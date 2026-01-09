Így látják 2026 politikai eseményeit a Polymarket felhasználói

A Polymarket vett egy jól működő receptet és egy kicsit csavart rajta, a felhasználók pedig tömegével özönlenek az oldalra, hogy „fogadásokat” kössenek. A lehetőségek között nem csak az angol első osztály kupagyőztesének esélyesét találjuk, de 2026 legnagyobb politikai eseményeiről is véleményt mondhatnak a felhasználók – írja az Origo.

Grönland sorsa 2026 legnagyobb politikai kérdései között Trump friss kijelentései után

A Shayne Coplan által alapított Polymarket lényegében úgy működik mint egy tőzsde, ahol a felhasználók kriptovalutát fizetnek be, hogy aztán az általuk választott események valószínűségére fogadjanak. Ezeket a „részvényeket” pedig aztán el is lehet adni a megfelelő pillanatban. Az oldalon egészen egyszerű sportfogadásokon túl világpolitikai eseményeket is találhatunk szép számmal.

Lehet fogadni például a következő amerikai elnökválasztás győztesére is, de a jelöltekre is van egy külön fogadás. Utóbbit egyelőre republikánus oldalról J. D. Vance vezeti.

Ugyanakkor vannak nagyobb horderejű kérdések is, ami kapcsán a felhasználók véleményt nyilvánítanak, ráadásul a statisztikákból kitűnnek azok az események is, amelyek a kereskedőket megmozgatták.

Grönland 2026-ban az Egyesült Államokhoz kerül?

Az egyik leginkább futó fogadás jelenleg a Polymarketen Grönland kérdése. Mint ismeretes, Donald Trump amerikai elnök parancsára nemrég az amerikai hadsereg katonai művelet keretében elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, akit többek között terrorizmussal vádolnak. Az események óriási nemzetközi lavinát indítottak el, valamint felszínre hozták Grönland kérdését is.