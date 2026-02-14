Egymillió magyar élethosszig lesz teljesen adómentes

Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 12:55
Magyarországon az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel Fotó: Shutterstock
– Már 15 éve építjük a család alapú Magyarországot – mondta Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjén Budapesten a Várkert Bazárban. A kormányfő emlékeztetett, hogy a családokat az édesanyák tartják össze, őket kell megerősíteni.

– Magyarországnak csak akkor van jövője, ha az édesanyák anyagi biztonságban érezhetik magukat gyermekeikkel – emelte ki a kormányfő. Felhívta a figyelmet: ma félmillió, a következő három évben már egymillió magyar édesanya válik adómentessé élethossziglan. – Ha 2010-ben nem vezettük volna be a családtámogatási rendszert, ma kétszázezerrel kevesebb gyermek lenne hazánkban. Erre pedig büszke lehet a kormány – jegyezte meg.

A legnagyobb adócsökkentés

A kormány azon dolgozik, hogy egyre több pénz maradjon a családok zsebében, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. Ennek keretében júliustól adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, 2025 októberétől a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességben részesülnek – emelte ki pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A szaktárca hozzátette, hogy ezenfelül a kormány 2026-ra két lépcsőben megduplázta a családi adókedvezményt is, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar embereknél van a helyük.

Kiemelték, hogy 2026-ban eddig már csaknem hetvenezren kérték az anyakedvezményeket online a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV). Tavaly összesen mintegy 240 ezer három- vagy többgyermekes édesanya töltötte ki az adóelőleg-nyilatkozatot, nekik folytatólagosan jár a kedvezmény, és nekik nem is kellett újra nyilatkozniuk idén, az szja-mentesség a januári fizetésükben automatikusan érvényesül.

Az édesanyáknak járó kedvezmény akkor sem vész el, ha valaki elfelejtett januárban nyilatkozni. A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az adókedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető online nyomtatványkitöltő alkalmazást.

