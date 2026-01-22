Rendkívüli

Gulyás Gergely: A célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnie

rezsicsökkentéstisza pártkapitány istván

A Tisza Párt új szakértője, Kapitány István eltörölné a rezsicsökkentést

A rezsicsökkentés, az árstop és minden olyan kormánydöntés eltörléséről beszélt Kapitány István, a Tisza új szakértője, amellyel a kormány az embereket védi a piaci cégek túlkapásai ellen. A Tisza Párt szinte minden szakértője támadta már a rezsicsökkentést, miközben Orbán Viktor bejelentette a januári rezsistopot, amivel a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja a családoktól.

Kapitány István, akit nemrég jelentettek be mint a Tisza Párt legújabb szakértőjét, a Partizánban korábban egy interjúban részletesen beszélt gazdasági elképzeléseiről. Kapitányról az Ellenpont írta meg októberben, hogy karrierjét a kommunizmus alatt a titkosszolgálati világhoz tartozó impexes Interagnál kezdte, majd a Shell globális vezetői székéig jutott. Vagyis személyében egy olyan multivezér került a Tisza közelébe, aki a jóval olcsóbb orosz energia helyett kizárólag a lényegesen drágább nyugati szállításokat preferálná. Ezt egyébként néhány napja az ATV-ben meg is erősítette – emlékeztet a lap. Az orosz olajról és gázról való leválás a rezsicsökkentés végét, a rezsiszámlák drasztikus drágulását jelentené, ami borzalmas terhet jelentene a családoknak.

Kapitány István, a Tisza új szakértője eltörölné az árstopot és a rezsicsökkentést is (Forrás: YouTube)

Az Ellenpont szerint ezt a gondolkodást bizonyítja Kapitánynak a Partizánban, még tavaly tett megnyilvánulása is, amelynek során kifejtette, hogy ő teljesen a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott, a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”.  Vagyis ellenzi többek között az olyan családokat védő intézkedéseket, mint a mostani télen extra fontossággal bíró rezsicsökkentést vagy épp az árstopot.

Én teljes mértékben a piacgazdaság híve vagyok. Tehát nyilvánvalóan mi megtapasztaltuk, hogy milyen a tervgazdaság a különféle szabályozókkal, különféle piaci folyamatokba való beavatkozásokkal. Ezek soha nem vezetnek hosszú távú eredményre. Nyilvánvaló, hogy ingyen nem lehet semmit csinálni.

– mondta Kapitány, a Tisza energia-áremelési szakértője.

Ez különösen a mostani hideg tél körülményei között veszélyes gondolat, hiszen valamennyi háztartásnak jelentősen, több mint 500 ezer forinttal megnőnének a rezsiterhei, ha nem lenne a hatósági beavatkozás.

Az Ellenpont hangsúlyozza, Kapitány személyében egy újabb, a multik és globalista szervezetek oldalán álló személy került a Tisza vezetésébe, akit az emberek valódi problémái hidegen hagyják, és csak nagyvállalati logikával tud gondolkodni. A Partizánban tett kijelentése is éppen erre a gondolkodásra utal: a családokat védő intézkedések helyett, a „szent piac” sértetlenségét tartja fontosnak, ahogy a Tisza többi szakértője is. Ezért ő az energia-áremelési szakértő Magyar Péternél.

A Tisza teljes vezérkara a rezsicsökkentés ellen van

Nem Kapitány az egyedüli, aki a rezsicsökkentés eltörlésére utal a Tisza környékéről, hiszen ahogy arról a lap már beszámolt, a rezsicsökkentést számos vezető politikusuk is kritizálta: 

  • Magyar Péter humbugnak nevezte a családokat védő intézkedést. 
  • Bódis Kriszta azt mondta, hogy a rezsicsökkentés azért rossz dolog, mert „valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog”, mint kevesebbet fizetni.
  • Gerzsenyi Gabriella, a párt európai parlamenti képviselője is bevallotta, hogy nem támogatják a rezsicsökkentést, és az a gond, hogy a világpiaci árakhoz képest túl keveset fizetnek az emberek.
  • Király Júlia, a Tisza környékén megjelent szakértő szerint „a rezsicsökkentés valójában hazugság”.
  • Surányi György, tiszás szakértő, a Tisza Szigetek előadója és a Tisza-csomag egyik szerzője szerint kormányváltás esetén „hozzá kell nyúlni a rezsicsökkentéshez.”
  • Kéri László Tisza-szakértő (akit Magyar Péter helyettese, Radnai Márk az első tiszásnak nevezett) szintén blöffnek tartja a rezsicsökkentést.
  • Holoda Attila, Tisza Sziget-tag pedig szemfényvesztésről beszélt.

Miközben a tiszás vezető közgazdászok és a szakértőik a rezsicsökkentés ellen beszélnek, addig Orbán Viktor miniszterelnök rezsistopot hirdetett januárra tegnap, így segítve sok százezer magyar családnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja.

Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)


