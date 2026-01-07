Karácsonykor sem pihent a korrupció Ukrajnában

A nyomozás adatai szerint egy, körülbelül hat hónapja a fronton szolgáló katona családja elveszítette a kapcsolatot a férfival. A hozzátartozók ismerősökön keresztül próbáltak információhoz jutni, így kerültek kapcsolatba egy tisztviselővel. A tisztviselő azt állította, hogy a katona „jól van”, a kommunikáció hiányát pedig azzal magyarázta, hogy nem tudtak vele kapcsolatba lépni – számolt be az Origo.

Korrupció gyanújába keveredett ukrán katona bukott le (Fotó: AFP)