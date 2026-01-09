Németország már nem bezzegország

Az igazságszolgáltatás egyoldalú megközelítésében természetesen szerepet játszik az ország történelmi öröksége, de „ne felejtsük azt se el, hogy azért a 68-as generációnak a képviselői most vannak döntő pozícióban, és gyakran nem mindenképpen tisztán jogi szempontok érvényesülnek, hanem politikai szempontok is” – hívta fel a figyelmet.

Ugyan a mostani terrortámadás már nagyon nagy pofon volt a német társadalom számára, kérdés, hogy elegendőnek bizonyul-e ahhoz, hogy változásokat váltson ki a szélsőbaloldali erőszakhoz való hozzáállásban. Bauer Bence szerint lehet, hogy ez csak akkor következik be, ha egy következő akció már emberéleteket követel.

Ugye tudjuk, hogy például a migrációval kapcsolatosan sok haláleset volt, hiszen voltak késeléses támadások, voltak terrortámadások. Ott már átlendült ez, és most már szerintem egy baloldali német is azért észrevette, hogy ez milyen veszélyt jelent. A szélsőbaloldallal kapcsolatban szerintem még nem értük el ezt a szintet. De valószínűnek tartom, hogy akár ez a csoport, akár másik fog még elkövetni hasonló bűntetteket Németországban, és akkor előbb-utóbb ez a kérdés is előkerül

– vélekedett.

A Vulkán-csoporttal kapcsolatban tisztázatlanok az olyan összefüggések, mint például a baloldali NGO-kkal való kapcsolat. A CDU tavaly januárban, egy nagy tüntetéshullám után, az akkor még baloldali kormányhoz 551 kérdést intézett, amelyekre sosem kaptak választ. „Talán érdemes lenne ezt az 551 kérdést újra előszedni, és akár azt is firtatni, hogy vajon milyen kapcsolat lehetett a Vulkán-csoport meg az államilag finanszírozott NGO-k között”.

A német állampolgárok nagyon sok következtetést levonhatnak a mostani támadásból. „Talán az első az, hogy a német állam védtelen, nem tudja megvédeni a saját állampolgárait. Az is egy konklúzió lehet, hogy a német állam a baloldallal szemben megértő, és a migránsokkal szemben is pozitív diszkriminációt alkalmaz. Sőt arra a konklúzióra is juthatnak, hogy a német állami tisztségviselők egyszerűen fittyet hánynak az állampolgárok érdekeire, saját ügyeikkel vannak elfoglalva, sőt, mi több, teniszezni mennek egy ilyen támadás után” – sorolta a lehetséges következményeket az MCC Magyar–Német Intézet igazgatója.

