A Gyurcsány-korszakot hozná vissza Magyar Péter és a Tisza + videó

Nem meglepő módon a magyar emberek helyett a multik oldalára állt a Tisza Párt. Mint ismert, Kármán András a Bloomberg hasábjain kedden megjelent cikkben arról értekezik, hogy a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt, ezért a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben.

Magyar Péter és Kármán András. Forrás: Facebook

Kármán terve összefügg

Magyar Péterék szja-emelést célzó elképzeléseivel, hiszen ha csökkentenék a multikat és bankokat sújtó különadókat, akkor az átlagemberektől kell több pénzt elvonniuk.

Ismeretes, hogy a Tisza közgazdásza még 2011-ben azért hagyta ott az államtitkári pozícióját, mert ellenezte a bankokra kivetett különadót, noha Kármán friss Facebook-bejegyzésében erre már úgy emlékezik, hogy az ő piacbarát és szociálisan érzékeny felfogásával nem voltak összhangban a kormány adórendszert illető elképzelései.

Azonban Kármánnak leginkább az volt a legnagyobb nézeteltérése a kormánnyal, hogy a kabinet be akarta vonni a bankokat a közteherviselésbe, és bevezette a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet.

A Gyurcsány-korszak térne vissza a Tiszával

Németh Dávid, a belga tulajdonban levő K&H vezető elemzője egy sajtóbeszélgetésen azt fejtegette, hogy a választások után több területhez is hozzá kellene nyúlni. Az elemző ugyanazt a megszorító gazdaságpolitikát venné elő, ami az MSZP–SZDSZ-kormányok időszakából, a Gyurcsány–Bajnai-kabinetek gyakorlatából már jól ismert.

Egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek

– jelentette ki köntörfalazás nélkül Németh Dávid.

De arról is értekezett, hogy bárki is győz, 2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni. Az elemző több „kiigazításra” váró területet is megnevezett: gazdasági támogatásokra túl sokat költ az állam, túl sok forrás megy a vallási és rekreációs tevékenységekre, a 14. havi nyugdíjra nincs esély, a 13. havi nyugdíjat is csökkenteni („maximalizálni”) kéne, az édesanyák szja-mentességét nem szabad végigvinni, és a fix 3 százalékos ingatlanvásárlási hitelt is meg kéne szüntetni.