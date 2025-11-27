Hatalmas orosz válaszcsapás indult, nagy bajban az ukránok

Az éjszaka folyamán több robbanásról is beszámoltak a helyiek Csornomorszk környékén. Az orosz hadsereg közlése szerint a csapás válasz volt az ukránok támadásaira – írja az Origo.
A jelentések szerint az ukránok az elmúlt időszakban több alkalommal is civil infrastruktúrát támadtak. Válaszul az orosz haderő koncentrált csapásokat hajtott végre a az ukrán infrastruktúra ellen, beleértve az energiaipart, a védelmi ipart, a katonai parancsnokságot és a kommunikációs létesítményeket.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket.
