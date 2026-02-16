tisza pártkisbérmagyar pétertisza - szigetekprobléma

Itt a bizonyíték: buszokkal utaztatják a tiszás aktivistákat

Miután több vidéki térségben sincs érdemi hálózata a Tisza Pártnak, különbuszokkal kezdték utaztatni az aktivistáikat Magyar Péterék.

Munkatársunktól
2026. 02. 16. 18:40
Újabb bizonyíték került elő arra vonatkozóan, hogy komoly probléma az aktivisták hiánya a Tisza Párton belül. A lapunk által korábban közölt információkat támasztja alá dr. Árvay Nikolett, a Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltjének bejegyzése, amelyből kiderül, aktivistákat buszoztatnak Magyar Péter emberei.

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

A képviselőjelölt azt írta, 

egy busznyi lelkes önkéntesünkkel kopogtattunk Kisbéren! Köszönjük, hogy ilyen sokan támogattok minket!

Vagyis a politikus bevallotta, pártja előre szervezetten, buszokkal szállít aktivistákat azokba a térségekbe, ahol nem rendelkeznek érdemi támogatói bázissal. A helyi képviselőjelölt által megosztott felvételen látható, hogy egy Tisza Párt logójával feldíszített nagy busszal érkezett hozzá a felmentő sereg. 

A bejegyzés teljes mértékben alátámasztja lapunk korábbi értesüléseit. Akkor egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk azt állította, az elmúlt hónapok belső feszültségei, szervezési vitái és a helyi koordinátorok cserélődése jelentősen meggyengítette a párt aktivistabázisát, így előfordulhat, hogy több vidéki településen is kudarcba fullad Magyar Péter tervezett országjáró fóruma. 

Kiemelte, 

papíron még létezik a hálózat, de a valóságban sok helyen nincs, aki érdemben dolgozzon.

Forrásunk úgy látja, hogy a problémák különösen a kisebb városokban és a falvakban látványosak, ahol a korábban lelkes önkéntesek egy része kiábrándult vagy egyszerűen eltűnt a szervezetből. Állítása szerint több megyében akadozik az országjárás előkészítése: hiányoznak a technikai feltételek, bizonytalan a helyszínbiztosítás, és kérdéses a résztvevők száma is. Az informátor szerint mindezek ellenére Magyar Péter nem hajlandó szembenézni a helyzettel.

A központban továbbra is sikertörténetként beszélnek a hálózatról, miközben a terepen dolgozók mást tapasztalnak

– mondta. Hozzátette: a pártelnök környezetében olyan visszacsatolási rendszer működik, amely inkább a kedvezőbb jelentéseket engedi át, a problémák pedig elsikkadnak.

Lapunk informátora attól tart, hogy az így megszervezett országjárás több helyszínen is kudarcba fulladhat.

Ha nem sikerül valódi mozgósítást felmutatni, és a rendezvények fél ház előtt zajlanak, az komoly presztízsveszteséget jelenthet

– fogalmazott. Szerinte különösen kockázatos lehet olyan térségekbe látogatni, ahol a helyi szervezet már csak névleg működik. A forrás úgy véli: a párt jelenlegi kommunikációja és a valós szervezeti állapot között egyre nagyobb a szakadék.

Szintén lapunk információi szerint több, a választás szempontjából kulcsfontosságú vármegyében is felmorzsolódott a Tisza Párt. Még a korábbiaknál is rosszabb állapotba került a kampány kezdetére Magyar Péter hátországa, ez derült ki a lapunkhoz eljutott legfrissebb információkból.

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint a belső feszültségek eredményeként több vármegyében is felszámolták magukat a Tisza-szigetek. A forrás szerint ezt a belső konfliktusok okozzák, ami komoly szervezeti gyengülést jelezhet a választási felkészülés hajrájában. Az informátor úgy fogalmazott: az elmúlt hónapokban egyre élesebbé váltak az ellentétek a központi irányítás és a helyi közösségek között. Több szervező sérelmezte, hogy a döntésekbe nincs valódi beleszólása, miközben a felelősség jelentős része rájuk hárul. 

A konfliktusok hátterében személyi viták, stratégiai nézetkülönbségek és a források elosztásával kapcsolatos feszültségek is állhatnak.

Lapunk információi szerint a Tisza-szigetek – amelyek eredetileg a párt helyi közösségi bázisát és mozgósítási hálózatát voltak hivatottak erősíteni – több térségben gyakorlatilag megszűntek működni.

Van, ahol formálisan még léteznek, de érdemi tevékenységet már nem végeznek, máshol feloszlott a közösség

 – állította forrásunk. 

A belső bizonytalanság a kampányra is rányomhatja bélyegét. Informátorunk szerint az aktivisták egy része elbizonytalanodott, többen pedig kivárnak, mielőtt újra aktív szerepet vállalnának. Úgy tudjuk, a párt vezetésében a probléma megoldására az a válasz született, hogy a megmaradt aktivistákat mindenhol egy csoportba igyekeznek terelni, és a Tisza-szigetek figyelmen kívül hagyásával a párt elnökségének munkatársai közvetlenül instruálják őket különböző Signal-csoportokon keresztül. 

A megoldás adott, ugyanakkor azon már nem lehet változtatni, hogy Békés, Nógrád, Vas és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében sikerült az aktivistáink 80 százalékát elijeszteni a folyamatos feszültségkeltéssel

– jelentette ki az informátor. 

Szintén megírtuk, hogy az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közti feszültség húzódott meg. A Tisza mindeközben olyannyira titkolni akarja a hátországa romos állapotát, hogy nemrég felszámolták a párt egyetlen, mindenki számára elérhető, a Tisza-szigeteket számontartó weboldalt is.

Borítókép: Tiszás önkénteseket szállító busz (Forrás: Facebook/Politika Apostola)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

