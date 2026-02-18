Hab borította be a debreceni gyár területét: beindult az oltórendszer, ötvenhat dolgozó menekült ki

Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerdán este – tudatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Tűzoltók az akkumulátoralkatrészeket gyártó Semcorp debreceni üzeménél 2026. február 18-án, miután beindult a gyár oltórendszere. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk ( Fotó: Derencsényi István / MTI)

Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer

– ismertette a szóvivő, aki utóbb elmondta azt is: a gyártócsarnok légterébe jutott vízgőz miatt indult be a tűzoltórendszer működése.

Papp-Kunkli Nóra tudatta: a vizsgálat során megállapították, hogy a csarnok csőrendszerében egy fémillesztés elengedett, ahonnan vízgőz jutott a légtérbe, ami beindította tűzoltórendszert.

Az MTI más forrásból szerzett információi szerint a tűzoltókat az akkumulátor szeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották.