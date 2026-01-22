A Tisza Párt új szakértője, Kapitány István eltörölné a rezsicsökkentést

Kapitány István, akit nemrég jelentettek be mint a Tisza Párt legújabb szakértőjét, a Partizánban korábban egy interjúban részletesen beszélt gazdasági elképzeléseiről. Kapitányról az Ellenpont írta meg októberben, hogy karrierjét a kommunizmus alatt a titkosszolgálati világhoz tartozó impexes Interagnál kezdte, majd a Shell globális vezetői székéig jutott. Vagyis személyében egy olyan multivezér került a Tisza közelébe, aki a jóval olcsóbb orosz energia helyett kizárólag a lényegesen drágább nyugati szállításokat preferálná. Ezt egyébként néhány napja az ATV-ben meg is erősítette – emlékeztet a lap. Az orosz olajról és gázról való leválás a rezsicsökkentés végét, a rezsiszámlák drasztikus drágulását jelentené, ami borzalmas terhet jelentene a családoknak.

Kapitány István, a Tisza új szakértője eltörölné az árstopot és a rezsicsökkentést is (Forrás: YouTube)

Az Ellenpont szerint ezt a gondolkodást bizonyítja Kapitánynak a Partizánban, még tavaly tett megnyilvánulása is, amelynek során kifejtette, hogy ő teljesen a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott, a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”. Vagyis ellenzi többek között az olyan családokat védő intézkedéseket, mint a mostani télen extra fontossággal bíró rezsicsökkentést vagy épp az árstopot.

Én teljes mértékben a piacgazdaság híve vagyok. Tehát nyilvánvalóan mi megtapasztaltuk, hogy milyen a tervgazdaság a különféle szabályozókkal, különféle piaci folyamatokba való beavatkozásokkal. Ezek soha nem vezetnek hosszú távú eredményre. Nyilvánvaló, hogy ingyen nem lehet semmit csinálni.

– mondta Kapitány, a Tisza energia-áremelési szakértője.

Ez különösen a mostani hideg tél körülményei között veszélyes gondolat, hiszen valamennyi háztartásnak jelentősen, több mint 500 ezer forinttal megnőnének a rezsiterhei, ha nem lenne a hatósági beavatkozás.

Az Ellenpont hangsúlyozza, Kapitány személyében egy újabb, a multik és globalista szervezetek oldalán álló személy került a Tisza vezetésébe, akit az emberek valódi problémái hidegen hagyják, és csak nagyvállalati logikával tud gondolkodni. A Partizánban tett kijelentése is éppen erre a gondolkodásra utal: a családokat védő intézkedések helyett, a „szent piac” sértetlenségét tartja fontosnak, ahogy a Tisza többi szakértője is. Ezért ő az energia-áremelési szakértő Magyar Péternél.