Zelenszkij: Kijev az ukrán–orosz–amerikai egyeztetések elhalasztását javasolta

„A következő háromoldalú találkozót Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között március 5-9. között tervezték, attól függően, hogy mi történik a világban. Most azonban egy újabb háború zajlik a Közel-Keleten. Tárgyaltunk a helyszín lehetséges megváltoztatásáról, valamint a találkozó egy időre történő elhalasztásáról a közel-keleti háború miatt az amerikai féllel, mivel ők azok, akik meghívják Ukrajnát és Oroszországot a találkozóra” – magyarázta Volodimir Zelenszkij.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump

Fotó: AFP

Az elnök hozzátette: nagyon reméli ugyanakkor, hogy megerősítik azt a fogolycserét, amelyről a korábbi találkozókon állapodtak meg.

A hadifoglyok cseréje mindig fontos pillanat, ez pozitívum a családok számára. Nagyon reméljük, hogy a következő napokban el tudjuk indítani ezt a cserefolyamatot

– hangsúlyozta.

A delegációk következő találkozóját az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba tervezték.