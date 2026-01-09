Soha nem kerestek ilyen jól a tanárok

– A többi diplomás bérével versenyképes pedagógusbérre azért van szükség, hogy a most még tanuló diákok valóban a pedagógusi hivatást válasszák, illetve, hogy a pályán lévő tanárok a feladatukra koncentrálva tudják végezni a munkájukat, és a pályán maradjanak – mondta lapunknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) elnöke. Szerinte olyan oktatás kell, amelyben elhivatott, szakmailag és módszertanilag felkészült pedagógusok oktatják és nevelik a diákokat. A jövő munkavállalóinak olyan képzést kell kapniuk, amely segíti őket megtalálni a nekik legmegfelelőbb munkahelyet, ahol hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, és irányítani tudják a saját életüket is.

Ezért nagyon jó, hogy a pedagógusbér-emelés alapja a diplomás átlagbérhez kötődik, mert velük vagyunk versenyhelyzetben. A diplomásokhoz képest nyolcvanszázalékos bér megfelelő alap, ami soha nem volt ilyen magas a pedagógustársadalom esetében

– ismertette az NPK elnöke.

A pótlékok is emelkednek

Horváth Péter hangsúlyozta: lényeges, hogy nemcsak az alapilletmény emelkedik, hanem minden pótlék, amelyet vezetők, munkaközösség-vezetők, igazgatók, osztályfőnökök kapnak, továbbá azok is, akik túlmunkát végeznek. Mindez a gyakornoki bérhez kötött, ami most már tíz százalékkal növelve 705 ezer forintra emelkedett. Ez azért is pozitív változás, mert korábban az alapilletmény emelkedett, a pótlékok nem, így azok jártak rosszabbul, akik többletfeladatokat vállaltak.

Az elnök kifejezte:

érezhető, hogy az utóbbi évek béremeléseinek hatására megnövekedett az érdeklődés a pedagógusi pálya iránt, illetve lényegesen csökkent, majdhogynem megállt a pályaelhagyók száma.

Az intézményeknél és a fenntartóknál számos pedagógusdiplomás érdeklődik, akik korábban nem tanárként helyezkedtek el. Emellett erős igény mutatkozik a rövid ciklusú pedagógusképzési lehetőségekre, amelyek azoknak a diplomásoknak szólnak, akik tanultak bizonyos tárgyakat az egyetemen, de nem tanári szakon végeztek. – Mindezeknek az alapját teremtette meg az a béremelés, ami idén januárban folytatódott, és 2031-ig garantálja a pedagógusbérek versenyképességét. A 2002-es és a 2013-as bérrendezés csak egy ideig tudta orvosolni a problémát, utána nem követte a társadalmi bérek növekedését, a mostani emelés és diplomás átlagbérhez igazítás viszont kiszámítható jövőt tesz lehetővé – mutatott rá az NPK elnöke.