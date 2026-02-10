Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Rámozdult a NAV a szerelmesek napjára

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte Valentin-napi akcióját: most a virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, valamint a vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább a revizorok érkezésére. A február közepéig tartó, országos ellenőrzés_sorozatban főként a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgép használatát, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják a NAV munkatársai.

Munkatársunktól
2026. 02. 10. 8:45
Megkezdte a Valentin-naphoz kapcsolódó ellenőrzéssorozatát a NAV (illusztráció) Forrás: Unsplash
A NAV az ellenőrzés-sorozat indulása kapcsán arra figyelmeztet, hogy a szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak. Aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, akár kétmillió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt.

NAV: százezres nagyságrendű összegektől indulnak a bírságok

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40 százalékáig terjedő bírságot kaphat. Ennél a jogsértésnél bírságminimum is érvényes: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább félmillió forint.

A revizorok munkáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási szakemberei is támogatják. 

Súlyos jogsértésnél – ha a rendelkezésre álló adatok alapján kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék – a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében akár az árukészletet is lefoglalhatja.

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek – írja a hatóság közleményében.

A hatóság ugyanakkor támpontot is ad: jelzésük szerint érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatóak a közeljövőben.

