Brüsszel minden elvárását teljesítenék Magyar Péter globalista emberei

Egymás után tűnnek fel Magyar Péter mellett a globalista hátterű emberek, akik feltétel nélkül kiszolgálnák a hazánkkal szembeni brüsszeli követeléseket. A globalista sorba illeszkedik Kapitány István, akit a múlt héten Magyar Péter a Tisza energetikai és gazdaságfejlesztési szakértőjeként mutatott be. Nem is kellett sokat várni arra, hogy kiderüljön, Kapitány miként képzeli el hazánk energiaellátását.

A Tisza Párt újdonsült szakértője gyakorlatilag megszüntetné a rezsicsökkentést (Fotó: YouTube)

Leválna az olcsó orosz olajról Magyar Péter embere

Magyar Péter embere hétfőn este az ATV Egyenes beszéd című műsorában részletesen beszélt arról, hogy hazánknak le kellene válnia az orosz kőolajról.

Meg kell találni ennek a praktikus megoldását

– fogalmazott Kapitány. Hozzátette: 2027-ig, amikor az orosz szerződések lejárnak, meg kell teremteni a diverzifikált ellátás technikai feltételeit. Arról, hogy mik ezek a feltételek és mennyibe kerülnének, nem szólt Magyar embere.

Régóta fáj Brüsszelnek a rezsicsökkentés

Az orosz olajról történő leválással Kapitány István nagy szolgálatot tenne Brüsszelnek, hiszen ezt a lépést az Európai Unió évek óta követeli hazánktól. A kormány álláspontja szerint az erre vonatkozó döntés megemelné a rezsiárakat, emiatt nem tudnánk megtartani az Európai Unióban legalacsonyabb rezsiköltségeket. Brüsszel a tavalyi országjelentésben is támadta a rezsicsökkentést, és annak megszüntetését követelték.

Az Európai Bizottság szerint a támogatások eltörlése összhangban lenne az uniós vállalásokkal, továbbá ösztönözné az energiatakarékosságot. Kifogásolják, hogy Magyarország továbbra is az olcsóbb orosz energiahordozókat vásárolja, vagyis hogy a kormány nem az emberekkel fizetteti meg a háború folytatásának az árát.

A multiknak kedvezne a Tisza Párt

De nem Kapitány István az egyetlen olyan figura a Tisza Pártnál, aki parancsként hajtaná végre a brüsszeli utasításokat. Érdemes kiemelni Kármán Andrást, aki 2010 után rövid ideig államtitkár volt, azonban nézetkülönbségek miatt távozott a pozíciójából. Kármánnál az IMF hazazavarása tette be a kaput, emiatt távozott a kormányzatból annak idején.

Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú munkatársa lett, ahol megtalálta valódi énjét.

Aligha meglepő, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt új szakértője Kármán András lett, hiszen már az első beszédében hangoztatta, hogy lépéseket tesznek az euró bevezetése felé. Azóta Kármán folyamatosan mondja fel a brüsszeli leckét, ugyanis a Bloomberg hasábjain decemberben megjelent cikkben arról értekezett, hogy a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt, ezért a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben. Megjegyzendő, hogy a brüsszeli országjelentés szerint diszkriminatívak a külföldi nagyvállalatokat érintő szektorális különadók. Az Európai Bizottság követelése, hogy hazánk szüntesse meg a multinacionális cégekre kivetett különadót.