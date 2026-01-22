Degeszre tömte magát Kapitány István korábbi munkahelye az orosz–ukrán háborúval

Kapitány István, a Tisza Párt új gazdasági szakértője egyre többször beszélt arról, hogy Magyarországnak le kellene válnia az orosz gázról és kőolajról. A multik és a nemzetközi tőke világából érkező Kapitány – akit korábban úgy mutatkozott be viccesen, hogy ő „a magyar Jockey Ewing” – az ATV-nek adott interjúban arra a kérdésre, hogy megtehetjük-e azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leváljunk, azt felelte,

meg kell találni ennek a praktikus megoldását.

Kapitány korábban a Shell alelnökeként dolgozott, most pedig a Mandiner számolt be arról, hogy a cég számára az orosz–ukrán háború óriási extraprofitot és többletbevételt termelt.

Kapitány István (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A cég 2022 végén csaknem 40 milliárd dolláros profittal zárt, ami a 115 éves fennállásának csúcseredménye. Az úgynevezett 2022-es „sokkévben” a cég ezzel jócskán megduplázta nyereségét az előző évhez képest – írta a BBC.

Hozzátették, 2021-ben a cég jelzett profitja 19,3 milliárd dollár volt, 2022-ben 20,6 milliárdos növekedést értek el a 39,9 milliárdos kifizetésekkel. Majd 2023-ban 28,3 milliárd dollár volt az adózás utáni nyereség, 2024-ben pedig 23,7 milliárd. A 2025. év végi eredmények egyelőre nem nyilvánosak.

A Mandiner felidézte a Shell kapcsán a Global Witness 2025-ös elemzését is, amely szerint az öt nagy olajcég – köztük Kapitány István korábbi munkahelye – részvényesei több mint megduplázták bevételeiket a háború kitörésének és az azzal járó energiaválságnak köszönhetően.

Ugyanakkor azt nem lehet megállapítani, hogy az európai energiaárak emelkedésén mennyit keresett pontosan a vállalat – mivel egy globálisan működő cégről van szó – az viszont kijelenthető, hogy

2022–2024 között évente 5-20 milliárd dollárral többet keresett, mint korábban.

Míg az európai adófizetők egyre brutálisabb rezsiszámlákkal szembesültek, addig a Shell vezetői és befektetői tehát busás osztalékokat rakhattak zsebre – olvasható ki az adatokból.

Borítókép: Kapitány István (Forrás: YouTube)