Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

A januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 15:25
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
– A kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök kifejtette: a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja.

Emlékeztetett, a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, ez miatt pedig mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül: a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott és nagy terhet ró a családokra. Mint mondta, a kormány a szokatlan hidegben gondoskodott a tűzifa-ellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről. A szükséges tűzifa és a melegedők az előttünk álló hetekben is rendelkezésre állnak majd. De a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, és nagy terhet ró a családokra, mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül, ezért született meg a rezsistopról a döntés a kormányülésen.

Van, aki szerint a rezsicsökkentés nem jó

A Tisza Párt részéről folyamatosan a támadások középpontjában van a rezsicsökkentés.

A rezsicsökkentés egy humbug

– vélekedett Magyar Péter arról, hogy hazánkban a legalacsonyabbak az energiaszámlák. De nem csak a pártvezér, hanem a tiszás szakértők egész sora támadta már a kormány intézkedését.

„A rezsicsökkentés valójában egy hazugság” – minősítette a kormány intézkedését Király Júlia volt jegybanki alelnök, aki a Tisza Párt gazdaságpolitikai köréhez köthető.

Kéri László, a Tisza szakértője szerint a rezsicsökkentés a világ blöffje. A párt képviselőjelöltje, Bódis Kriszta szerint a rezsicsökkentés tudatformálás, amely szerinte hamis elvárásokat alakít ki az emberekben az energiaárakkal kapcsolatban.

Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért, és hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog. Pedig van, amikor ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog

– így támadta a rezsicsökkentést Bódis Kriszta egy korábbi interjúban.

 

 

