Titkolja a Tisza Párt, hogy romokban áll a hátországa

Újabb bizonyítékot szolgáltatott Magyar Péter arra vonatkozóan, hogy romokban hever a Tisza Párt hátországa. A Tisza Párt ugyanis megszüntette azt a weboldalt, amely a Tisza-szigetek listáját tartalmazta.

Forrás: tiszaszigeteklistaja.hu

Az oldalon, amelyen korábban vármegyékre és megyeszékhelyekre lebontva lehetett megtalálni, milyen Tisza-szigetek léteznek, most mindössze négy fül közül választhatunk, kettő a Tisza Párt oldalára irányítja az érdeklődőket, kettő pedig a Tisza Világ applikáció letöltésére.

Mint ismert, korábban az említett oldalnak köszönhetően számos információ látott napvilágot az elmúlt időszakban, amely bemutatta, milyen állapotok is uralkodnak a Tisza Pártban, illetve a párt hátterét adó Tisza-szigetekben. Kiderült például, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egyetlenegy működő Tisza-sziget sincs, hogy Komárom-Esztergom vármegyében a csoportosulások negyede megszűnt, illetve az is nyilvánvaló volt, hogy mely településeken erős és melyik térségekben gyenge a Tisza Párt.

Ugyanakkor láthatólag lapunk írásai a Tisza Párt gyengepontjairól, illetve a Tisza-szigete eltűnéséről olyannyira sokkolták Magyar Pétert, hogy a weboldal lelövésére utasított.