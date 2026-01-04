Mutatjuk, mennyivel keresnek idén többet a tanárok + videó

– Újabb év, újabb tanárbéremelés: a 2024-es 32,2 százalékos, illetve a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után újabb tíz százalékkal emelkedik a bére a tanítóknak, a tanároknak és az óvónőknek – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Rétvári Bence.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: öt év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanároknak a bére, azok esetében pedig, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy húszszázalékos többletemelés is volt, illetve szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is.

Végre a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz. Ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyival fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan.

A politikus szerint ezzel az emeléssel már 900 ezer forint fölött van Magyarországon az átlagos tanárbér. A béremelés 88 százalékban hazai költségvetési forrásból valósul meg, 12 százalékban pedig európai uniós forrásokból.