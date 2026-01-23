tisza pártvármegyemagyar pétertisza - szigetektisza világ

Titkolja a Tisza Párt, hogy romokban áll a hátországa

Felszámolta a Tisza Párt az egyetlen, mindenki számára elérhető, a Tisza-szigeteket számon tartó weboldalt. Magyar Péterék hátországa romokban van, és most ezt próbálják eltitkolni.

Gábor Márton
2026. 01. 23. 15:05
Due to Tisza Party chief Peter Magyar’s vague promises and undisclosed program, not even everyone in his own camp believes him (Photo: Attila Polyak)
Újabb bizonyítékot szolgáltatott Magyar Péter arra vonatkozóan, hogy romokban hever a Tisza Párt hátországa. A Tisza Párt ugyanis megszüntette azt a weboldalt, amely a Tisza-szigetek listáját tartalmazta.

Forrás: tiszaszigeteklistaja.hu

Az oldalon, amelyen korábban vármegyékre és megyeszékhelyekre lebontva lehetett megtalálni, milyen Tisza-szigetek léteznek, most mindössze négy fül közül választhatunk, kettő a Tisza Párt oldalára irányítja az érdeklődőket, kettő pedig a Tisza Világ applikáció letöltésére. 

Mint ismert, korábban az említett oldalnak köszönhetően számos információ látott napvilágot az elmúlt időszakban, amely bemutatta, milyen állapotok is uralkodnak a Tisza Pártban, illetve a párt hátterét adó Tisza-szigetekben. Kiderült például, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyetlenegy működő Tisza-sziget sincs, hogy Komárom-Esztergom vármegyében a csoportosulások negyede megszűnt, illetve az is nyilvánvaló volt, hogy mely településeken erős és melyik térségekben gyenge a Tisza Párt. 

Ugyanakkor láthatólag lapunk írásai a Tisza Párt gyengepontjairól, illetve a Tisza-szigete eltűnéséről olyannyira sokkolták Magyar Pétert, hogy a weboldal lelövésére utasított. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

