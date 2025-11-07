Magyar PéterTarr ZoltánTisza PártTisza-adóSurányi GyörgynyugdíjgazdaságpolitikaPetschnig Mária Zita

A Gyurcsány-korszakot hozná vissza Magyar Péter és a Tisza + videó

A Tisza Párt gazdasági szakértői számtalanszor nyilvánvalóvá tették, hogy elvennének a magyar emberektől. Ugyanis adót emelnének, csökkentenék a nyugdíjakat és eltörölnék a családtámogatási lehetőségeket. Most pedig kiderült, hogy miközben Magyar Péterék az embereket büntetnék, addig a multiknak kedvezni akarnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 13:18
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI Balogh Zoltán
Nem meglepő módon a magyar emberek helyett a multik oldalára állt a Tisza Párt. Mint ismert, Kármán András a Bloomberg hasábjain kedden megjelent cikkben arról értekezik, hogy a kormány különadókkal sújtja a bankszektort, a kiskereskedelmet, a gyógyszeripart, az energiaszektort és a telekommunikációt, ezért a Tisza célja, hogy fokozatosan csökkentse a különadók súlyát a költségvetésben.

Magyar Péter, Kármán András
Magyar Péter és Kármán András. Forrás: Facebook

Kármán terve összefügg

Magyar Péterék szja-emelést célzó elképzeléseivel, hiszen ha csökkentenék a multikat és bankokat sújtó különadókat, akkor az átlagemberektől kell több pénzt elvonniuk.

Ismeretes, hogy a Tisza közgazdásza még 2011-ben azért hagyta ott az államtitkári pozícióját, mert ellenezte a bankokra kivetett különadót, noha Kármán friss Facebook-bejegyzésében erre már úgy emlékezik, hogy az ő piacbarát és szociálisan érzékeny felfogásával nem voltak összhangban a kormány adórendszert illető elképzelései.

Azonban Kármánnak leginkább az volt a legnagyobb nézeteltérése a kormánnyal, hogy a kabinet be akarta vonni a bankokat a közteherviselésbe, és bevezette a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet.

 

A Gyurcsány-korszak térne vissza a Tiszával

Németh Dávid, a belga tulajdonban levő K&H vezető elemzője egy sajtóbeszélgetésen azt fejtegette, hogy a választások után több területhez is hozzá kellene nyúlni. Az elemző ugyanazt a megszorító gazdaságpolitikát venné elő, ami az MSZP–SZDSZ-kormányok időszakából, a Gyurcsány–Bajnai-kabinetek gyakorlatából már jól ismert.

Egyelőre azt látom, hogy a piac a Tiszának jobban örülne, mint a Fidesznek

– jelentette ki köntörfalazás nélkül Németh Dávid.

De arról is értekezett, hogy bárki is győz, 2026 második felében muszáj lesz komoly költségvetési kiigazításokat meglépni. Az elemző több „kiigazításra” váró területet is megnevezett: gazdasági támogatásokra túl sokat költ az állam, túl sok forrás megy a vallási és rekreációs tevékenységekre, a 14. havi nyugdíjra nincs esély, a 13. havi nyugdíjat is csökkenteni („maximalizálni”) kéne, az édesanyák szja-mentességét nem szabad végigvinni, és a fix 3 százalékos ingatlanvásárlási hitelt is meg kéne szüntetni.

 

Az emberektől elvennének Magyar Péterék

Miközben a multiknak kedveskedne a Tisza Párt, addig a magyar embereket büntetnék. Ugyanis a tiszás szakértők nyilatkozatai alapján az szja-emelés mellett megszüntetnék a Nők 40 programot és a 13. havi nyugdíjat, csökkentenék a nyugdíjakat, míg a legmagasabb nyugdíjakra tíz-húsz százalékos adót vetnének ki.

A magát tiszásnak valló Simonovits András egy interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva, s ezért tíz-húsz százalékos csökkentés, degresszió lenne szükséges. De ugyancsak Simonovits fejtette ki egy másik interjúban, hogy a Nők 40 korkedvezményes nyugdíjazást azonnal el kéne törölni,

azt elmebetegségnek minősítette, és nem érti, hogyan lehet továbbdolgozni büntetés nélkül a korkedvezményes nyugdíj mellett, amit a Fidesz-kormányok tettek lehetővé.

De a Tisza Pártnál felmerült a 13. havi nyugdíj eltörlése is, amiről Surányi György beszélt a Partizánban.

Surányi a rákosmenti Tisza-fórumon pedig elmondta az anyák adómentességéről, hogy a választás után a kormánynak azonnal hozzá kellene fognia ennek a szerkezetnek a megváltoztatásához.

Számos tiszás rendezvényen színpadra lépett Petschnig Mária Zita is, aki korábban maga beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza gazdasági programjának elkészítésében. A közgazdász szerint nem normális vagy észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése, de a 13. havi nyugdíj intézményét is kinevette.

 

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

A Tisza második embere, Tarr Zoltán és a párt főtanácsadója, Dálnoki Áron az elhíresült etyeki fórumon a progresszív adórendszer visszavezetéséről beszélt a jövedelemadó terén. A Tisza által kezdeményezett szja-változtatás valójában egy jókora adóemelés, aminek hatásra a munkavállalók elsöprő többségének csökkenne a fizetése, de a társasági adót is közel háromszorosára, a mostani kilencről 27 százalékra emelné a párt, továbbá bevezetné a háromsávos, húsz-, harminc-, illetve negyvenszázalékos nyereségadót is, így lehetetlenítve el a vállalkozásokat.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene… Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

