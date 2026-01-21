magyar pétergiró - szász andrásigazság órája

Magyar Péter csak mismásol a gazdák ügyében

Giró-Szász András politikai tanácsadó volt az Igazság órája szerdai adásának a vendége. A műsorban szó esett a Mercosur-megállapodásról és arról, hogy a strasbourgi gazdatüntetésen kiosztották Magyar Pétert. De a multinacionális cégek világából érkező Kapitány István új tiszás szakértő és baloldali kutatócégek felmérései is terítékre kerültek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 8:33
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez az a pillanat, amikor elválik a cselekvés és a beszéd – fogalmazott Giró-Szász András az Igazság órája szerdai adásában annak kapcsán, hogy a gazdák kiosztották Magyar Péter a Mercosur-megállapodás elleni strasbourgi tüntetésen. A politikai tanácsadó szerint a Tisza vezérének el kell számolnia azokkal a cselekedetekkel, amiket az Európai Néppárt tesz. Úgy véli, hogy Magyar Péter csak mismásol a gazdatüntetések és a Mercosur-megállapodás ügyében.

 

Visszatérne a 2010 előtti világ

Kapitány István újdonsült tiszás szakértőről elmondta, hogy az üzletemberi lét és a gazdaságpolitika két különböző dolog. Amikor üzletemberek irányítják a gazdaságpolitikát, akkor oda lyukadunk ki, ahol 2010-ben voltunk. Giró-Szász példaként említette Bajnai Gordont is, aki a miniszterelnöksége előtt évekig gazdasági miniszter volt.

A gazdaságpolitikus feladata, hogy a gazdasági eredményeket a társadalmi építkezés javára tudja fordítani. Ha valaki nem ezt a logikát képviseli, az nem feltétlenül az emberek javát szolgálja

– jegyezte meg.

A politikai tanácsadó nem hiszi, hogy bárkinek meg kellene bíznia abban a gazdaságpolitikusban, aki tudatlan vagy szándékosan csúsztat. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki, aki megjelent Magyar Péter körül, a munkaadói oldalról érkezett. Szerinte ezért nem véletlen, hogy amikor a Tiszánál az adókról van szó, akkor a multinacionális cégekre kirótt adókat akarják csökkenteni.

 

Irányíthatatlanná tenné az országot a Tisza Párt

Tegnap Csercsa Balázs történész és bibliakutató bejelentette, hogy kilép a Tisza Pártból, ahol eddig az egyházügyi munkacsoport vezetőjeként dolgozott. Erről Giró-Szász úgy vélekedett, hogy

a Tisza Párt le van öntve az Orbán-ellenesség mázával.

Úgy véli, hogy a Tisza Párt a homogenitás minden sajátosságát nélkülözi, ezért hatalomra kerülve nagyon rövid idő alatt irányíthatatlanná tennék az országot. A politikai tanácsadó leszögezte, hogy egy ilyen politikai erő hatalomra kerülésével azok is rosszabbul járnának, akik aki rájuk szavaztak.

 

Reményt árulnak a balos kutatócégek

Annak kapcsán, hogy a Mediánt vezető Hann Endre a saját méréseik miatt magyarázkodik, Giró-Szász emlékeztetett: 2022 nyarán maga Hann Endre vallotta be, hogy a kutatások egy része a választók befolyásolását volt hivatott szolgálni. A politikai tanácsadó szerint bevett szokás ezeknél a kutatócégeknél, hogy a választások előtt néhány nappal kijönnek egy olyan méréssel, ami sokkal közelebb van a választások valós eredményéhez, és ami ellentmond az addigi kutatásaiknak.

Egy nagyon komoly társadalmi felelősségük van azzal, hogy széles tömegekben keltenek reményt. Ha ezek az emberek a választások napján szembesülnek azzal, hogy ez a remény délibáb volt, akkor a jelentős részül nem biztos, hogy elhiszi, ami történik

– tette hozzá.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

add-square Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur

Magyar Péternek a látásával is baj lehet + videó

Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmuri enikő

Muri Enikő nem finomkodott, rendesen kiosztotta Magyar Pétert

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre a Tisza Párt elnöke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu