Vitalij Klicsko felszólította a kijevieket, hogy hagyják el a fővárost

Mikola Kolisznik energetikai miniszterhelyettes sajtótájékoztatóján közölte, hogy több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül a fővárosban és környékén. A Kijev megyei Szlavutics városában teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. Az orosz támadás következtében jelentős károk keletkeztek alállomásokban, nagyfeszültségű légvezetékekben, valamint energiatermelő létesítményekben is.

Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon kiemelte, hogy a pénteki támadás során Oroszország célzottan azokat a területi kazánházakat vette célba, amelyek a lakosság távhőellátását biztosítják.

„Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák”– hangsúlyozta a kormányfő.

Ezzel összefüggésben Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő, az energetikai bizottság alelnöke közölte: a rendelkezésére álló információk szerint Kijev számos kerületében a közszolgáltatók utasítást kaptak arra, hogy leeresszék a fűtővizet az épületeken belüli rendszerekből.