A nyomozás adatai szerint egy, körülbelül hat hónapja a fronton szolgáló katona családja elveszítette a kapcsolatot a férfival. A hozzátartozók ismerősökön keresztül próbáltak információhoz jutni, így kerültek kapcsolatba egy tisztviselővel. A tisztviselő azt állította, hogy a katona „jól van”, a kommunikáció hiányát pedig azzal magyarázta, hogy nem tudtak vele kapcsolatba lépni – számolt be az Origo.
Karácsonykor sem pihent a korrupció Ukrajnában
Az Állambiztonsági Hivatal az Ukrán Biztonsági Szolgálattal együttműködve őrizetbe vett egy Dnyipropetrovszk térségében szolgáló katonát, aki kenőpénz fejében azt ígérte egy hosszú ideje a harci övezetben tartózkodó katona családjának, hogy felveteti a hozzátartozót a rotációs listákra. Az Ukrinform jelentése szerint erről az Állami Nyomozóiroda számolt be.
Kihasználva a család érzelmi állapotát és szorongását, a katona közölte, hogy kenőpénzért elintézheti a hozzátartozó felvételét a rotációs listákra, állítólagos kapcsolataira hivatkozva. Kilencezer dollárt kért ezért, és ragaszkodott ahhoz, hogy a pénzt sürgősen utalják át „a karácsonyfa alá”
– közölte az SBI.
A pénzátutalás január 1-jén történt Dnyipróban. Az érintett személyt az illegális juttatás átvétele közben fogták el – számolt be az Ukrinform.
További Külföld híreink
A katonát befolyással való visszaélés gyanújával jelentették fel (az Ukrajna Büntető Törvénykönyve 369-2. cikkelyének 3. része alapján).
A cikk szankciója akár öt évig terjedő szabadságvesztést is magában foglalhat. Megelőző intézkedésként előzetes letartóztatásba helyezték, óvadék letételének lehetőségével.
További Külföld híreink
Az Állami Nyomozóiroda vizsgálja más személyek – köztük a katonai egység parancsnokságához tartozók – esetleges érintettségét is az ügyben.
Borítókép: Ukrán rendőrtiszt (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij Cipruson lobbizik tovább az uniós támogatásért
Az EU-elnökség első napján Ukrajna volt a középpontban.
Veszélyes irányba fordult a háborúpárti Nyugat – súlyos következményekről beszélnek
Döntés született Párizsban.
Ha jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba
Az ukránok jövőre csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz.
Szijjártó Péter: Párizsban a háború folytatásáról döntöttek, a közvetlen összecsapás veszélyét hozták létre
Brüsszel háborúba tolja Európát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij Cipruson lobbizik tovább az uniós támogatásért
Az EU-elnökség első napján Ukrajna volt a középpontban.
Veszélyes irányba fordult a háborúpárti Nyugat – súlyos következményekről beszélnek
Döntés született Párizsban.
Ha jön egy Tisza-kormány, akkor Magyarország is belekeveredik a háborúba
Az ukránok jövőre csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz.
Szijjártó Péter: Párizsban a háború folytatásáról döntöttek, a közvetlen összecsapás veszélyét hozták létre
Brüsszel háborúba tolja Európát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!