debrecenhabtűzoltó

Hab borította be a debreceni gyár területét: beindult az oltórendszer, ötvenhat dolgozó menekült ki

Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz Debrecenben szerdán este.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 21:23
Tűzoltók az akkumulátoralkatrészeket gyártó Semcorp debreceni üzeménél 2026. február 18-án, miután beindult a gyár oltórendszere. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk
Debrecen déli ipari övezetében, egy Jedlik Ányos utcai gyárhoz riasztották a tűzoltókat szerdán este – tudatta a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Debrecen, 2026. február 18. Tűzoltók az akkumulátoralkatrészeket gyártó Semcorp debreceni üzeménél 2026. február 18-án, miután beindult a gyár oltórendszere. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk. MTI/Derencsényi István
Tűzoltók az akkumulátoralkatrészeket gyártó Semcorp debreceni üzeménél 2026. február 18-án, miután beindult a gyár oltórendszere. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk (Fotó: Derencsényi István / MTI)

Papp-Kunkli Nóra azt mondta, a vármegyei tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Az eddigi adatok szerint beindult a gyár oltórendszere, így nagy mennyiségű habképző anyag borította be a területet.

Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk, jelenleg azt vizsgálják, mitől indult be a gyári tűzoltórendszer 

– ismertette a szóvivő, aki utóbb elmondta azt is: a gyártócsarnok légterébe jutott vízgőz miatt indult be a tűzoltórendszer működése.

Papp-Kunkli Nóra tudatta: a vizsgálat során megállapították, hogy a csarnok csőrendszerében egy fémillesztés elengedett, ahonnan vízgőz jutott a légtérbe, ami beindította tűzoltórendszert.

Az MTI más forrásból szerzett információi szerint a tűzoltókat az akkumulátor szeparátor-fóliákat gyártó Semcorp üzeméhez riasztották.

Borítókép: Tűzoltók az akkumulátoralkatrészeket gyártó Semcorp debreceni üzeménél 2026. február 18-án, miután beindult a gyár oltórendszere. Az üzemben ötvenhatan dolgoztak, valamennyien elhagyták a munkaterületet. A tűzoltóknak nem kellett beavatkozniuk (Forrás: MTI/Derencsényi István)


