Megbénult az oktatás Erdélyben

Bár csütörtökön kellett volna újraindulnia a tanításnak a téli szünetet követően, Románia több régiójában az időjárás közbeszólt. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium tájékoztatása szerint a rendkívüli hideg és a hirtelen lehullott nagy mennyiségű hó miatt több megyében felfüggesztették a jelenléti oktatást – számolt be róla az Antena 3 román hírtelevízióra hivatkozva az Origo.

Románia hatóságai havas, jeges útviszonyokra figyelmeztetnek (Fotó: NurPhoto via AFP)

A román Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (IGSU) figyelmeztetést adott ki a lakosság számára. Arra kérik az embereket, hogy csak végszükség esetén és csak a téli körülményekre felkészített gépjárművel induljanak útnak, és vezessenek lassan – írja a Maszol.ro. A román Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtök reggel sorozatban adott ki sárga és narancssárga figyelmeztetéseket a fagy, havazás és hófúvás miatt.