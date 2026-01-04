belügyminisztériumrétvári bencepedagógusbéremeléspedagógus

Mutatjuk, mennyivel keresnek idén többet a tanárok + videó

A pedagógusok bére 2031-ig minden évben annyival fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan, mutatott rá az államtitkár.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 9:12
Fotó: Gabor Ancsin
– Újabb év, újabb tanárbéremelés: a 2024-es 32,2 százalékos, illetve a 2025-ös 21,2 százalékos emelés után újabb tíz százalékkal emelkedik a bére a tanítóknak, a tanároknak és az óvónőknek – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Rétvári Bence. 

Budapest, 2025. november 20. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a napirendi pont előterjesztője felszólal a Magyarország kormánya és a Szerb Köztársaság kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. november 20-án. MTI/Bodnár Boglárka
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: öt év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanároknak a bére, azok esetében pedig, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy húszszázalékos többletemelés is volt, illetve szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. 

Végre a tanárok olyan bért kapnak, ami méltó a tanári hivatáshoz. Ráadásul ez egy kiszámítható béremelkedés, hiszen 2031-ig minden évben annyival fog nőni, amennyivel a diplomások bére nő átlagosan.

A politikus szerint ezzel az emeléssel már 900 ezer forint fölött van Magyarországon az átlagos tanárbér. A béremelés 88 százalékban hazai költségvetési forrásból valósul meg, 12 százalékban pedig európai uniós forrásokból.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Gabor Ancsin)


