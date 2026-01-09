Egyesült ÁllamokIránKínaGrönland

Így látják 2026 politikai eseményeit a Polymarket felhasználói

A piac természetesen beárazza a politikai eseményeket is, a Polymarket felhasználói pedig nagy számban fogadnak 2026 legnagyobb politikai eseményeinek valószínűségére.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 16:51
Fotó: EMIL STACH Forrás: Ritzau Scanpix
A Polymarket vett egy jól működő receptet és egy kicsit csavart rajta, a felhasználók pedig tömegével özönlenek az oldalra, hogy „fogadásokat” kössenek. A lehetőségek között nem csak az angol első osztály kupagyőztesének esélyesét találjuk, de 2026 legnagyobb politikai eseményeiről is véleményt mondhatnak a felhasználók – írja az Origo. 

Grönland sorsa 2026 legnagyobb politikai kérdései között Trump friss kijelentései után
Grönland sorsa 2026 legnagyobb politikai kérdései között Trump friss kijelentései után  
Fotó: EMIL STACH / Ritzau Scanpix

A Shayne Coplan által alapított Polymarket lényegében úgy működik mint egy tőzsde, ahol a felhasználók kriptovalutát fizetnek be, hogy aztán az általuk választott események valószínűségére fogadjanak. Ezeket a „részvényeket” pedig aztán el is lehet adni a megfelelő pillanatban. Az oldalon egészen egyszerű sportfogadásokon túl világpolitikai eseményeket is találhatunk szép számmal. 

Lehet fogadni például a következő amerikai elnökválasztás győztesére is, de a jelöltekre is van egy külön fogadás. Utóbbit egyelőre republikánus oldalról J. D. Vance vezeti. 

Ugyanakkor vannak nagyobb horderejű kérdések is, ami kapcsán a felhasználók véleményt nyilvánítanak, ráadásul a statisztikákból kitűnnek azok az események is, amelyek a kereskedőket megmozgatták. 

Grönland 2026-ban az Egyesült Államokhoz kerül? 

Az egyik leginkább futó fogadás jelenleg a Polymarketen Grönland kérdése. Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök parancsára nemrég az amerikai hadsereg katonai művelet keretében elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, akit többek között terrorizmussal vádolnak. Az események óriási nemzetközi lavinát indítottak el, valamint felszínre hozták Grönland kérdését is. 

 

Donald Trump ugyanis már korábban beszélt róla, hogy a Dániához tartozó, de autonómiát  élvező szigetre nemzetbiztonsági okok miatt szüksége van az Egyesült Államoknak. 

Az amerikai elnök korábbi megszólalásai is nagy port kavartak, Dánia pedig határozottan elutasította a „fenyegetést”, azonban a venezuelai akció után Donald Trump ismét előhozakodott a témával, a katonai művelet pedig az eddigieknél nagyobb súlyt adott szavainak. A Polymarket felhasználói jelenleg 15 százalék esélyt adnak a sziget megszerzésére 2026-ban. 

A statisztika azonban világos képet mutat, hiszen a venezuelai akció előtt még csak 6 százalék fogadott a sziget annektálására az év vége előtt. 

Az iráni vezetés távozik? 

Szintén sok felhasználót mozgatott meg Irán kérdése is. Az országban ugyanis számos olyan esemény történt és történik jelenleg is, ami a korlátlan hatalommal rendelkező Ali Hámenei iráni ajatollah pozícióját gyengítette. Még a nyár folyamán az Egyesült Államok és Izrael közösen mért csapást az ország nukleáris létesítményeire, megakadályozva Iránt abban, hogy nukleáris fegyvert fejlesszen ki. 

A megaláztatás pedig, ami ezzel a támadással járt, érezhető volt az országban. Jelenleg azonban a felhasználók 37 százaléka szerint még az idén távozhat Irán vezetője, ennek pedig az országban kialakult tüntetéshullám az oka. 

Iránban legalább 35-en meghaltak a közel másfél hete tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során. Az ország lakosai az elszálló infláció és a megélhetési válság miatt vonultak utcára, a tiltakozásokat azonban a Forradalmi Gárda igyekszik megfékezni, akár erőszakkal is. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy nemrég az amerikai elnök figyelmeztette az iráni vezetést, hogy készek beavatkozni, ha a rezsim ártatlanokat öl.

Vége Zelenszkij politikai karrierjének?

A Polymarket remek lehetőséget ad a politikai események hatásainak a vizsgálatára is. Az egyik fogadás, ami jelenleg is sok felhasználót vonz, az az ukrán elnököt érinti. A jelenlegi állás szerint Volodimir Zelenszkij a felhasználók 32 százaléka szerint még 2026 vége előtt távozik az elnöki posztról. 

Érdemes azonban megnézni, hogy mi volt az állás akkor, amikor az ország legsúlyosabb korrupciós botránya kirobbant. 

Mint ismeretes, nemrég Timur Mindics üzletembertől indult az a korrupciós botrány, ami az ukrán energetikai szektort érintette, és amiben több magas rangú kormánytag neve is felmerült. Végül Volodimir Zelenszkij kabinetfőnökénél, Andrij Jermaknál is házkutatást tartottak a nyomozók, ami után a politikus lemondott az elnöki hivatal vezetéséről. 

A botrány pedig a Polymarket felhasználóit is megmozgatta, hiszen a botrány utáni hetekben 59 százalékon tetőzött azok száma, akik Zelenszkij távozására tették a voksukat. 

Kína és Tajvan kérdése

A venezuelai amerikai beavatkozás nemzetközi lavinát indított el, Kína pedig nem győzte elítélni a történteket. A szakértők egy része szerint azonban akár példaként is szolgálhat Kína számára az, ami Venezuelában történt. Kína ugyanis elidegeníthetetlen részének tekinti a szigetet, az újraegyesítést pedig nemrég megállíthatatlannak nevezte Hszi Csin-ping kínai elnök. 

A Polymarket felhasználói jelenleg 13 százalékot esélyt látnak arra, hogy 2026 vége előtt Kína akcióba lendül. 

Ez a szám azonban meglepően stabilan tartja magát, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nemrég újabb fegyvervásárlási megállapodást kötött Tajvannal, aminek kapcsán a kínai kormányzat ismét hangsúlyozta, hogy bármilyen beavatkozást a kérdésbe – így a fegyverek eladását is – vörös vonalnak tekinti. A válaszlépés pedig nem maradt el, hiszen nem sokkal a bejelentés után Kína hadgyakorlatba kezdett a sziget körül. 

Borítókép: Egy Trump nevével ellátott gép száll le Grönlandon egy üzleti delegációval (Fotó: AFP)

