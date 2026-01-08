Figyeljünk egymásra a hidegben is, kérik a mentők

Vigyázzunk egymásra az extrém hidegben is, ha baj van, a mentőkre számíthattok! – írta az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán csütörtökön.

(Forrás: Facebook)

Itt a tél, jönnek a kemény hidegek, ilyenkor nagyban megnő az esélye a kihűlésnek – közölték a videóban, amelyben arra kértek mindenkit, hogy ha az utcán magatehetetlenül ülő vagy fekvő embert látnak, akkor addig ne menjenek el mellette, amíg nem győződnek meg arról, hogy nincsen szüksége segítségre. Amennyiben segítségre szorul, hívják a mentőket.

Emellett arra kértek mindenkit, hogy ha az ismeretségi körükben vagy a családjukban van idős, egyedül élő ember, akkor a következő időkben fordítsanak nagyobb figyelmet rájuk.

A videóban ismertették, hogy kihűlés esetén melegített infúzióval azonnal megkezdik a melegítést, a beteget izolációs buborékfóliába „csomagolják”, kórházba szállítják, és mihamarabb optimalizálják a testhőmérsékletét.

A bejegyzésben kiemelték: az emberi testhőmérséklet átlagosan 36-37 Celsius-fok körüli. Kihűlésről (hipotermia) vagy a test túlzott lehűléséről akkor lehet beszélni, ha a testhőmérséklet tartósan 35 fok alá süllyed. A testhőmérséklet 32 Celsius-fokra vagy az alá csökkenése már életveszélyes lehet. Kihűlés fenyegetheti az embert, amennyiben hosszabb ideig 10 fok alatti hidegben vagy 20 fok alatti hőmérsékletű vízben tartózkodik – hívták fel a figyelmet.