerőműveknek szánnak kulcsszerepet. Utóbbi azért fontos, mert ilyenek az úgynevezett tartalék-erőműveink, a termelés kiszabályozását ilyenekkel végzik. Igaz, a kis méretű moduláris (atom)reaktorok (SMR) is képesek változtatható teljesítményre, ami rugalmas termelést tesz lehetővé. „Paks3” egyébként ilyenekből áll majd.

A BMW-hez visszatérve elmondható, ugrásra kész a magyarországi gyár, Debrecen több mint 400 hektáros területén létesül présüzemmel, karosszéria-, fényező- és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátormodulok összeszerelésével. A vállalat több mint kétmilliárd eurót (820 milliárd forintot) fektet be a telephelybe, amelyen kizárólag tisztán elektromos hajtású járműveket gyártanak majd. A termelés az összeszerelő üzem indításával kezdődik, a sorozatgyártás tervezett kezdete pedig 2025 vége. Először a Neue Klasse első modellje, az új BMW iX3 készül a kelet-magyarországi nagyvárosban. Évente mintegy 150 ezer autó készül majd az üzemben. 

