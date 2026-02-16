Csecsemőjével a kezében menekült férje elől egy asszony, egy pékségben lelt menedékre

Sokkos állapotban, karjában csecsemőjével kért segítséget szombat hajnalban egy férje elől menekülő nő – írta közleményében a Rendészeti Államtitkárság. A dunaföldvári pékség alkalmazottja hívta a 112-t – tették hozzá.
Az asszony elmondta:
közös kisfiukat péntek kora este vitte volna haza válófélben lévő férjétől, amikor az rátámadt.
Késsel fenyegette, megerőszakolta, megkötözte, majd a nő telefonját magához véve és öngyilkossági szándékát hangoztatva sorsára hagyta – írták.
Az áldozat lerágta, majd egy üvegdarabbal levágta magáról béklyóit, magához ölelte gyermekét, kimászott az ablakon és futott. Futott, egészen a hajnalban már nyitva lévő pékségig, ahol segítséget kért
– tették hozzá.
A 43 éves apa holttestét megtalálták, felakasztotta magát
– közölték.
A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági, az előzményeket büntetőeljárás keretében vizsgálja – írták a közleményben.
