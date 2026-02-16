szegedi tudományegyetemtűzkollégium

Lángok csaptak fel a szegedi egyetem egyik kollégiumában

Tűz ütött ki hétfőn késő délután a szegedi Madzsar József Kollégium hatodik emeletén, a lángokat a tűzoltók eloltották, személyi sérülés nem történt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 20:52
Fotó: Karnok Csaba Forrás: delmagyar.hu
Tűz ütött ki egy kollégium hatodik emeletén Szegeden, a Bal fasoron hétfőn későn délután – közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A lángok egy helyiséget érintettek, amit a szegedi hivatásos tűzoltók oltottak el.

A Szegedi Tudományegyetem közleménye szerint a tűzeset a Madzsar József Kollégiumban történt.

 Senki sem sérült meg, a kollégiumban tartózkodó diákok biztonságban vannak. 

Az érintett hallgatók elhelyezését a szomszédos Herman Ottó Kollégium, Móra Ferenc Kollégium, valamint a Károlyi Mihály Kollégium épületeiben biztosítják.

– Az oktatást érintő bármilyen változásról a hallgatókat előzetesen értesítik a szokásos módon, a CooSpace felületén. Az egyetem azonnal megkezdi a helyreállítást – áll a közleményben.

Borítókép: A helyszín (Fotó: Délmagyar/Karnok Csaba)


