Magyar Péter csak mismásol a gazdák ügyében

– Ez az a pillanat, amikor elválik a cselekvés és a beszéd – fogalmazott Giró-Szász András az Igazság órája szerdai adásában annak kapcsán, hogy a gazdák kiosztották Magyar Péter a Mercosur-megállapodás elleni strasbourgi tüntetésen. A politikai tanácsadó szerint a Tisza vezérének el kell számolnia azokkal a cselekedetekkel, amiket az Európai Néppárt tesz. Úgy véli, hogy Magyar Péter csak mismásol a gazdatüntetések és a Mercosur-megállapodás ügyében.

Visszatérne a 2010 előtti világ

Kapitány István újdonsült tiszás szakértőről elmondta, hogy az üzletemberi lét és a gazdaságpolitika két különböző dolog. Amikor üzletemberek irányítják a gazdaságpolitikát, akkor oda lyukadunk ki, ahol 2010-ben voltunk. Giró-Szász példaként említette Bajnai Gordont is, aki a miniszterelnöksége előtt évekig gazdasági miniszter volt.

A gazdaságpolitikus feladata, hogy a gazdasági eredményeket a társadalmi építkezés javára tudja fordítani. Ha valaki nem ezt a logikát képviseli, az nem feltétlenül az emberek javát szolgálja

– jegyezte meg.

A politikai tanácsadó nem hiszi, hogy bárkinek meg kellene bíznia abban a gazdaságpolitikusban, aki tudatlan vagy szándékosan csúsztat. Felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki, aki megjelent Magyar Péter körül, a munkaadói oldalról érkezett. Szerinte ezért nem véletlen, hogy amikor a Tiszánál az adókról van szó, akkor a multinacionális cégekre kirótt adókat akarják csökkenteni.

Irányíthatatlanná tenné az országot a Tisza Párt

Tegnap Csercsa Balázs történész és bibliakutató bejelentette, hogy kilép a Tisza Pártból, ahol eddig az egyházügyi munkacsoport vezetőjeként dolgozott. Erről Giró-Szász úgy vélekedett, hogy

a Tisza Párt le van öntve az Orbán-ellenesség mázával.

Úgy véli, hogy a Tisza Párt a homogenitás minden sajátosságát nélkülözi, ezért hatalomra kerülve nagyon rövid idő alatt irányíthatatlanná tennék az országot. A politikai tanácsadó leszögezte, hogy egy ilyen politikai erő hatalomra kerülésével azok is rosszabbul járnának, akik aki rájuk szavaztak.

Reményt árulnak a balos kutatócégek

Annak kapcsán, hogy a Mediánt vezető Hann Endre a saját méréseik miatt magyarázkodik, Giró-Szász emlékeztetett: 2022 nyarán maga Hann Endre vallotta be, hogy a kutatások egy része a választók befolyásolását volt hivatott szolgálni. A politikai tanácsadó szerint bevett szokás ezeknél a kutatócégeknél, hogy a választások előtt néhány nappal kijönnek egy olyan méréssel, ami sokkal közelebb van a választások valós eredményéhez, és ami ellentmond az addigi kutatásaiknak.

Egy nagyon komoly társadalmi felelősségük van azzal, hogy széles tömegekben keltenek reményt. Ha ezek az emberek a választások napján szembesülnek azzal, hogy ez a remény délibáb volt, akkor a jelentős részül nem biztos, hogy elhiszi, ami történik

– tette hozzá.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)