korrupcióUkrajnaletartóztatásnyomozás

Karácsonykor sem pihent a korrupció Ukrajnában

Az Állambiztonsági Hivatal az Ukrán Biztonsági Szolgálattal együttműködve őrizetbe vett egy Dnyipropetrovszk térségében szolgáló katonát, aki kenőpénz fejében azt ígérte egy hosszú ideje a harci övezetben tartózkodó katona családjának, hogy felveteti a hozzátartozót a rotációs listákra. Az Ukrinform jelentése szerint erről az Állami Nyomozóiroda számolt be.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 16:40
Ukrán rendőrtiszt Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyomozás adatai szerint egy, körülbelül hat hónapja a fronton szolgáló katona családja elveszítette a kapcsolatot a férfival. A hozzátartozók ismerősökön keresztül próbáltak információhoz jutni, így kerültek kapcsolatba egy tisztviselővel. A tisztviselő azt állította, hogy a katona „jól van”, a kommunikáció hiányát pedig azzal magyarázta, hogy nem tudtak vele kapcsolatba lépni – számolt be az Origo.

Korrupció gyanújába keveredett ukrán katona bukott le (Fotó: AFP)
Korrupció gyanújába keveredett ukrán katona bukott le (Fotó: AFP)

Kihasználva a család érzelmi állapotát és szorongását, a katona közölte, hogy kenőpénzért elintézheti a hozzátartozó felvételét a rotációs listákra, állítólagos kapcsolataira hivatkozva. Kilencezer dollárt kért ezért, és ragaszkodott ahhoz, hogy a pénzt sürgősen utalják át „a karácsonyfa alá”

 – közölte az SBI.

A pénzátutalás január 1-jén történt Dnyipróban. Az érintett személyt az illegális juttatás átvétele közben fogták el – számolt be az Ukrinform.

A katonát befolyással való visszaélés gyanújával jelentették fel (az Ukrajna Büntető Törvénykönyve 369-2. cikkelyének 3. része alapján).

A cikk szankciója akár öt évig terjedő szabadságvesztést is magában foglalhat. Megelőző intézkedésként előzetes letartóztatásba helyezték, óvadék letételének lehetőségével.

Az Állami Nyomozóiroda vizsgálja más személyek – köztük a katonai egység parancsnokságához tartozók – esetleges érintettségét is az ügyben.

Borítókép: Ukrán rendőrtiszt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfleck zoltán

Sokadszorra kérdezem: mit keres ez az aljas gazember az ELTE katedráján?

Bayer Zsolt avatarja

Fleck Zoltán immár sokadszorra fejti ki abbéli nézeteit, hogy alkotmányos puccsot akar végrehajtani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu