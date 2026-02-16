rendészeti államtitkárságközlemény

Csecsemőjével a kezében menekült férje elől egy asszony, egy pékségben lelt menedékre

Sokkos állapotban, karjában csecsemőjével kért segítséget szombat hajnalban egy férje elől menekülő nő Dunaföldváron – derül ki a Rendészeti Államtitkárság közleményéből.

2026. 02. 16. 20:33
Illusztráció Fotó: Jeremy Clein Forrás: Shutterstock
Sokkos állapotban, karjában csecsemőjével kért segítséget szombat hajnalban egy férje elől menekülő nő – írta közleményében a Rendészeti Államtitkárság. A dunaföldvári pékség alkalmazottja hívta a 112-t – tették hozzá.

Az asszony elmondta: 

közös kisfiukat péntek kora este vitte volna haza válófélben lévő férjétől, amikor az rátámadt.

 Késsel fenyegette, megerőszakolta, megkötözte, majd a nő telefonját magához véve és öngyilkossági szándékát hangoztatva sorsára hagyta – írták.

Az áldozat lerágta, majd egy üvegdarabbal levágta magáról béklyóit, magához ölelte gyermekét, kimászott az ablakon és futott. Futott, egészen a hajnalban már nyitva lévő pékségig, ahol segítséget kért

 – tették hozzá.

A 43 éves apa holttestét megtalálták, felakasztotta magát 

– közölték.

A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági, az előzményeket büntetőeljárás keretében vizsgálja – írták a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


