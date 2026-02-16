Ön is több tízezer doboz cigarettát tart otthon vész esetére? Egy debreceni férfi igen

Egy debreceni házban 26 286 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigarettát, több mint tíz kilogramm vágott fogyasztási dohányt és 285 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak az adóellenőrök − közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Hatalmas fogás Debrecenben, lecsapott a NAV (Fotó: NAV)

A közlemény szerint az adóellenőrök elemzései felfedték, hogy egy debreceni lakásban feltételezhetően nagy mennyiségű alkohol és cigaretta értékesítése folyik; a revizorok vásárlónak álcázva magukat egy liter házipálinkát rendeltek a 46 éves férfitól.

Az átvizsgálás során a ház több pontján magyar zárjegy nélküli cigarettát, vágott fogyasztási dohányt, valamint műanyag flakonokban és hordókban tárolt ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak.

A férfi azzal magyarázta a nagy készletet, hogy azt a globális világhelyzet miatt tartja otthon, vésztartalékként szolgálhat szükség esetén, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a készletből folyamatosan értékesített. A lefoglalt termékek értéke több mint 73 millió forint, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 100 millió forint bírságra is számíthat − áll a közleményben.