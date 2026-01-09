Rendkívüli

Újabb bejelentést tett az operatív törzs

Vitalij Klicsko felszólította a kijevieket, hogy hagyják el a fővárost

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra szólította fel pénteken az ukrán főváros lakóit, hogy akiknek van lehetőségük, átmenetileg utazzanak el Kijevből olyan helyre, ahol alternatív áramszolgáltatási és fűtési lehetőségek állnak rendelkezésre.

Forrás: MTI2026. 01. 09. 15:21
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere Fotó: Danylo Antoniuk Forrás: NurPhoto/AFP
A polgármester azután tette közzé felhívását, hogy Oroszország újabb légicsapást mért Kijevre. Klicsko közlése szerint Kijev többlakásos házainak a fele – csaknem 6 ezer épület – távhőszolgáltatás nélkül maradt, miután az orosz támadás megrongálta a főváros létfontosságú infrastruktúráját. A városban a vízellátásban is fennakadások vannak, írja az MTI.

Kijev
Egy többszintes ukrán lakóépület egy orosz dróntámadást követően (Fotó: NurPhoto/AFP/Mykola Miakshykov)

 Kijev orosz támadás alatt

A szolgáltatók mobil kazánházakkal látták el a szociális intézményeket, elsősorban a kórházakat és a szülőotthonokat, és az energetikai szakemberekkel együtt dolgoznak azon, hogy helyreállítsák az áram- és távhőellátást a kijeviek otthonaiban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a lehető leggyorsabban megtörténjen” – írta Klicsko a Telegramon.

Hangsúlyozta, hogy a Kijev elleni mostani kombinált támadás volt a legfájdalmasabb a főváros létfontosságú infrastruktúrája szempontjából. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban az időjárási körülmények is kedvezőtlenek lesznek.

Mikola Kolisznik energetikai miniszterhelyettes sajtótájékoztatóján közölte, hogy több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül a fővárosban és környékén. A Kijev megyei Szlavutics városában teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. Az orosz támadás következtében jelentős károk keletkeztek alállomásokban, nagyfeszültségű légvezetékekben, valamint energiatermelő létesítményekben is.

Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon kiemelte, hogy a pénteki támadás során Oroszország célzottan azokat a területi kazánházakat vette célba, amelyek a lakosság távhőellátását biztosítják. 

„Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák”– hangsúlyozta a kormányfő.

Ezzel összefüggésben Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő, az energetikai bizottság alelnöke közölte: a rendelkezésére álló információk szerint Kijev számos kerületében a közszolgáltatók utasítást kaptak arra, hogy leeresszék a fűtővizet az épületeken belüli rendszerekből.

Borítókép: Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere (Fotó: NurPhoto/AFP/Danylo Antoniuk)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

