tisza párteurópai unióbrüsszelmagyar péter

Brüsszel minden elvárását teljesítenék Magyar Péter globalista emberei

Kipróbált globalistákkal van tele a Tisza Párt. Magyar Péter szakértői egytől egyig végrehajtanák a hazánkkal szembeni brüsszeli követeléseket. Így leválnának az olcsó orosz olajról, amivel véget vetnének a rezsicsökkentésnek. Eltörölnék a multikat sújtó különadókat, a magyar embereket pedig megsarcolnák. Emellett bevezetnék a sorkatonaságot és engednének az LMBTQ-lobbinak is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 4:45
Egymás után tűnnek fel Magyar Péter mellett a globalista hátterű emberek, akik feltétel nélkül kiszolgálnák a hazánkkal szembeni brüsszeli követeléseket. A globalista sorba illeszkedik Kapitány István, akit a múlt héten Magyar Péter a Tisza energetikai és gazdaságfejlesztési szakértőjeként mutatott be. Nem is kellett sokat várni arra, hogy kiderüljön, Kapitány miként képzeli el hazánk energiaellátását. 

magyar péter, kapitány istván, tisza párt
A Tisza Párt újdonsült szakértője gyakorlatilag megszüntetné a rezsicsökkentést (Fotó: YouTube)

Leválna az olcsó orosz olajról Magyar Péter embere

Magyar Péter embere hétfőn este az ATV Egyenes beszéd című műsorában részletesen beszélt arról, hogy hazánknak le kellene válnia az orosz kőolajról. 

Meg kell találni ennek a praktikus megoldását

– fogalmazott Kapitány. Hozzátette: 2027-ig, amikor az orosz szerződések lejárnak, meg kell teremteni a diverzifikált ellátás technikai feltételeit. Arról, hogy mik ezek a feltételek és mennyibe kerülnének, nem szólt Magyar embere.

Régóta fáj Brüsszelnek a rezsicsökkentés

Az orosz olajról történő leválással Kapitány István nagy szolgálatot tenne Brüsszelnek, hiszen ezt a lépést az Európai Unió évek óta követeli hazánktól. A kormány álláspontja szerint az erre vonatkozó döntés megemelné a rezsiárakat, emiatt nem tudnánk megtartani az Európai Unióban legalacsonyabb rezsiköltségeket. Brüsszel a tavalyi országjelentésben is támadta a rezsicsökkentést, és annak megszüntetését követelték.

Az Európai Bizottság szerint a támogatások eltörlése összhangban lenne az uniós vállalásokkal, továbbá ösztönözné az energiatakarékosságot. Kifogásolják, hogy Magyarország továbbra is az olcsóbb orosz energiahordozókat vásárolja, vagyis hogy a kormány nem az emberekkel fizetteti meg a háború folytatásának az árát.

A multiknak kedvezne a Tisza Párt

De nem Kapitány István az egyetlen olyan figura a Tisza Pártnál, aki parancsként hajtaná végre a brüsszeli utasításokat. Érdemes kiemelni Kármán Andrást, aki 2010 után rövid ideig államtitkár volt, azonban nézetkülönbségek miatt távozott a pozíciójából. Kármánnál az IMF hazazavarása tette be a kaput, emiatt távozott a kormányzatból annak idején.

Az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú munkatársa lett, ahol megtalálta valódi énjét.

Aligha meglepő, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt új szakértője Kármán András lett, hiszen már az első beszédében hangoztatta, hogy lépéseket tesznek az euró bevezetése felé. Azóta Kármán folyamatosan mondja fel a brüsszeli leckét, ugyanis a Bloomberg hasábjain decemberben megjelent cikkben arról értekezett, hogy a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt, ezért a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben. Megjegyzendő, hogy a brüsszeli országjelentés szerint diszkriminatívak a külföldi nagyvállalatokat érintő szektorális különadók. Az Európai Bizottság követelése, hogy hazánk szüntesse meg a multinacionális cégekre kivetett különadót.

Az átlagembereket sarcolná meg a Tisza

Kármán terve összefügg

Magyar Péterék szja-emelést célzó elképzeléseivel, hiszen ha csökkentenék a multikat és bankokat sújtó különadókat, akkor az átlagemberektől kellene több pénzt elvonniuk.

Ez pedig ugyancsak visszaköszön a brüsszeli követelésekben, hiszen az EU adóreformot javasol Magyarországnak. Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentésében arról írtak, hogy Magyarország szja-rendszere ma egyoldalúan laposnak tekinthető. Emellett az országjelentés adóemelést javasol, amennyiben adóreformra kerül sor.

Ezek szerepelnek a Tisza adótervei között:

  • szja-emelés,
  • családi adókedvezmények megszüntetése,
  • brutális adóemelés a vállalkozásoknak, kkv-támogatások elvétele,
  • rezsicsökkentés eltörlése,
  • a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése,
  • az állami nyugdíj kivezetése, nyugdíjadó,
  • ingyenes egészségügy felszámolása,
  • vagyonadók, ingatlanadók.

Teret nyerne az LMBTQ-lobbi

Még két éve maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vallotta be, hogy az LMBTQ-propagandával szembeni hazai ellenállás miatt tartják vissza a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Azonban a Tisza Párt az LMBTQ-lobbinak is behódolna, hiszen a párt színeiben politizál a genderaktivista Bódis Kriszta. 

Magyar Péter, Bódis Kriszta, Lmbtq ,ellenpont
Magyar Péter és Bódis Kriszta (Fotó: Facebook)

Magyar Péter egyik leghangosabb támogatója a hazai LMBTQ-mozgalom meghatározó alakja, aki homoszexualitást népszerűsítő filmet és könyvet is jegyez szerzőként. Az Ellenpont cikke megjegyezte: Bódis a 2021. szeptemberi portréjában büszkén hirdette, hogy a Falusi románc című filmjével teremtették meg az LMBTQ-lobbit – politikai érdekérvényesítési célból.

… soha nem lett volna LMBTQ-lobbi, ha nincs ez a film. És ezalatt én természetesen mind az LMBTQ, mind a lobbi szót úgy értelmezem, mint ahogy az van a valóságban, hogy érdekérvényesítés. A politikai közegben való érdekérvényesítése bizonyos ügyeknek […]. Ezért elképesztően büszke vagyok erre a filmre.

A baloldali politikához szoros szálakkal kötődő aktivista a Bajnai-kormánytól magas szintű állami kitüntetést kapott, a Soros-hálózat pedig jelentős összegekkel és programokkal támogatta az alapítványát.

„Szlava Ukrajini!”

Az Európai Unió vezetése évek óta háborús lázban ég. Most is zokszó nélkül teljesítenék Ukrajna 800 milliárd dolláros követelését, amit Brüsszel a tagállamokon akar behajtani. A háború kitörése óta eltelt közel négy évben pedig többször szó esett arról is, hogy európai katonákat küldenének Ukrajnába. Több uniós tagállam a háborúra való felkészülés jegyében nemrégiben arról döntött, hogy újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot.

A Tisza Pártnál Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök a leghangosabb támogatója a háborús terveknek. Ő korábban gyanús ukrán katonai kapcsolataival kérkedett, majd kifejtette azt is, hogy támogatja a sorkatonaság újbóli bevezetését hazánkban. Úgy fogalmazott, hogy 

ha baj van, mindenkit be kell rántani.

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi még vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott az orosz–ukrán háborúról: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt 

felszólalásait a „Szlava Ukrajini!” (Dicsőség Ukrajnának!) kifejezéssel zárta.

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Teknős Miklós)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

