Magyar PétermarcaliTisza Párt

A Tisza „áradása” érdeklődés hiányában elmarad

Elmaradt a rendszerváltó hangulat Marcaliban, alig százan mentek el Magyar Péter rendezvényére. Deák Dániel egy drónfotót töltött fel, amin az látható, hogy a tízezer fős településen alig száz embert sikerült megmozgatnia a Tisza Párt elnökének.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 20:46
Beszédes fotót töltött fel közösségi oldalára Deák Dániel, ugyanis az látszik rajta: a Tisza „áradása” érdeklődés hiányában elmarad. Magyar Péter országjárásnak mai megállója Marcali volt, amelyről a rendezvény kezdete után 20 perccel készült a drónfelvétel. 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: a tízezer fős településen mintegy százan jöttek el, hogy megnézzék a Tisza Párt elnökét. 

Valahogy nem látjuk visszatükröződni sem az állítólagos a rendszerváltó hangulatot, sem a baloldali közvélemény-kutatók méréseit

– jegyezte meg.

Apadóban a Tisza-szigetek

„Eine-kleine vhándhorcirkusz” – Apáti Bence közösségi oldalán már így jellemezte a Tisza Párt országjárását. A Megafon véleményvezére egy képernyőképet mellékelt, amelyen az látszik, hogy Magyar Péter szimpatizánsai a pártelnök egy országjárás-állomásánál, élő YouTube-közvetítés alatt arról beszélgettek, hogyan mennek át vezetőjük kaposvári állomására is.

Mindez alátámasztja azt, amire már lapunk is rendszeresen felhívja a figyelmet: Magyar Péter országjáró rendezvényeire sok esetben máshonnan utaztatják a szimpatizánsokat, mert helyben nem lennének elegen. Lapunk belsős informátora szerint ráadásul több, a választás szempontjából kulcsfontosságú vármegyében is felmorzsolódott a Tisza Párt. 

Forrásunk elárulta, a belső feszültségek eredményeként több vármegyében is felszámolták magukat a Tisza-szigetek. Mint mondta, ezt a belső konfliktusok okozzák, ami komoly szervezeti gyengülést jelezhet a választási felkészülés hajrájában. Az informátor úgy fogalmazott: 

az elmúlt hónapokban egyre élesebbé váltak az ellentétek a központi irányítás és a helyi közösségek között. Több szervező sérelmezte, hogy a döntésekbe nincs valódi beleszólása, miközben a felelősség jelentős része rájuk hárul.

A konfliktusok hátterében személyi viták, stratégiai nézetkülönbségek és a források elosztásával kapcsolatos feszültségek is állhatnak. A Tisza-szigetek – amelyek eredetileg a párt helyi közösségi bázisát és mozgósítási hálózatát voltak hivatottak erősíteni – több térségben gyakorlatilag megszűntek működni.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)


