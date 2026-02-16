NAVDebrecenNemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)cigarettaalkohol

Ön is több tízezer doboz cigarettát tart otthon vész esetére? Egy debreceni férfi igen

Debreceni férfit állított elő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, elképesztő történettel állt elő a vádlott.

2026. 02. 16. 12:54
Egy debreceni házban 26 286 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigarettát, több mint tíz kilogramm vágott fogyasztási dohányt és 285 liter ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak az adóellenőrök − közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Hatalmas fogás Debrecenben, lecsapott a NAV (Fotó: NAV)

A közlemény szerint az adóellenőrök elemzései felfedték, hogy egy debreceni lakásban feltételezhetően nagy mennyiségű alkohol és cigaretta értékesítése folyik; a revizorok vásárlónak álcázva magukat egy liter házipálinkát rendeltek a 46 éves férfitól.

Az átvizsgálás során a ház több pontján magyar zárjegy nélküli cigarettát, vágott fogyasztási dohányt, valamint műanyag flakonokban és hordókban tárolt ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak.

A férfi azzal magyarázta a nagy készletet, hogy azt a globális világhelyzet miatt tartja otthon, vésztartalékként szolgálhat szükség esetén, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a készletből folyamatosan értékesített. A lefoglalt termékek értéke több mint 73 millió forint, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 100 millió forint bírságra is számíthat − áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció, rendőrség (Fotó: Ladóczki Balázs)


