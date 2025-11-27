UkrajnaOroszországháborúorosz-ukrán háború

Hatalmas orosz válaszcsapás indult, nagy bajban az ukránok

Robbanások rázták meg az odesszai régiót Csornomorszk közelében. Az orosz hadsereg közlése szerint a támadás válasz volt az ukránok által a civil infrastruktúra ellen elkövetett támadásokra.

2025. 11. 27. 7:08
Katonák fedezékbe vonulnak egy robbanás elől (Fotó: AFP)
Az éjszaka folyamán több robbanásról is beszámoltak a helyiek Csornomorszk környékén. Az orosz hadsereg közlése szerint a csapás válasz volt az ukránok támadásaira – írja az Origo

Az oroszok ezúttal az odesszai régiót támadták
Fotó: ED JONES / AFP

A jelentések szerint az ukránok az elmúlt időszakban több alkalommal is civil infrastruktúrát támadtak. Válaszul az orosz haderő koncentrált csapásokat hajtott végre a az ukrán infrastruktúra ellen, beleértve az energiaipart, a védelmi ipart, a katonai parancsnokságot és a kommunikációs létesítményeket.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket.

 

A tél közeledtével mind az orosz, mind pedig az ukrán haderő igyekszik megbénítani az ellenfél energiaellátását. Az ukránok az elmúlt hetekben több alkalommal is energetikai létesítményeket támadtak. A fronton eközben továbbra is szorult helyzetben van Ukrajna, miután az orosz haderő töretlenül nyomul előre Pokrovszk környékén, veszélyeztetve az ukrán logisztikai útvonalakat. 

Borítókép: Katonák fedezékbe vonulnak egy robbanás elől (Fotó: AFP)

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

