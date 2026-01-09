Rendkívüli

Ónos eső miatt kiadták a piros figyelmeztetést Somogy és Baranya vármegyére

Soha nem kerestek ilyen jól a tanárok

A pedagógusok bérének az utóbbi időben megvalósuló jelentős emelése és a diplomás átlagbérhez igazítása kiszámítható jövőt tesz lehetővé – mondta lapunknak Hor­váth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke. A szakmai szervezet vezetője hangsúlyozta: a többi diplomás bérével versenyképes pedagógusbérre azért van szükség, hogy a jelen diákjai a pedagógusi hivatást válasszák, illetve hogy a pályán lévő tanárok a pályán maradjanak. Az NPK elnöke kitért arra is, hogy az ingyenes tankönyvek rengeteg családnak segítenek, a térítésmentesség megszűnése sokaknak jelentene problémát. A Pedagógus Szakszervezet elnöke, Totyik Tamás közölte: örülnek a béremeléseknek, de szerintük politikai döntéstől függ, milyen tankönyvek ingyenesek Magyarországon.

Molnár János
2026. 01. 09. 4:52
Fotó: János Mészáros
– A többi diplomás bérével versenyképes pedagógusbérre azért van szükség, hogy a most még tanuló diákok valóban a pedagógusi hivatást válasszák, illetve, hogy a pályán lévő tanárok a feladatukra koncentrálva tudják végezni a munkájukat, és a pályán maradjanak – mondta lapunknak Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) elnöke. Szerinte olyan oktatás kell, amelyben elhivatott, szakmailag és módszertanilag felkészült pedagógusok oktatják és nevelik a diákokat. A jövő munkavállalóinak olyan képzést kell kapniuk, amely segíti őket megtalálni a nekik legmegfelelőbb munkahelyet, ahol hasznos tagjai lehetnek a társadalomnak, és irányítani tudják a saját életüket is.

Ezért nagyon jó, hogy a pedagógusbér-emelés alapja a diplomás átlagbérhez kötődik, mert velük vagyunk versenyhelyzetben. A diplomásokhoz képest nyolcvanszázalékos bér megfelelő alap, ami soha nem volt ilyen magas a pedagógustársadalom esetében

– ismertette az NPK elnöke.

A pótlékok is emelkednek

Horváth Péter hangsúlyozta: lényeges, hogy nemcsak az alapilletmény emelkedik, hanem minden pótlék, amelyet vezetők, munkaközösség-vezetők, igazgatók, osztályfőnökök kapnak, továbbá azok is, akik túlmunkát végeznek. Mindez a gyakornoki bérhez kötött, ami most már tíz százalékkal növelve 705 ezer forintra emelkedett. Ez azért is pozitív változás, mert korábban az alapilletmény emelkedett, a pótlékok nem, így azok jártak rosszabbul, akik többletfeladatokat vállaltak.
Az elnök kifejezte: 

érezhető, hogy az utóbbi évek béremeléseinek hatására megnövekedett az érdeklődés a pedagógusi pálya iránt, illetve lényegesen csökkent, majdhogynem megállt a pályaelhagyók száma. 

Az intézményeknél és a fenntartóknál számos pedagógusdiplomás érdeklődik, akik korábban nem tanárként helyezkedtek el. Emellett erős igény mutatkozik a rövid ciklusú pedagógusképzési lehetőségekre, amelyek azoknak a diplomásoknak szólnak, akik tanultak bizonyos tárgyakat az egyetemen, de nem tanári szakon végeztek. – Mindezeknek az alapját teremtette meg az a béremelés, ami idén januárban folytatódott, és 2031-ig garantálja a pedagógusbérek versenyképességét. A 2002-es és a 2013-as bérrendezés csak egy ideig tudta orvosolni a problémát, utána nem követte a társadalmi bérek növekedését, a mostani emelés és diplomás átlagbérhez igazítás viszont kiszámítható jövőt tesz lehetővé – mutatott rá az NPK elnöke.

Csökkent a tanárhiány

Hozzátette, láthatóan csökken a tanárhiány azokban az iskolákban, ahol eddig tapasztalható volt ez a jelenség. Ehhez hozzájárult, hogy a legnehezebb időkben a nyugdíjazott kollégák a nyugdíjukról való lemondás nélkül kaphatták meg a pedagógusi fizetésüket, ami egy ideig sokat segített. Noha hosszabb távon az aktív nyugdíjasokra továbbra is számíthatna a rendszer, fiatalokra van szükség a pályán, hiszen a gyerekeknek az a legfontosabb, hogy találkozzanak fiatal és idős, szigorúbb és barátságosabb, illetve férfi és női pedagógussal. Ennek a lehetőségét teremtheti meg ez a béremelés – vélekedett Horváth Péter.

Az ingyenes tankönyv nagy segítség a családoknak

A NPK elnökét arról is kérdeztük, hogy mit jelent a családoknak és a pedagógusoknak a tankönyvek ingyenessége, ami veszélybe került. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke belengette a tankönyvellátás piaci alapra helyezését, ami miatt megszűnhetnek az ingyenes tankönyvek az ellenzék hatalomra kerülése esetén. Horváth Péter elmondta: 

rengeteg családnak segít, hogy nem kell fizetniük a tankönyvekért.

Felidézte: sokan azt harsogták, hogy milyen drágák a könyvek, mennyire sok kiegészítő eszközre van szükség a tanárok és a diákok megfelelő felkészüléséhez, nem is beszélve a digitális tananyagokról. Ha ezt mind meg kellene venni piaci alapon, az nagyon sok családnak okozna gondot.
Nem a tankönyvek sokfélesége a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy a meglévő tankönyvek színvonala megfeleljen a diákok és a pedagógusok igényei­nek, és valóban tudják segíteni a munkájukat. – A jelenlegi rendszeren nem érdemes változtatni, de vitákra mindig számíthatunk, mivel biztosan nem lesz olyan tankönyvcsalád, amelyikre mindegyik szakpedagógus azt mondja, hogy ez a lehető legjobb. A jelenlegi tankönyvekkel el tudjuk végezni a feladatainkat, csak meg kell találni azokat a kiegészítéseket a helyi igényekhez igazodva, amelyek segítenek nekünk és a gyerekeknek is – szögezte le az NPK elnöke.

A Pedagógusok Szakszervezete is örül a béremelésnek

Lapunk megkérdezte a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ) is arról, hogy mit gondolnak az idei újabb pedagógusbér-emelésről, amellyel 2024 óta immár több mint hatvan százalékkal nőttek a tanári fizetések, és ez mennyire segíthet a helyenként tapasztalható tanárhiány megoldásában, illetve a köznevelés, a közoktatás minőségének javításában. Ezenkívül arra is kíván­csiak voltunk, hogy mi a PSZ véleménye Tarr Zoltán botrányos kijelentéséről. Totyik Tamás, a PSZ elnöke közölte: nagyon örülnek annak, hogy a pedagógus-szakszervezetek hosszú bérharca elérte célját, és az uniós források ez irányú felhasználása a pedagógusok érdekeit szolgálja. Várják, hogy a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő kollégák hasonló bérrendezésben részesüljenek. Nagy szégyennek tartják azonban, hogy a száz százalékban magyar tulajdonú cég által kiadott természetismereti tankönyvek – amelyek korábban számos rangos nemzetközi díjat is elnyertek – a magyar állami iskolákban nem használhatók. Szerintük ugyanis politikai döntés kérdése, mely tankönyvek kerülnek fel az ingyenes tankönyvek listájára.

Borítókép: Az utóbbi évek béremeléseinek hatására megnövekedett az érdeklődés a pedagógusi pályára (Fotó: Mészáros János)

