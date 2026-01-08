Rendkívüli

Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

romániaiskolahóhelyzet

Megbénult az oktatás Erdélyben

Miközben Európa nyugati felét egy ritka meteorológiai jelenség fenyegeti, térségünkben a sarkvidéki hideg és a havazás okoz súlyos fennakadásokat. Románia több megyéjében a téli szünet utáni iskolakezdés is meghiúsult: hol a járhatatlan utak, hol az elavult és a hideget nem bíró fűtésrendszerek miatt kellett hazaküldeni a diákokat.

Munkatársunktól
2026. 01. 08. 22:54
Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár csütörtökön kellett volna újraindulnia a tanításnak a téli szünetet követően, Románia több régiójában az időjárás közbeszólt. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium tájékoztatása szerint a rendkívüli hideg és a hirtelen lehullott nagy mennyiségű hó miatt több megyében felfüggesztették a jelenléti oktatást – számolt be róla az Antena 3 román hírtelevízióra hivatkozva az Origo.

Románia hatóságai havas, jeges útviszonyokra figyelmeztetnek
Románia hatóságai havas, jeges útviszonyokra figyelmeztetnek (Fotó: NurPhoto via AFP)

A román Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (IGSU) figyelmeztetést adott ki a lakosság számára. Arra kérik az embereket, hogy csak végszükség esetén és csak a téli körülményekre felkészített gépjárművel induljanak útnak, és vezessenek lassan – írja a Maszol.ro. A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtök reggel sorozatban adott ki sárga és narancssárga figyelmeztetéseket a fagy, havazás és hófúvás miatt.

Beszterce-Naszód megyében a hatóságok kénytelenek voltak gyorsan reagálni a romló előrejelzésekre. A Megyei Vészhelyzeti Bizottság (CJSU) döntése értelmében a megyeszékhelyen, Besztercén pénteken sem nyitnak ki az iskolák. A prefektúra közlése szerint a csúszós utak és a hótorlaszok nemcsak az iskolabuszok, de a gyalogosok számára is balesetveszélyessé teszik a közlekedést.

Nemcsak a hó, hanem az infrastruktúra állapota is akadályozza a tanítást. Több tanintézményben egyszerűen nem tudták felfűteni az épületeket a szünet után. Gheorghe Bancea főtanfelügyelő tájékoztatása szerint Márkaszéken a központi fűtés vízvezetéke tört el, Glod településen a keringetőszivattyú mondta fel a szolgálatot, Zilahon, a Mihai Viteazul Technológiai Líceumban pedig a főépület kazánja hibásodott meg.

Nem csupán Románia küzd az elemekkel, Nagy-Britanniában is kritikus a helyzet, bár ott más jellegű veszély fenyeget. A brit meteorológiai szolgálat, a Met Office a legmagasabb fokú készültséget rendelte el a Goretti vihar miatt, amely a szakértők szerint úgynevezett „időjárási bomba” lehet.

A jelenség, amelyet a szaknyelv robbanásszerű ciklogenezisnek nevez, drasztikus légnyomáseséssel jár, és egyszerre hozhat orkánerejű szelet, heves esőzést és sűrű havazást. A vihar várhatóan még a 2023-as Ciaránnál is súlyosabb károkat okozhat, Cornwallban akár 145 km/órás széllökésekre, Walesben pedig 30 centiméteres hóra számítanak.

Aki a brit helyzet drámai részleteire, a „időjárási bomba” pontos meteorológiai hátterére és a várható pusztítás mértékére kíváncsi, az olvassa el az Origo részletes cikkét ide kattintva.

Mint arról beszámoltunk, a havas és hideg időjárás Európa számos pontján okozott fennakadásokat a közlekedésben. A kontinens egyik legforgalmasabb légikikötője, az amszterdami Schiphol január 2-a óta napi több száz járatot kényszerült törölni, és a Eurostar szerelvények üzemeltetője is késésekről és járattörlésekről számolt be. A vonatok Horvátországban is késésekkel és korlátozások mellett közlekednek.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: ANP via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu