Fájó bejelentést kapott Magyar Péter egyik jelöltje, négy Tisza-sziget megtagadta a kampányolást

Elhatárolódó nyilatkozatot adtak ki a Cegléd környéki Tisza-sziget-csoportok, amelyben bejelentették: nem kívánnak részt venni Muhari Gergely, a Pest vármegyei 14. választókerület tiszás képviselőjelöltje kampányában – hívta fel a figyelmet a Ceglédi Panoráma. A bejegyzésük szerint olyan közösségi médiás bejegyzés jelent meg, amelyben Zágráb Nándor önkormányzati képviselő a saját egyesületénél – a Jobb Nagykőrösért Egyesületnél – az Arany Tisza Sziget logóját használva azt a látszatot kelti, mintha a Tisza Párt, illetve a Tisza-szigetek őt támogatnák, és politikai közösséget vállalnának vele.

„Ezzel kapcsolatban egyértelművé tesszük, hogy elhatárolódunk Zágráb Nándortól, valamint minden olyan szigettől, amely az ő befolyása alatt áll. A Tisza-szigetek nevében sem politikai felhatalmazást, sem támogatást a részünkről nem kaptak” – írták, hozzátéve, a következő szigetek határolódtak el:

Két Torony Tisza Sziget Abony,

Kossuth-erkély Tisza Sziget Cegléd,

Bástya Tisza Sziget Nagykőrös,

Alföld Jövője Ifjúsági Tisza Sziget

A Ceglédi Panoráma felhívta a figyelmet a bejegyzés alatti tiszás hozzászólásokra is, amelyekből az látszik: a közlemény nem tompította, hanem inkább felszínre hozta a párton belüli feszültségeket.

A politikai kaméleon

„A politikai »napraforgó mindenpártotmegjártam már ventillátor« magasabb fokozatba kapcsolt. Nem kérünk belőle! És a Valódi Tisza-mozgalom sem” – írta az egyik hozzászóló.

De miért vélekednek így a tiszások Zágráb Nándorról? A politikus valóban a „nagykőrösi Karácsony Gergely” benyomását kelti (a főpolgármesterről tudva levő, hogy megevett már három pártot); ugyanis Zágráb Nándor volt már fideszes, jobbikos, jelenleg pedig a 2019-es ellenzéki összefogás keretében, a Jobb Nagykőrösért Egyesületben próbál érvényesülni önkormányzati képviselőként.

Mindezek fényében Magyar Péter helyi, feltehetőleg főleg baloldali érzelmű hívei nem nézik jó szemmel a munkásságát, olyannyira, hogy még a Zágráb Nándor által támogatott tiszás jelöltnek sem hajlandóak kampányolni. Ugyanakkor több hozzászóló szerint a közlemény belső leszámolás benyomását kelti, és olyan konfliktusokat tereget ki a nyilvánosság elé, amelyek kifejezetten ronthatják Magyar Péterék választási esélyeit.